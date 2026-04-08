Trump verschiebt Iran-Ultimatum - Konflikt vertagt, nicht gelöst

Präsident Trump verschiebt die Entscheidung über Krieg oder Deeskalation. Warum die befristete Waffenruhe in Iran keine Lösung ist und was politisch für ihn auf dem Spiel steht.

US-Präsident Trump hatte Iran am Dienstag erneut gedroht: Der Untergang einer gesamten Zivilisation stehe bevor. 07.04.2026 | 2:39 min

"Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht sterben und nie mehr zurückkehren", schrieb Donald Trump auf seiner Plattform "Truth Social". Die Drohung war an ein Ultimatum geknüpft: Sollte Iran die Straße von Hormus nicht öffnen, würden die USA reagieren.

Im Umgang mit anderen Staaten gehören Ultimaten und Drohungen wie diese zum festen Repertoire des US-Präsidenten. Häufig zieht er sie in letzter Minute zurück und erklärt einen Erfolg oder eine Einigung.

Genau das ist nun geschehen: Trump verschob die Frist um zwei Wochen. Kurz vor Ablauf des Ultimatums um 2 Uhr deutscher Zeit verkündeten beide Seiten eine Einigung auf eine zweiwöchige Feuerpause.

1. Möglichkeit US-Präsident Donald Trump könnte den Befehl geben, Iran zu "zerstören", wie er es nennt. Heißt: Er startet eine groß angelegte Kampagne zur Zerstörung der iranischen Infrastruktur. Nahost-Experte Sina Azodi betont gegenüber ZDFheute, "dies wäre katastrophal für die Region". 2. Möglichkeit Trump könnte sagen, es gebe Fortschritte bei den Gesprächen mit Iran. Und im Anschluss daran könnte Trump das Ultimatum verlängern. Auf diese Weise müsse er keine Maßnahmen ergreifen, erklärt Nahost-Experte Sina Azodi gegenüber ZDFheute. 3. Möglichkeit Laut Politikwissenschaftler Thomas Jäger gibt es theoretisch noch eine dritte Möglichkeit: "Eine Art kleine Vereinbarung zwischen den USA und Iran, bei der beide Seiten minimale Zugeständnisse machen und aufeinander zugehen." Der Politikwissenschaftler hält das allerdings für sehr unwahrscheinlich.

Vor Ablauf des Ultimatums: Angriffe auf Iran

Die Straße von Hormus ist für den globalen Öl‑ und Gashandel von zentraler Bedeutung. Während der jüngsten Eskalation war die Meerenge faktisch von Iran blockiert, die Ölpreise stiegen deutlich an. Nun kündigte Irans Außenminister Abbas Araghtschi an, für zunächst zwei Wochen eine sichere Durchfahrt zu gewährleisten.

Zuvor hatten US‑Streitkräfte Iran noch großflächig angegriffen. In der sicherheitspolitischen Debatte werteten Fachleute wie der Politikwissenschaftler Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr das Vorgehen als eskalierend, teils sogar als "Kriegsverbrechen mit Ankündigung".

Entsprechend vorsichtig fällt auch die Einordnung der aktuellen Vereinbarung aus. "Die jetzige Waffenruhe sollte analytisch nicht als belastbare Deeskalation gelesen werden, sondern als konditionierte Unterbrechung in einem weiterhin hochfragilen Konflikt", schätzt Claudia Hofmann, Politikwissenschaftlerin an der "American University" in Washington, ein.

In seiner Rede an die Nation forderte Trump Nato-Partner zur Sicherung der Straße von Hormus auf. Die Kriegsziele gegen den Iran sieht er als fast erreicht. Viele Fragen bleiben offen. 02.04.2026 | 2:07 min

Diese Folgen hat die Verschiebung für Iran

Für Iran bedeutet die Waffenruhe vor allem eine befristete Atempause, erklärt Hofmann.

Die vorübergehende Aussetzung weiterer Angriffe sei an Bedingungen geknüpft, darunter die sichere Passage durch die Straße von Hormus, und soll Raum für weitere Verhandlungen schaffen.

US-Präsident Trump droht, Irans Zivilisation auszulöschen, sollte die Straße von Hormus nicht geöffnet werden. Doch bereits vor Ablauf des Ultimatums greifen USA und Israel Ziele in Iran an. 07.04.2026 | 2:00 min

"Kurzfristig senkt das das Risiko neuer unmittelbarer Zerstörung und verschafft Teheran Spielraum, militärische und wirtschaftliche Schäden zu begrenzen", so die US-Politikwissenschaftlerin. Der innenpolitische und ökonomische Druck bliebe jedoch hoch.

