Im Westen und Nordwesten Deutschlands können die Straßen an diesem Wochenende gefährlich glatt werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor überfrierendem Regen.

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung 23.01.2026 | 1:19 min

In einigen Regionen Deutschlands soll es an diesem Wochenende glatt werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt im Emsland, dem Münsterland, im Osnabrücker Raum sowie in den Mittelgebirgen vor Unwettergefahr. Durch überfrierenden Regen könne es an diesem Wochenende für Autofahrer und Autofahrerinnen auf den Straßen gefährlich werden.

Der Samstag startet demnach mit eisigen Temperaturen. Im Osten und Nordwesten bleibt es auch am Tag frostig kalt mit Werten bis zu minus fünf Grad. Im Nordwesten, vor allem in Niedersachsen, schneit es im Tagesverlauf. Ansonsten liegen die Werte über dem Gefrierpunkt.

Sturmböen an der Küste

An den Küsten frischt der Wind örtlich zu Stürmböen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde auf. In der Nacht soll es auch in Oberbayern glatt werden.

Bereits am Freitag hatte es zahlreiche Unfälle durch Glätte gegeben. 23.01.2026 | 0:19 min

Am Sonntag soll es meist bedeckt sein, nur im Westen lockert der Himmel stellenweise auf. Dabei bleibt es laut DWD meist trocken. An der Ostsee sowie im Süden kann es jedoch vereinzelt zu Schneeschauern kommen. Die Temperaturen liegen bei minus zwei bis sechs Grad.

Schneefall zum Wochenstart

Zum Start in die neue Woche breitet sich der Schneefall laut DWD vom Süden über die Mitte bis in den Norden und Osten aus. Dabei kann es durch überfrierende Nässe weiterhin glatt werden.

Quelle: dpa