Iran: Wie geht es nach der Waffenruhe mit den USA jetzt weiter?

Iran und die USA haben sich auf eine zweiwöchige Waffenruhe geeinigt, nun wollen die Länder verhandeln. Beide sprechen von einem Erfolg, doch noch sind viele Fragen offen.

Waffenruhe in Iran: Wie geht es jetzt weiter?

Iran und die USA haben sich auf eine zweiwöchige Waffenruhe geeinigt. Teheran sagte die Öffnung der Straße von Hormus zu. Wie geht es jetzt weiter? ZDFheute live ordnet die aktuelle Lage ein. 08.04.2026 | 34:10 min

Nach der Einigung ist vor der Einigung? Eine zweiwöchige Waffenruhe im Iran-Krieg und eine angekündigte Öffnung der Straße von Hormus ließen die Welt in der Nacht zunächst aufatmen. Doch wohin führt das? Ein Zehn-Punkte-Plan soll die Basis weiterer Verhandlungen sein. Viele Fragen sind offen.

Ist der Krieg jetzt zu Ende?

Das bleibt abzuwarten. Die zweiwöchige Waffenruhe soll genutzt werden, um eine Einigung für eine dauerhafte Beilegung des Konflikts zwischen den USA, Israel und Iran zu erzielen. Wird das nicht erreicht, ist ein Wiederaufflammen der Angriffe wahrscheinlich.

Einige internationale Stimmen sehen die Waffenruhe als wichtigen ersten Schritt, aber noch nicht als endgültige Lösung. Pakistans Informationsminister Atta Tarar, dessen Land die Vereinbarung vermittelt hat, sprach von einem großen Erfolg. "Aber die Arbeit ist noch nicht getan."

Rund eine Stunde vor Ablauf von Trumps Ultimatums haben sich Iran und die USA auf eine zweiwöchige Waffenruhe geeinigt. Iran erklärte sich dazu bereit, die Straße von Hormus vorerst wieder zu öffnen. 08.04.2026 | 1:28 min

Pakistan zufolge sollte die Waffenruhe sofort greifen. Aus Israel gab es aber Berichte, wonach das Land zunächst auch nach der Verkündung der Feuerpause nachts noch unter Raketenbeschuss aus Iran geriet. Auch im Westen Irans wurden noch Explosionen gemeldet. ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa berichtete am Vormittag bei ZDFheute live von Explosionen in den Golfstaaten in der Nacht. "Aber seit ein paar Stunden gibt es keine neuen Meldungen mehr von Angriffen".

Die Waffen scheinen tatsächlich vorerst zu schweigen. „ Phoebe Gaa, ZDF-Korrespondentin

Widersprüchliche Angaben gibt es unterdessen zur Frage, ob die Feuerpause auch für den Libanon gilt. Während sie nach iranischen Angaben an allen Fronten greifen soll, hat Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu bereits angekündigt, dass dies für den Libanon nicht der Fall sein werde.

Was steht in dem Zehn-Punkte-Plan?

Laut Nahost-Experte Hans-Jakob Schindler fordert Iran unter anderem Reparationsleistungen, die Kontrolle über die Straße von Hormus und den Rückzug der USA aus Iran. Auch die Aufhebung der harten internationalen Sanktionen und Strafmaßnahmen des UN-Sicherheitsrats wird gefordert, so Schindler bei ZDFheute live.

Es sei nun an den USA, die Maximalforderungen Irans herunterzuhandeln, statt die eigenen Forderungen durchzusetzen. Die USA wollen etwa verhindern, dass Iran sich nuklear bewaffnet, und sie wollen das Raketen- und Drohnenprogramm Irans beschränken.

Die Grundlage der Gespräche sei der 10-Punkte-Plan der Iraner, sagt Nahost-Experte Hans-Jakob Schindler. Die USA müssten nun die Maximalforderungen der Iraner herunterhandeln. 08.04.2026 | 10:32 min

Wer hat sich durchgesetzt? Die USA oder Iran?

Zwar verkauft US-Präsident Donald Trump die vorläufige Einigung als großen Erfolg für die Vereinigten Staaten. Iran dürfte nach mehr als einem Monat Krieg militärisch geschwächt sein. Von einem wirklichen Sieg der USA könne aber zunächst - auch mit Blick auf die bisher zutage getretenen Details aus dem Zehn-Punkte-Plan - keine Rede sein, so das internationale Echo.

"Trump musste einen Rückzieher machen", erklärt Politologe Christian Lammert bei ZDFheute live. Mit seiner Drohung, eine ganze Zivilisation auszulöschen, habe er sich in eine Sackgasse manövriert.

Nachdem sich die USA und Iran auf eine Waffenruhe geeinigt haben, sollen in Pakistan Friedensgespräche stattfinden. Wie aussichtsreich diese sein werden, schätzt ZDF-Korrespondentin Gaa ein. 08.04.2026 | 1:09 min

"Das, was jetzt erreicht worden ist, sieht eher nach einer strategischen Niederlage der Vereinigten Staaten von Amerika aus", sagte der Sicherheitsexperte Carlo Masala im Deutschlandfunk. In dem Zehn-Punkte-Plan "ist ja wenig iranisches Entgegenkommen gegenüber den amerikanischen Forderungen von Beginn an drin". Die USA könnten nicht von einem vollumfänglichen Sieg reden.

Iran sieht sich selbst unterdessen als Sieger und hält nahezu alle seine Kriegsziele für erreicht. Der Nationale Sicherheitsrat erklärte, die USA und Israel habe man in eine Niederlage geführt.

Wie geht es jetzt weiter?

Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif lud Delegationen der USA und Irans für weitere Gespräche am Freitag in die Hauptstadt Islamabad ein, wo sie über ein endgültiges Abkommen zur Beilegung des Konflikts beraten sollen.

Pakistanischen Quellen zufolge werden in Islamabad bereits erste Sicherheitsvorbereitungen getroffen, um die Delegationen zu empfangen. Demnach könnten auch Vertreter aus Saudi-Arabien, der Türkei und Ägypten an den Gesprächen teilnehmen.

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Regierungschefs aus Europa wollen sich ebenfalls diplomatisch einbringen. Der britische Premier Keir Starmer etwa will noch an diesem Mittwoch in die Golfregion reisen, um mit dortigen Verbündeten über diplomatische Bemühungen zur Aufrechterhaltung der Waffenruhe zu sprechen. Dabei soll es auch um Maßnahmen zur Wiederherstellung der freien Schifffahrt in der Straße von Hormus gehen.

Auch Kanzler Friedrich Merz (CDU) teilte mit, die Bundesregierung unterstütze diplomatische Bemühungen. Man stehe in engem Austausch mit den USA und anderen Partnern. "Deutschland wird in geeigneter Weise dazu beitragen, die freie Schifffahrt in der Hormus-Straße zu gewährleisten."

Wie steht Israel zu der Abmachung?

Israel war an den Verhandlungen nicht beteiligt, unterstützt Trumps Entscheidung, die Angriffe auf Iran für zwei Wochen einzustellen, laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu aber. Voraussetzung sei, dass Iran die Straße von Hormus öffnet und seine Angriffe ebenfalls aussetzt. Israel pocht zudem weiterhin darauf, dass Iran mit seinem Atom- und Raketenprogramm keine Bedrohung mehr für die USA, Israel und die arabischen Nachbarn darstellen darf.

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Quelle: dpa, ZDF