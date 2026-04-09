Israelischer Ministerpräsident :Netanjahu kündigt direkte Verhandlungen mit dem Libanon an
Israel hat direkte Verhandlungen mit dem Libanon angekündigt. Dabei soll es um die Entwaffnung der Hisbollah und die Etablierung friedlicher Beziehungen gehen.
Israel plant offiziellen Angaben zufolge, direkte Verhandlungen über friedliche Beziehungen mit dem verfeindeten Libanon aufzunehmen. Nach den wiederholten Bitten des Nachbarlandes habe der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Mittwoch das Kabinett angewiesen, die Gespräche "so bald wie möglich" zu beginnen, hieß es in einer Mitteilung seines Büros.
Die Verhandlungen sollen sich demnach auf die Entwaffnung der Hisbollah und die Aufnahme friedlicher Beziehungen zwischen Israel und dem Libanon konzentrieren. Libanons Präsident Joseph Aoun hatte in der Vergangenheit bereits mehrfach die Bereitschaft zu Verhandlungen mit Israel signalisiert.
Mit der plötzlichen Verhandlungsbereitschaft beseitigt Netanjahu eine zentrale Hürde bei den Verhandlungen der USA mit Iran. Teheran hatte erklärt, die israelischen Angriffe auf die Hisbollah-Miliz im Libanon verletzten die mit den USA vereinbarte zweiwöchige Waffenruhe. Dadurch würden die für Samstag in Pakistan geplanten Verhandlungen mit den USA sinnlos.
Bericht: Israel-Libanon-Gespräche schon kommende Woche
Der US-Sender NBC News berichtete unter Berufung auf einen hochrangigen Vertreter der US-Regierung, dass Präsident Donald Trump Netanjahu am Mittwoch in einem Telefonat dazu aufgefordert habe, die israelischen Angriffe im Libanon herunterzufahren. Das Portal "Axios" berichtete unter Berufung auf US-Beamte, der US-Sondergesandte Steve Witkoff habe in einem Gespräch mit Israels Regierungschef eine ähnliche Bitte ausgesprochen.
Wie ein Reporter des Nachrichtenportals auf dem Kurznachrichtendienst X außerdem schrieb, sollen die Verhandlungen schon kommende Woche beginnen. Das erste Treffen solle im US-Außenministerium in Washington stattfinden, hieß es in dem Post.
Trotz Waffenruhe: Israel greift Ziele im Libanon an
Die Ankündigung Israels folgt auf die schwersten israelischen Bombardements im Libanon seit Kriegsbeginn. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden dabei mehr als 200 Menschen getötet. Israels Verteidigungsminister Israel Katz sprach am Donnerstag von "mehr als 200 Terroristen, die gestern eliminiert wurden".
Libanons Regierungschef Nawaf Salam erklärte den Donnerstag zum nationalen Trauertag. Die Hisbollah ihrerseits feuerte nach eigenen Angaben wieder zahlreiche Raketen auf Israel ab und begründete dies mit den israelischen Angriffen vom Vortag.
Nach Ansicht Israels und der USA erstreckt sich die mit Teheran ausgehandelte Waffenruhe nicht auf den Libanon. Dagegen pochen die Islamische Republik und das als Vermittler agierende Pakistan darauf, dass die Feuerpause auch für den Libanon und damit für die mit Iran verbündete Hisbollah-Miliz greift.
Der Iran-Krieg hatte Ende Februar mit Angriffen der USA und Israels auf die Islamische Republik begonnen. Anfang März weitete er sich auf den Libanon aus.
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