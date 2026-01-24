  3. Merkliste
Glatteiswarnung aktuell: DWD warnt vor glatten Straßen

Deutschland:Wo der Wetterdienst vor glatten Straßen warnt

|

Im Westen und Nordwesten Deutschlands können die Straßen an diesem Wochenende gefährlich glatt werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor überfrierendem Regen.

Niedersachsen: Ein Wechselverkehrszeichen zeigt das Symbol für Glätte in Leer an am 24.01.2026.

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung

23.01.2026 | 1:19 min

In einigen Regionen Deutschlands soll es an diesem Wochenende glatt werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt im Emsland, dem Münsterland, im Osnabrücker Raum sowie in den Mittelgebirgen vor Unwettergefahr. Durch überfrierenden Regen könne es an diesem Wochenende für Autofahrer und Autofahrerinnen auf den Straßen gefährlich werden.

Hier warnt der DWD vor Glätte

Der Samstag startet demnach mit eisigen Temperaturen. Im Osten und Nordwesten bleibt es auch am Tag frostig kalt mit Werten bis zu minus fünf Grad. Im Nordwesten, vor allem in Niedersachsen, schneit es im Tagesverlauf. Ansonsten liegen die Werte über dem Gefrierpunkt.

Hier warnt der DWD vor Frost

Sturmböen an der Küste

An den Küsten frischt der Wind örtlich zu Stürmböen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde auf. In der Nacht soll es auch in Oberbayern glatt werden. 

Beschädigte Fahrzeuge, Feuerwehr, Polizei und Abschleppdienste stehen auf der Fahrbahn nach einer durch Glätte ausgelösten Unfallserie mit mehreren Toten und vielen Verletzten auf der A44.

Bereits am Freitag hatte es zahlreiche Unfälle durch Glätte gegeben.

23.01.2026 | 0:19 min

Am Sonntag soll es meist bedeckt sein, nur im Westen lockert der Himmel stellenweise auf. Dabei bleibt es laut DWD meist trocken. An der Ostsee sowie im Süden kann es jedoch vereinzelt zu Schneeschauern kommen. Die Temperaturen liegen bei minus zwei bis sechs Grad. 

Schneefall zum Wochenstart

Zum Start in die neue Woche breitet sich der Schneefall laut DWD vom Süden über die Mitte bis in den Norden und Osten aus. Dabei kann es durch überfrierende Nässe weiterhin glatt werden.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete die "heute"-Sendung am 23.01.2026 ab 19.00 Uhr.
