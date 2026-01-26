Update am Abend: Kampf gegen die Freizeit

Guten Abend,

es gibt Kräfte in diesem Land, die wollen Ihnen an die Freizeit! Keine Angst, wenn Sie 35 bis 40 Stunden pro Woche in Vollzeit arbeiten, seien Ihnen die verbleibenden Stunden noch gegönnt. Arbeiten Sie aber bislang in Teilzeit und verbringen Ihr Mehr an Zeit etwa im Wald, in der Turnhalle, im Atelier, in fernen Ländern oder vertieft in Bücher, dann sind Sie der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) ein Dorn im Auge. Der Kampf gegen die Freizeit ist eröffnet.

26.01.2026 | 2:26 min

Im Antrag "Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit" für den anstehenden Bundesparteitag begründet das der CDU-Wirtschaftsflügel mit dem Fachkräftemangel und der ökonomischen Realität. Der angestrebte "Ausbau der Work-Life-Balance" der Teilzeitarbeiter: Ein Unding, das die Volkswirtschaft belastet.

Das Ausschöpfen des inländischen Potenzials auch bei Teilzeitbeschäftigten ist daher dringend geboten. „ Mittelstands- und Wirtschaftsunion

Der Antrag schlägt unter anderem vor, einen Rechtsanspruch auf Teilzeit "nur bei Vorliegen einer besonderen Begründung" zu erhalten: Die Erziehung von Kindern, die Pflege von Angehörigen oder eine Fort- und Weiterbildung. Anders gesagt: Verbringen Sie Ihre Freizeit scheinbar unproduktiv, indem Sie sich nicht entweder weiterbilden oder die Schaffung neuen Humankapitals (Kindererziehung) fördern, schaden Sie der deutschen Volkswirtschaft.

Dabei lässt der Antrag außer Acht, dass sich manche in ihrer Freizeit intensiv im Sportverein engagieren, was für den Naturschutz tun oder die nächste kulturelle Veranstaltung im Dorf planen. Für einige bedeuten weniger Arbeitsstunden auch mehr Gesundheit durch weniger Stress und wieder andere kehren mit mehr Regenerationszeit motivierter und fokussierter an ihren Arbeitsplatz zurück. Und auch wer seine freie Zeit auf den ersten Blick nur für sich nutzt, etwa für einen Langstrecken-Triathlon trainiert oder am Computer zockt: Wie Menschen ihre Zeit verbringen, entscheiden sie am besten selbst.

26.01.2026 | 29:29 min

Sterbliche Überreste von letzter Hamas-Geisel geborgen: Israel hat nach eigenen Angaben die sterblichen Überreste von Ran Gvili geborgen. Der 24-Jährige war Mitglied einer Eliteeinheit der israelischen Polizei und wurde beim Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober 2023 im Kampf getötet.

Wieder tödliche Schüsse in Minneapolis - Faktencheck: Innerhalb weniger Sekunden eskaliert ein Einsatz von ICE-Beamten in Minneapolis tödlich. Handyaufnahmen aus drei Blickwinkeln zeigen, was vorgefallen ist.

EU leitet Verfahren gegen X ein: Die EU-Kommission geht wegen sexualisierter KI-Bilder von Frauen und Kindern gegen den Chatbot Grok von US-Milliardär Elon Musk vor. Die Brüsseler Ermittler prüfen, ob Musks Onlinedienst X streng genug gegen die Verbreitung solcher Bilder durch den Chatbot vorgeht.

Friedensbemühungen für die Ukraine: Ein Dokument zu US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine ist laut Präsident Wolodymyr Selenskyj unterzeichnungsreif. Kiew warte nun auf Termin und Ort für die Unterschrift.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Nordsee-Gipfel: Was plant Europa, um unabhängiger zu werden? Ist der Bau neuer Windparks die Lösung? Wie soll die Energieinfrastruktur gesichert werden? ZDFheute live um 19:30 Uhr unter anderem mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Prof. Claudia Kemfert vom DIW und Dr. Moritz Brake, Experte für Maritime Sicherheit.

Bei der Handball-EM steht für das deutsche Team heute der wohl größte Brocken auf dem Programm: Co-Gastgeber Dänemark ist amtierender Olympiasieger und Weltmeister. Die Skandinavier dürfen sich keine Punktverluste erlauben und gehen als klarer Favorit in das Duell. Die ARD überträgt ab 20:15 Uhr.

Wer sich ein Bild von Deutschlands Gegner Frankreich im abschließenden Hauptrundenspiel machen will: Ab 17:50 Uhr überträgt das ZDF die Partie der Franzosen gegen Spanien.

Quelle: ZDF

Der Traum vom Hauskauf - wirkt für viele junge Menschen heute noch in weiter Ferne. Dabei ist das nicht überall so. In den Niederlanden können sich junge Menschen deutlich häufiger Wohneigentum leisten als in Deutschland. Wie kann das sein?

Quelle: instagram/detnorskekongehus

Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen ist mal wieder solo unterwegs und bereiste die Provinz Finnmark. Zum Empfang präsentierte der Himmel faszinierende Nordlichter.

5.000

So teuer war Gold noch nie! Der Preis für das Edelmetall knackte erstmals die Marke von 5.000 Dollar. Zu den stärksten Treibern zählen geopolitische Risiken, die Käufe von Notenbanken und die Spekulation auf weiter sinkende Zinsen in den USA.

Schüsse in Salzgitter, ein Mord in Gelnhausen, ein Cold Case in Velbert: Ermittler setzen aus Videos, Zeugenaussagen, Forensik und DNA belastbare Indizienketten zusammen und überführen Täter. Die Doku-Serie "Ermittler!" begleitet Kommissare, Staatsanwälte und Rechtsmediziner bei der Lösung ihrer spektakulärsten Fälle. Erstmals öffnen sie dafür ihre Ermittlungsakten und berichten, wie sie den Tätern auf die Spur gekommen sind. (45 Minuten)

26.01.2025 | 44:46 min

Genießen Sie Ihren Abend!

David Metzmacher und das gesamte ZDFheute-Team