Die Waffenruhe stabilisiert die Lage damit allenfalls vorübergehend und beseitigt weder die strukturelle Verwundbarkeit des Landes noch das Risiko einer erneuten Eskalation. „ Claudia Hofmann, US-Politikwissenschaftlerin

Diese Folgen hat die Verschiebung für die USA

Für die USA lägen die Folgen vor allem im strategischen und wirtschaftlichen Bereich, bilanziert Politologin Hofmann.

Reuters zufolge reagierten die Märkte auf die Waffenruhe mit Erleichterung, nachdem die Krise um Hormus die Energiepreise, Inflationssorgen und die globale Risikowahrnehmung verschärft hatte.

Seit sieben Tagen dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal täglich erhöhen. Dennoch steigen die Preise weiter, nun werden weitere Maßnahmen diskutiert. 07.04.2026 | 2:25 min

Diese Folgen hat die Verschiebung für die Welt

International untergrabe Trumps Vorgehen vor allem das Vertrauen in die USA, bilanziert US-Politikwissenschaftler Jack Janes. Ihre Außenpolitik wirke unberechenbar und stark von den persönlichen Entscheidungen des Präsidenten abhängig.

Viele Staaten könnten daraus schließen, dass die USA langfristig kein verlässlicher Partner seien.

Rivalen wie China und Russland könnten das nutzen - vor allem, wenn Washington weiter im Nahen Osten gebunden ist und dadurch an anderer Stelle an Einfluss verliert. „ Jack Janes, German Marshall Fund

Noch vor Ablauf des Ultimatums von US-Präsident Trump gibt es Angriffe auf Iran. Die ZDF-Korrespondenten David Sauer und Phoebe Gaa ordnen die Lage ein. 07.04.2026 | 2:14 min

Was steht für Trump auf dem Spiel?

Die Begeisterung für den Krieg in Iran war in der amerikanischen Bevölkerung nie besonders groß. Dessen ist sich auch der US-Präsident bewusst.

Vor den Midterms, den Zwischenwahlen im November, birgt eine Eskalation das Risiko, kriegsmüde Wähler zu verlieren oder sie ganz von der Wahl fernzuhalten. Das könnte zu einer Verschiebung im US-Kongress zugunsten der Demokraten führen.

Nachrichten | Politik : Mit diesem Trick wollen die Republikaner ihre Macht ausbauen US-Politikern gelingt es immer wieder, ohne Mehrheiten an der Macht zu bleiben - durch Manipulation der Wahlkreise. Wie Gerrymandering funktioniert.

Zugleich würde sie den Demokraten neue Angriffspunkte liefern, erklärt US-Politikwissenschaftler Jack Janes im Gespräch mit ZDFheute. Trump selbst stehe zwar nicht auf dem Stimmzettel, doch seine Entscheidungen prägten den Wahlkampf der Republikaner.

Politologin Hofmann ergänzt gegenüber ZDFheute:

Für Trump steht damit zweierlei auf dem Spiel: Nach außen die Glaubwürdigkeit seiner Abschreckungspolitik, nach innen die Frage, ob er Härte demonstrieren kann, ohne die USA tiefer in einen kostspieligen und politisch riskanten Konflikt hineinzuziehen. „ Claudia Hofmann, US-Politikwissenschaftlerin

Vor Ablauf des Ultimatums ordnete Politikwissenschaftler Thomas Jäger die Lage ein. 07.04.2026 | 4:33 min

Entspannung, aber keine Entwarnung

US-Präsident Trump stand heute vor einer klaren Entscheidung. Er hätte den Befehl geben können Iran zu "zerstören" oder zurück zu weichen. Er entschied sich für Letzteres und verschob die Frist um zwei Wochen.

Iran will dafür die Straße von Hormus vorübergehend öffnen. Die Ölpreise fielen. Entspannung ja, Entwarnung nein. Der Konflikt ist vertagt, nicht gelöst. Spätestens in zwei Wochen wird erneut die Frage im Raum stehen, ob Trumps Drohungen doch noch Taten folgen.

Katharina Schuster ist Korrespondentin im ZDF-Studio in Washington D.C.