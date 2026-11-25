Der Supreme Court hatte Trumps bisherige Zölle gestoppt. Nun plant seine Regierung neue Importabgaben der USA gegen die EU, China und weitere Handelspartner. Warum jetzt?

Trumps neue Zölle: Plan B nach dem Scheitern am Supreme Court

Die USA kündigen neue Zölle gegen die EU und 13 weitere Handelspartner an, für die EU sind es 15 Prozent. Grund sind Industrie-Subventionen, die laut US-Regierung illegal seien. 25.11.2026 | 0:22 min

Eigentlich sollte ein Urteil des Supreme Court Donald Trumps Zollpolitik einen Dämpfer verpassen. Doch der US-Präsident denkt offenbar nicht daran, von seinem wirtschaftspolitischen Kurs abzurücken. Seine Zollpolitik geht in die nächste Runde.

Neue Importabgaben gegen die EU, China und weitere Handelspartner könnten schon Anfang 2027 in Kraft treten.

Was ist geplant?

Insgesamt wären 14 Handelspartner von den Zöllen betroffen. Am härtesten wird es voraussichtlich China treffen. Die Volksrepublik könnte mit 20 Prozent den höchsten vorgeschlagenen Zollsatz zu tragen haben.

Dieser Satz könnte auf 40 Prozent steigen, sollten andere Faktoren keine Rolle mehr spielen, erklärt ein hochrangiger Vertreter des Weißen Hauses. Damit sind laufende Handelsverhandlungen und Abkommen zwischen Washington und Peking gemeint.

Welche Länder sind betroffen? China

Europäische Union

Japan

Südkorea

Taiwan

Indien

Indonesien

Malaysia

Singapur

Thailand

Vietnam

Bangladesch

Kambodscha

Schweiz

Für die Europäische Union sind derzeit Zölle von 15 Prozent geplant. Im Fokus stehen Industriezweige, in denen die US-Regierung eine staatlich geförderte Überproduktion vermutet. Dazu zählen unter anderem Stahl, Aluminium, Elektroautos und Solarmodule.

Allerdings sollen nicht sämtliche Waren aus den betroffenen Ländern gleichermaßen belastet werden. Für bestimmte Energieträger, Lebensmittel, Halbleiter und Arzneimittel sind Ausnahmen vorgesehen.

Die Zoll-Politik von Donald Trump schweißt Europäer und Kanadier zusammen. Auf einem Gipfel in Montreal suchen sie nach Wegen zur vertieften Zusammenarbeit im Handel und in der Verteidigung. 29.10.2026 | 1:49 min

Wann sollen die Zölle gelten?

Die US-Regierung rechnet damit, dass die Zölle frühestens im Januar 2027 in Kraft treten, erklärt ein Vertreter des Weißen Hauses. Vor der Verhängung der Zölle müsse die Regierung ein öffentliches Bekanntmachungs- und Stellungnahmeverfahren abschließen und Anhörungen abhalten.

Die USA sind wichtiger Markt für die EU, doch US-Präsident Trump hat die Zölle auf EU-Waren erhöht. Zugleich wurden die USA für Tech-Giganten ein Steuerparadies – zu Lasten der EU-Staaten. 03.11.2026 | 2:03 min

Warum kommen die Zölle jetzt?

Nach seinem Amtsantritt im Januar 2025 hatte Trump weitreichende Zölle gegen zahlreiche Handelspartner verhängt. Der Supreme Court, der Oberste Gerichtshof in den USA, erklärte diese jedoch für rechtswidrig.

Die Regierung versucht nun, neue Importabgaben auf eine andere rechtliche Grundlage zu stellen. Statt pauschaler Strafzölle argumentiert sie nun mit Überkapazitäten in bestimmten Branchen und angeblich unfairen Handelspraktiken.

Die US-Regierung unter Donald Trump will neue Zölle auf Importe aus der EU, aus China und aus anderen Ländern verhängen. Quelle: Bonnie Cash / UPI / laif

Was sagen die US-Wähler?

Laut einer CNN-Wählerumfrage vor der Zoll-Bekanntgabe gaben zwei Drittel der US-Wähler an, dass Trumps Zölle der nationalen Wirtschaft schaden. Fast ebenso viele sagten, dass sie auch der lokalen Wirtschaft schaden.

Die Umfrage zeigt ein politisches Risiko für Trump. Zwar gehören Zölle seit Jahren zu seinen zentralen politischen Projekten. Viele Wähler sehen darin inzwischen aber eher einen Kostentreiber als einen Schutz für amerikanische Arbeitsplätze.

Seit dem Krieg in Iran sind die Preise in den USA teils massiv gestiegen. Die Demokraten wollen im neuen Kongress ab Januar mit einer Reihe von Anhörungen Druck machen. Dazu wollen sie unter anderem den US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer vorladen.

US-Korrespondentin Katharina Schuster erklärt, welche Themen demokratische und republikanische Wähler vor den Midterms umtreiben. 19.10.2026 | 1:23 min

Was sind die Folgen für US-Verbraucherpreise?

Zwar sollen höhere Importabgaben amerikanische Unternehmen vor ausländischer Konkurrenz schützen und die heimische Produktion stärken. Gleichzeitig sind viele US-Hersteller selbst auf importierte Rohstoffe, Bauteile und Vorprodukte angewiesen.

Werden diese durch Zölle teurer, steigen auch ihre eigenen Produktionskosten. Die zusätzlichen Belastungen könnten letztlich an Verbraucher weitergegeben werden und damit ausgerechnet jene Haushalte treffen, deren wirtschaftliche Situation Trump verbessern möchte.

Nach den gescheiterten Handelsgesprächen bringt US-Präsident Trump neue Zölle ins Spiel. Kanadas Premierminister Carney droht mit Gegenzöllen. 25.08.2026 | 1:32 min

Was bezweckt die US-Regierung mit den Zöllen?

Außenpolitisch: Trump will seine Handelsagenda wieder in Gang bringen. Nachdem der Supreme Court seine bisherigen pauschalen weltweiten Zölle für rechtswidrig erklärt hatte, sucht seine Regierung nun nach neuen Möglichkeiten, seine Handelspolitik fortzusetzen.

Mit den neuen Maßnahmen will Washington vor allem gegen ausländische Überkapazitäten in der Industrie und aus seiner Sicht unfaire Handelspraktiken vorgehen.

Bei den Midterms haben die Demokraten bereits die Senatsmehrheit erreicht. ZDF-Korrespondentin Katharina Schuster mit einem ersten Überblick. 04.11.2026 | 0:44 min

Innenpolitisch: Trumps Zölle sind auch eine politische Wette. Bei den Midterms Anfang November mussten die Republikaner deutliche Verluste hinnehmen, die Demokraten gewannen die Mehrheit in beiden Kongresskammern. Beobachter werteten das Ergebnis als Warnsignal für Trump. Im Wahlkampf hatten vor allem die steigenden Lebenshaltungskosten und die Auswirkungen seiner Zollpolitik eine wichtige Rolle gespielt.

Trotz der Niederlage vor Gericht und wachsender Zweifel in der Bevölkerung bleibt Trump damit seinem politischen Grundsatz treu: Handelspolitik versteht er vor allem als Druckmittel und weniger als Partnerschaft.

Katharina Schuster ist Korrespondentin im ZDF-Studio in Washington D.C.