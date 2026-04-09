Trumps Drohungen nur Show? Debatte bei "Lanz" zu Waffenruhe

Nahost-Experte Daniel Gerlach berichtet bei "Markus Lanz" von Vorab-Infos zum Deal: US-Präsident Donald Trump habe nur Härte simuliert, um den Erfolg für sich zu reklamieren.

Sehen Sie hier die Sendung "Markus Lanz" vom 8. April 2026 in voller Länge. 09.04.2026 | 46:07 min

Kurz vor Ablauf eines von US-Präsident Donald Trump gesetzten Ultimatums haben sich die USA und der Iran auf eine zweiwöchige Waffenruhe verständigt. Die Vereinbarung sieht unter anderem vor, dass Teheran die strategisch wichtige Straße von Hormus wieder öffnet.

US-Expertin: Waffenruhe ist "Fensteröffnung in Richtung Verhandlungen"

Bei "Markus Lanz" sah die Journalistin und US-Expertin Annett Meiritz in dieser vereinbarten Waffenruhe einen Wendepunkt für die Welt und für Europa. Der Krieg habe Donald Trumps "planlose Nichtstrategie" und eine Überforderung des US-Militärs entblößt, so Meiritz.

Die Journalistin warnte vor "kompletter Entwarnung", denn "wir wissen nicht, was passiert, aber für den Moment ist es eine Entspannung und zumindest eine Fensteröffnung in Richtung Verhandlungen."

Ähnlich schätzte der Nahost-Experte Daniel Gerlach die Lage ein. Der Krieg sei demnach noch nicht vorbei. Es handle sich nicht einmal um eine eigentliche Waffenruhe, sondern lediglich um eine zweiwöchige Frist, in der über die Bedingungen für einen langfristigen Waffenstillstand verhandelt werden solle.

Bomber der US Air Force waren schon in der Luft, als US-Präsident Trump sie kurz vor Ablauf des Ultimatums stoppte. Unklar bleibt, was die Waffenruhe mit dem Iran konkret heißt. 08.04.2026 | 3:10 min

Nahost-Experte: Vertrauensverlust in die Zuverlässigkeit der USA

Gerlach sagte, die Amerikaner hätten militärisch viel erreicht, und das amerikanische Militär sei auch nicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Fatale Folgen hat nach Gerlachs Meinung der große Vertrauensverlust in die Zuverlässigkeit der USA.

Es könnte sein, dass die Amerikaner morgen wieder angreifen. „ Daniel Gerlach, Nahost-Experte

Noch kurz vor Ablauf des Ultimatums sorgte US-Präsident Trump für weltweite Empörung, als er auf seinem Social-Media-Kanal "Truth Social" dem iranischen Regime drohte, die Energieinfrastruktur des Landes zu zerstören und eine ganze Zivilisation auszulöschen.

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Wusste Trump längst vom Erfolg des Deals?

Nahost-Experte Gerlach überraschte Markus Lanz mit der Behauptung, dass Donald Trump - als er diese bösartigen Nachrichten verfasste und veröffentlichte - bereits davon wusste, dass es einen Deal mit dem Iran geben werde.

Wenn ich diese Information vorher [bereits am Montagabend] hatte, dann gehe ich mal davon aus, dass auch andere diese Information hatten. „ Daniel Gerlach, Nahost-Experte

"Ich habe einen Anruf bekommen von einem Menschen aus der Golfregion, dem ich sehr vertraue, der mir schon vor zwei Tagen sagte: 'Die Iraner haben einer Vereinbarung zugestimmt, die für die Amerikaner machbar ist. Und die Amerikaner sind dafür offen.' Dafür gäbe es glaubwürdige Hinweise", so Daniel Gerlach am Mittwochabend bei "Markus Lanz".

Gerlach vermutete, dass Trump offenbar das Szenario verfolgte, noch einmal demonstrativ Stärke zu zeigen, um später den Eindruck zu erwecken, die Gegenseite habe nur aufgrund seiner harten Drohungen nachgegeben und sich letztlich seinem Druck gebeugt. Auch die Pressesprecherin des Weißen Hauses bediente später dieses Narrativ, indem sie betonte, der Präsident habe großen Mut bewiesen und sich am Ende durchgesetzt.

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Was hat Donald Trump noch zu verlieren?

Annett Meiritz sprach davon, dass die Umfragewerte von Donald Trump in den USA deutlich zurückgehen. "Was hat dieser Mann noch zu verlieren? Diese Frage muss man sich doch bei jeder Entscheidung stellen, die er jetzt trifft."

Meiritz: "Er kann seine Partei in den Abgrund stürzen, wenn sie beide Kammern verliert. Wenn die Demokraten die nächste Präsidentschaftswahl gewinnen. Er kann die Karrieren von JD Vance und Marco Rubio vermasseln. Er kann die Welt in Destabilisierung stürzen. Aber er selbst? Er wurde zweimal zum Präsidenten gewählt. Er hat alles erreicht, was er erreichen wollte, außer dem Friedensnobelpreis."