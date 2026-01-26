  3. Merkliste
Winterwetter in Deutschland: Wo Schulen geschlossen bleiben

Schnee und Glätte haben in mehreren Regionen zu Verkehrsunfällen und Behinderungen geführt. Viele Schulen blieben wegen des Winterwetters geschlossen. Ein Überblick.

Fahrzeuge der Rettungsdienste stehen nach einem Unfall mit zwei Lastwagen ist in der Nacht zum Montag auf der Autobahn 72 bei Hof.

In Deutschland sorgen Schnee und Glätte vielerorts für rutschige Straßen - es gibt zahlreiche Unfälle. In einigen Teilen des Landes blieben am Montag die Schulen geschlossen.

26.01.2026 | 1:03 min

Starke Schneefälle haben den Start in die neue Woche vielerorts durcheinandergewirbelt. Auf eisglatten Straßen verunglückten mehrere Menschen, der Schüler- und Linienverkehr wurde teils eingestellt und der Präsenzunterricht in einer Reihe von Schulen abgesagt.

Wo die Schülerinnen und Schüler Zu Hause bleiben - eine Übersicht.

Ausfälle und Distanzunterricht in Niedersachsen

In mehreren Landkreisen Niedersachsens wurde der Schulunterricht wegen der gefährlichen Anfahrtswege abgesagt. Betroffen waren die Landkreise Celle, Gifhorn, Hameln-Pyrmont und Helmstedt, wie aus einer Übersicht der Verkehrsmanagementzentrale hervorging.

Durch erhebliche Schneefälle und Glätte entstehe ein großes Gefährdungspotenzial, vor allem im Straßenverkehr, teilte der Landkreis Celle auf seiner Website mit. Der Schulunterricht entfiel demnach heute sowohl für Schulen im Primarbereich als auch für weiterführende Schulen und Förderschulen.

Für die berufsbildenden Schulen in den Landkreisen Celle und Helmstedt wurde demnach Distanzunterricht angeordnet, der Schülertransport fand nicht statt.

Hessisches Fulda: Busverkehr eingestellt, Schule fällt aus

Ebenso meldete das Schulamt für den Kreis Fulda in Hessen Distanzunterricht in mehreren Schulen. "Eine Notbetreuung ist gewährleistet", hieß es weiter.

In Höchst im Odenwald meldete die Grundschule an der Mümling, der Busverkehr im gesamten Odenwaldkreis sei eingestellt worden: "Somit muss auch die Schule für alle Grundschülerinnen und Grundschüler entfallen." Auch hier gab es eine Notbetreuung.

Bayern: Im Norden blieben viele Schulen zu

Auch an vielen Schulen, vor allem im Norden Bayerns, entfiel der Präsenzunterricht. Betroffen waren unter anderem:

  • Stadt und Landkreis Würzburg
  • Stadt und Landkreis Schweinfurt
  • Stadt und Landkreis Aschaffenburg
  • Stadt und Landkreis Fürth
  • Stadt und Landkreis Forchheim
  • Stadt und Landkreis Ansbach
  • Landkreis Miltenberg
  • Landkreis Main-Spessart
  • Landkreis Kitzingen
  • Landkreis Haßberge
  • Landkreis Roth
  • Landkreis Nürnberger Land
  • Landkreis Erlangen-Höchstadt
  • Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad
  • Landkreis Windsheim
  • Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
  • Landkreis Bad Kissingen
  • Landkreis Rhön-Grabfeld
  • Stadt Schwabach
  • Stadt Erlangen
  • Stadt Nürnberg

In vielen Fällen wurden Notbetreuungen eingerichtet. Kein Präsenzunterricht bedeutet allerdings nicht unbedingt, dass der Unterricht ausfällt. Die Schulleitungen entscheiden eigenständig, ob der Unterricht etwa per Videokonferenz erfolgt oder Arbeitsblätter zu bearbeiten sind.

Quelle: dpa, AFP
Über das Winterwetter und die Folgen berichtete heute Xpress am 26.01.2026 um 09:55 Uhr und um 11:30 Uhr.
