Schnee und Glätte haben in mehreren Regionen zu Verkehrsunfällen und Behinderungen geführt. Viele Schulen blieben wegen des Winterwetters geschlossen. Ein Überblick.

In Deutschland sorgen Schnee und Glätte vielerorts für rutschige Straßen - es gibt zahlreiche Unfälle. In einigen Teilen des Landes blieben am Montag die Schulen geschlossen. 26.01.2026 | 1:03 min

Starke Schneefälle haben den Start in die neue Woche vielerorts durcheinandergewirbelt. Auf eisglatten Straßen verunglückten mehrere Menschen, der Schüler- und Linienverkehr wurde teils eingestellt und der Präsenzunterricht in einer Reihe von Schulen abgesagt.

Wo die Schülerinnen und Schüler Zu Hause bleiben - eine Übersicht.

Ausfälle und Distanzunterricht in Niedersachsen

In mehreren Landkreisen Niedersachsens wurde der Schulunterricht wegen der gefährlichen Anfahrtswege abgesagt. Betroffen waren die Landkreise Celle, Gifhorn, Hameln-Pyrmont und Helmstedt, wie aus einer Übersicht der Verkehrsmanagementzentrale hervorging.

Durch erhebliche Schneefälle und Glätte entstehe ein großes Gefährdungspotenzial, vor allem im Straßenverkehr, teilte der Landkreis Celle auf seiner Website mit. Der Schulunterricht entfiel demnach heute sowohl für Schulen im Primarbereich als auch für weiterführende Schulen und Förderschulen.

Für die berufsbildenden Schulen in den Landkreisen Celle und Helmstedt wurde demnach Distanzunterricht angeordnet, der Schülertransport fand nicht statt.

Hessisches Fulda: Busverkehr eingestellt, Schule fällt aus

Ebenso meldete das Schulamt für den Kreis Fulda in Hessen Distanzunterricht in mehreren Schulen. "Eine Notbetreuung ist gewährleistet", hieß es weiter.

In Höchst im Odenwald meldete die Grundschule an der Mümling, der Busverkehr im gesamten Odenwaldkreis sei eingestellt worden: "Somit muss auch die Schule für alle Grundschülerinnen und Grundschüler entfallen." Auch hier gab es eine Notbetreuung.

Bayern: Im Norden blieben viele Schulen zu

Auch an vielen Schulen, vor allem im Norden Bayerns, entfiel der Präsenzunterricht. Betroffen waren unter anderem:

Stadt und Landkreis Würzburg

Stadt und Landkreis Schweinfurt

Stadt und Landkreis Aschaffenburg

Stadt und Landkreis Fürth

Stadt und Landkreis Forchheim

Stadt und Landkreis Ansbach

Landkreis Miltenberg

Landkreis Main-Spessart

Landkreis Kitzingen

Landkreis Haßberge

Landkreis Roth

Landkreis Nürnberger Land

Landkreis Erlangen-Höchstadt

Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad

Landkreis Windsheim

Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen

Landkreis Bad Kissingen

Landkreis Rhön-Grabfeld

Stadt Schwabach

Stadt Erlangen

Stadt Nürnberg

In vielen Fällen wurden Notbetreuungen eingerichtet. Kein Präsenzunterricht bedeutet allerdings nicht unbedingt, dass der Unterricht ausfällt. Die Schulleitungen entscheiden eigenständig, ob der Unterricht etwa per Videokonferenz erfolgt oder Arbeitsblätter zu bearbeiten sind.

Quelle: dpa, AFP