EU-Indien-Freihandelsabkommen kurz vor Abschluss

Industrie hofft auf Unterzeichnung:EU sieht Freihandelsabkommen mit Indien vor Abschluss

Die EU ist einer der größten Handelspartner Indiens. Nun soll das seit langem angestrebte Freihandelsabkommen bald unterzeichnet werden. Zuspruch kommt von der deutschen Industrie.

EU-Kommissionspräsident Ursula von der Leyen bei der Parade zum Tag der Republik in Indien.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Costa sind zu Besuch in Indien. Das Freihandelsabkommen soll zügig unterzeichnet werden.

26.01.2026 | 0:25 min

Die EU und Indien verhandeln nach Angaben aus Brüssel über die letzten Eckpunkte eines Handelsabkommens, das noch in dieser Woche unterzeichnet werden könnte. "Wir arbeiten hart daran", sagte eine EU-Kommissionssprecherin in Brüssel. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa sind zurzeit für ein Gipfeltreffen mit Indiens Premier Narendra Modi in Neu-Delhi.

Das Handelsabkommen werde die Partnerschaft zwischen der EU und Indien "auf ein neues Niveau heben", sagte die Sprecherin. Die EU erhofft sich mehr Exporte nach Indien, darunter Autos und einige Agrarprodukte. Indien könnte mehr Stahl, Medikamente und Textilprodukte liefern. Das Abkommen soll zudem Patenthürden abschaffen.

EU sucht Handelspartner abseits der USA

Indien ist mit rund 1,4 Milliarden Einwohnerinnen und Einwohnern das bevölkerungsreichste Land der Erde und dürfte Schätzungen zufolge in diesem Jahr zur viertgrößten Volkswirtschaft aufsteigen, die EU will sich einen Zugang zu diesem Exportmarkt sichern. Die aus 27 Ländern bestehende EU ist einer der größten Handelspartner Indiens.

Der indische Premierminister Nrendra Modi trifft EU Kommissionspräsidentin Ursula von der LEyen in Neu Delhi am 28. Febraur 2025.

Schon länger wollen die EU und Indien das geplante Freihandelsabkommen abschließen. Auch wegen der Neuausrichtung der USA will sich die EU in Handelsfragen breiter aufstellen.

28.02.2025 | 0:19 min

Die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen waren 2022 nach einer neunjährigen Pause wieder aufgenommen worden. Sie nahmen zuletzt Fahrt auf, nachdem US-Präsident Donald Trump mit seiner Zollpolitik für Probleme in der europäischen Exportwirtschaft sorgte. Mit Indien will die EU außerdem in der Cybersicherheit und der Terrorismus-Abwehr enger zusammenarbeiten.

Deutsche Industrie: Zollsenkungen wünschenswert

Die deutsche Industrie hofft auf eine zügige Verkündung des Abkommens. Dies wäre ein echter Game-Changer, sagte der Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Volker Treier.

Das Abkommen kann die zum Teil beachtlichen Zollsätze und Handelshürden, die beim Eintritt zum indischen Markt für unsere Unternehmen zu beachten sind, helfen abzubauen.

Volker Treier, Deutsche Industrie- und Handelskammer

Insbesondere wären signifikante Zollsenkungen für Industrieprodukte für Firmen aus dem Automobil- und Maschinenbau sowie dem Chemiesektor eine wünschenswerte Konjunkturhilfe.

Auf dem Bild ist der indische Premierminister Modi zu sehen.

Er sieht sich als Führer eines neuen, selbstbewussten Indiens und stellt sich auf eine Stufe mit Ikonen wie Nehru und Gandhi: Narendra Modi.

09.05.2024 | 43:33 min

Deutschland exportierte 2024 Waren im Wert von 17 Milliarden Euro nach Indien

Handelsexperte Treier ergänzte, wichtig sei, dass der Marktzugang nicht durch die Hintertür mit bürokratischen Regeln wieder verhindert werde. "Damit die Unternehmen das Abkommen auch nutzen können, darf die Nachweisführung beim Warenursprung keine neuen Dokumentationspflichten enthalten."

Aufgrund der Bedeutung des deutsch-indischen Dienstleistungshandels und der vielen deutschen Investitionen im Land sollte sich Indien auch in den Bereichen von Dienstleistung und Tech-Industrie öffnen.

Volker Treier, Deutsche Industrie- und Handelskammer

Das deutsch-indische Handelsvolumen betrug 2024 rund 31 Milliarden Euro. Aus Deutschland wurden Waren im Wert von 17 Milliarden Euro nach Indien exportiert, von dort Güter im Wert von 14 Milliarden importiert. In den vergangenen zehn Jahren hat sich das Handelsvolumen fast verdoppelt. In Indien sind etwa 2.000 deutsche Unternehmen mit Niederlassungen vertreten, die insgesamt mehr als 500.000 Mitarbeiter beschäftigen.

Quelle: AFP, Reuters
Über dieses Thema berichtete heute Xpress am 26.01.2026 ab 11:12 Uhr.
Themen
EUIndien

