EU-Indien-Freihandelsabkommen kurz vor Abschluss

Industrie hofft auf Unterzeichnung:EU sieht Freihandelsabkommen mit Indien vor Abschluss
Die EU ist einer der größten Handelspartner Indiens. Nun soll das seit langem angestrebte Freihandelsabkommen bald unterzeichnet werden. Zuspruch kommt von der deutschen Industrie.
Die EU und Indien verhandeln nach Angaben aus Brüssel über die letzten Eckpunkte eines Handelsabkommens, das noch in dieser Woche unterzeichnet werden könnte. "Wir arbeiten hart daran", sagte eine EU-Kommissionssprecherin in Brüssel. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa sind zurzeit für ein Gipfeltreffen mit Indiens Premier Narendra Modi in Neu-Delhi.
Das Handelsabkommen werde die Partnerschaft zwischen der EU und Indien "auf ein neues Niveau heben", sagte die Sprecherin. Die EU erhofft sich mehr Exporte nach Indien, darunter Autos und einige Agrarprodukte. Indien könnte mehr Stahl, Medikamente und Textilprodukte liefern. Das Abkommen soll zudem Patenthürden abschaffen.
EU sucht Handelspartner abseits der USA
Indien ist mit rund 1,4 Milliarden Einwohnerinnen und Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der Erde und dürfte Schätzungen zufolge in diesem Jahr zur viertgrößten Volkswirtschaft aufsteigen, die EU will sich einen Zugang zu diesem Exportmarkt sichern. Die aus 27 Ländern bestehende EU ist einer der größten Handelspartner Indiens.
Die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen waren 2022 nach einer neunjährigen Pause wieder aufgenommen worden. Sie nahmen zuletzt Fahrt auf, nachdem US-Präsident Donald Trump mit seiner Zollpolitik für Probleme in der europäischen Exportwirtschaft sorgte. Mit Indien will die EU außerdem in der Cybersicherheit und der Terrorismus-Abwehr enger zusammenarbeiten.
Deutsche Industrie: Zollsenkungen wünschenswert
Die deutsche Industrie hofft auf eine zügige Verkündung des Abkommens. Dies wäre ein echter Game-Changer, sagte der Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Volker Treier.
Insbesondere wären signifikante Zollsenkungen für Industrieprodukte für Firmen aus dem Automobil- und Maschinenbau sowie dem Chemiesektor eine wünschenswerte Konjunkturhilfe.
Deutschland exportierte 2024 Waren im Wert von 17 Milliarden Euro nach Indien
Handelsexperte Treier ergänzte, wichtig sei, dass der Marktzugang nicht durch die Hintertür mit bürokratischen Regeln wieder verhindert werde. "Damit die Unternehmen das Abkommen auch nutzen können, darf die Nachweisführung beim Warenursprung keine neuen Dokumentationspflichten enthalten."
Das deutsch-indische Handelsvolumen betrug 2024 rund 31 Milliarden Euro. Aus Deutschland wurden Waren im Wert von 17 Milliarden Euro nach Indien exportiert, von dort Güter im Wert von 14 Milliarden importiert. In den vergangenen zehn Jahren hat sich das Handelsvolumen fast verdoppelt. In Indien sind etwa 2.000 deutsche Unternehmen mit Niederlassungen vertreten, die insgesamt mehr als 500.000 Mitarbeiter beschäftigen.
