Update am Morgen: Streik bei Lufthansa

Guten Morgen,

wer heute mit Lufthansa abheben wollte, ist wahrscheinlich nicht besonders gut gelaunt. Der Kranich bleibt am Boden. Das Kabinenpersonal streikt - und Lufthansa rechnet selbst damit, dass 80 bis 90 Prozent aller Flüge ausfallen werden. An einem Freitag und dem letzten Ferientag in vielen Bundesländern. Das bedeutet Warteschlangen, Umbuchungen, Quengelei und Frust. Niemand hätte das wohl vermisst. Aber das ist bekanntlich das Ziel eines Streiks. Und die Gewerkschaften wissen um ihre Macht.

Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo hat die Kernmarke Lufthansa und ihre Tochter CityLine zum Ausstand aufgerufen, von Mitternacht bis 22 Uhr. Die Fronten sind verhärtet, die Argumente auf beiden Seiten bekannt: Die Gewerkschaft wirft Lufthansa vor, seit Monaten kein ernsthaftes Angebot vorzulegen - weder für bessere Arbeitsbedingungen des Kabinenpersonals noch für einen Sozialplan für die Beschäftigten der CityLine, die abgewickelt werden soll. Lufthansa kontert, dass die Ufo bisher nicht ernsthaft verhandelt habe, und kritisiert die Eskalation als "verantwortungslos".

Es trifft den Konzern in ohnehin schon schwierigen Zeiten. Konzernchef Spohr hat im März zwar starke Zahlen präsentiert: Rekordumsatz, die Kernmarke nach Jahren der Verluste zurück in den schwarzen Zahlen. Doch die Weltlage arbeitet dagegen. Der Iran-Krieg treibt die Kerosinpreise hoch, die Transatlantikrouten leiden unter dem politischen Klima zwischen Europa und Washington, und Spohr hat seine Mannschaft bereits intern auf härtere Zeiten eingestimmt.

heute in Deutschland am 09.04.2026 um 14:00 Uhr 09.04.2026 | 1:47 min

Eigentlich sollte diese Woche den Jubiläumsfeiern der Lufthansa gehören. Am Montag feierte der Kranich den hundertsten Jahrestag des ersten Linienflugs - mit Sonderflügen auf den historischen Routen nach Zürich und Köln, einem auf den Namen "Berlin" getauften Dreamliner und einem Festakt am Berliner Flughafen. Nächste Woche kommt Bundeskanzler Merz nach Frankfurt zum offiziellen Festakt im neuen Besucherzentrum "Hangar One", wo eine Junkers Ju 52 und eine Lockheed Super Star hundert Jahre Luftfahrtgeschichte verkörpern.

ZDFheute am 06.04.2026 um 09:57 Uhr 06.04.2026 | 0:20 min

Es gibt viele Gründe, sich nicht intern zu blockieren und zügig eine Lösung zu finden. Unsere aktuellen Sendungen werden Sie über die Entwicklungen informieren.

Kommen Sie gelassen durch den Tag,

Susanne Biedenkopf, Leiterin des ZDF-Landesstudios Hessen

Was heute noch wichtig ist

Finanzminister Klingbeil lädt zu Wirtschaftsgipfel / Tarifkonflikt führt zu Streiks bei Lufthansa / Möglicher Beginn der Friedensverhandlungen in Islamabad 10.04.2026 | 0:51 min

Energiepreis-Treffen im Finanzministerium: Minister Lars Klingbeil hat Vertreter von Wirtschaft und Gewerkschaften zu einem Krisengipfel im Finanzministerium geladen. Es geht um die Frage, wie Bürger und Wirtschaft von den hohen Spritpreisen entlastet werden könnten. Zudem dürfte das von der Koalition derzeit erarbeitete Reformpaket Thema sein.

Finale Inflationszahlen für März: Die stark gestiegenen Ölpreise haben die Lebenshaltungskosten im März in die Höhe getrieben. Nach vorläufiger Schätzung lag die Teuerung bei 2,7 Prozent - der höchste Stand seit Anfang 2024. Heute veröffentlicht das Statistische Bundesamt detaillierte Angaben zu den Verbraucherpreisen.

Iran-Verhandlungen in Pakistan: In der Hauptstadt Islamabad werden heute Delegationen aus den USA und Iran erwartet. Die eigentlichen Gespräche über die Sicherung einer Waffenruhe sollen am Samstagmorgen beginnen. Mit den Angriffen Israels auf den Libanon steht die Feuerpause im Nahen Osten auf der Kippe. Unklar ist weiterhin auch die Lage an der Straße von Hormus.

Ausführlich informiert

Israelische Angriffe im Libanon, Spannungen in der Nato und eine fragile Waffenruhe: Der Iran-Krieg bleibt ein globaler Krisenherd. Ist er eine Niederlage für Trump? ZDFheute live zieht unter anderem mit Ex-US-General Ben Hodges ein Zwischenfazit.

ZDFheute live am 09.04.2026 um 19:30 Uhr 09.04.2026 | 28:40 min

Weitere Schlagzeilen

Der sportliche Tag

Es war ein deutscher Europapokal-Abend: Der SC Freiburg schlug im Europa-League-Viertelfinale Celta Vigo deutlich und schaffte damit eine super Ausgangslage für das Rückspiel nächste Woche. Die Mainzer taten es den Freiburgern in der Conference League gleich und ließen Racing Straßburg zuhause keine Chance.

Augsburg und Hoffenheim eröffnen am Abend den 29. Bundesliga-Spieltag. Die Hoffenheimer wollen mit einem Sieg ihre Position im Kampf um die Königsklasse verbessern, die Augsburger könnten mit einem Dreier vor heimischer Kulisse fast schon alle Zweifel am Klassenerhalt ausräumen. Verfolgen Sie die Partie hier im Liveticker.

Sport : Bundesliga Montags ab 0:00 Uhr hier alle Spiele und alle Tore der Fußball-Bundesliga.

Das sollten Sie sich mal anschauen

Was machen Zootiere eigentlich nachts, wenn niemand hinschaut? Im polnischen Łódź wird auch dieses Geheimnis gelüftet: Besucher können dort eine Nacht verbringen. Im Schlafsack im Ozeantunnel zum Beispiel die nächtliche Aktivität von Haien, Quallen und Fischen beobachten. Eine echte Alternative zum Schäfchen-Zählen, berichtet Natalie Steger:

heute in Europa am 09.04.2026 um 16:00 Uhr 09.04.2026 | 2:05 min

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 09.04.2026 | 1:47 min

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So wird das Wetter heute

Am Freitag wird es vor allem am Vormittag in einem Streifen von Schleswig-Holstein bis nach Bayern regnen. Im Nordosten ist auch Schnee dabei. Zum Nachmittag lässt der Regen nach. Sonst bleibt es trocken. Die Temperatur steigt auf Werte von 9 bis 17 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von der ZDFheute-Redaktion