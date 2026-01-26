Warnungen vor Schnee und Glätte:Winterwetter in Deutschland: Wo Schulen geschlossen bleiben
Schnee und Glätte haben in mehreren Regionen zu Verkehrsunfällen und Behinderungen geführt. Viele Schulen blieben wegen des Winterwetters geschlossen. Ein Überblick.
Starke Schneefälle haben den Start in die neue Woche vielerorts durcheinandergewirbelt. Auf eisglatten Straßen verunglückten mehrere Menschen, der Schüler- und Linienverkehr wurde teils eingestellt und der Präsenzunterricht in einer Reihe von Schulen abgesagt.
Wo die Schülerinnen und Schüler Zu Hause bleiben - eine Übersicht.
Ausfälle und Distanzunterricht in Niedersachsen
In mehreren Landkreisen Niedersachsens wurde der Schulunterricht wegen der gefährlichen Anfahrtswege abgesagt. Betroffen waren die Landkreise Celle, Gifhorn, Hameln-Pyrmont und Helmstedt, wie aus einer Übersicht der Verkehrsmanagementzentrale hervorging.
Durch erhebliche Schneefälle und Glätte entstehe ein großes Gefährdungspotenzial, vor allem im Straßenverkehr, teilte der Landkreis Celle auf seiner Website mit. Der Schulunterricht entfiel demnach heute sowohl für Schulen im Primarbereich als auch für weiterführende Schulen und Förderschulen.
Für die berufsbildenden Schulen in den Landkreisen Celle und Helmstedt wurde demnach Distanzunterricht angeordnet, der Schülertransport fand nicht statt.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Hessisches Fulda: Busverkehr eingestellt, Schule fällt aus
Ebenso meldete das Schulamt für den Kreis Fulda in Hessen Distanzunterricht in mehreren Schulen. "Eine Notbetreuung ist gewährleistet", hieß es weiter.
In Höchst im Odenwald meldete die Grundschule an der Mümling, der Busverkehr im gesamten Odenwaldkreis sei eingestellt worden: "Somit muss auch die Schule für alle Grundschülerinnen und Grundschüler entfallen." Auch hier gab es eine Notbetreuung.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Bayern: Im Norden blieben viele Schulen zu
Auch an vielen Schulen, vor allem im Norden Bayerns, entfiel der Präsenzunterricht. Betroffen waren unter anderem:
- Stadt und Landkreis Würzburg
- Stadt und Landkreis Schweinfurt
- Stadt und Landkreis Aschaffenburg
- Stadt und Landkreis Fürth
- Stadt und Landkreis Forchheim
- Stadt und Landkreis Ansbach
- Landkreis Miltenberg
- Landkreis Main-Spessart
- Landkreis Kitzingen
- Landkreis Haßberge
- Landkreis Roth
- Landkreis Nürnberger Land
- Landkreis Erlangen-Höchstadt
- Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad
- Landkreis Windsheim
- Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
- Landkreis Bad Kissingen
- Landkreis Rhön-Grabfeld
- Stadt Schwabach
- Stadt Erlangen
- Stadt Nürnberg
In vielen Fällen wurden Notbetreuungen eingerichtet. Kein Präsenzunterricht bedeutet allerdings nicht unbedingt, dass der Unterricht ausfällt. Die Schulleitungen entscheiden eigenständig, ob der Unterricht etwa per Videokonferenz erfolgt oder Arbeitsblätter zu bearbeiten sind.
Wochenende wird winterlich:Winterwetter mit Straßenglätte: Tote bei Unfallserie auf A44mit Video0:19
"Akute Lebensgefahr" durch Kältewelle:Wie Sie Obdachlosen im Winter helfen könnenmit Video0:20
- Grafiken
Mildere Luft zieht nach Deutschland:Tief "Gunda": Glätte im Osten, Entspannung im Westenmit Video0:20
Notstand in vielen Bundesstaaten:USA vor schwerem Wintersturm - 8.000 Flüge gestrichenmit Video0:29