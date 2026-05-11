Update am Abend: Selenskyj bei Merz, Schaeffler, Midterms

Guten Abend,

das Zentrum von Berlin glich heute einem Hochsicherheitstrakt. Überraschend hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Kanzler besucht, um die Positionen für die anstehenden diplomatischen Schritte abzustimmen. Gute Nachrichten gibt es heute für alle Rentnerinnen und Rentner in Deutschland, schlechte Nachrichten kommen dagegen mal wieder aus der Automobilbranche - der Zulieferer Schaeffler hat angekündigt, drastisch zu sparen. Und: In den USA laufen die Zwischenwahlen, die für Präsident Donald Trump unangenehm werden könnten.

Merz empfängt Selenskyj in Berlin

Das ist passiert: Vor einer neuen Verhandlungsrunde mit Russland und den USA hat Bundeskanzler Friedrich Merz den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin empfangen. Merz bekräftigte dabei die deutsche Unterstützung für die Ukraine: "Der Ausgang dieses Krieges wird die europäische Sicherheit für lange Zeit prägen", sagte er. An Moskau richtete er deutliche Worte. Den Besuch hatte der Kanzler aus Sicherheitsgründen erst kurzfristig heute Morgen bei einer Rede bei der IHK Berlin angekündigt.

Vor einer neuen Verhandlungsrunde mit Russland und den USA hat Bundeskanzler Friedrich Merz den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Berlin empfangen. Merz bekräftigte dabei die deutsche Unterstützung für die Ukraine: "Der Ausgang dieses Krieges wird die europäische Sicherheit für lange Zeit prägen", sagte er. An Moskau richtete er deutliche Worte. Den Besuch hatte der Kanzler aus Sicherheitsgründen erst kurzfristig heute Morgen bei einer Rede bei der IHK Berlin angekündigt. Das ist der Hintergrund: Kurz vor dem Treffen in Berlin kam offenbar wieder Bewegung in die Ukraine-Diplomatie, als der US-Sondergesandte Steve Witkoff eine neue Gesprächsrunde zwischen Russland, der Ukraine und den USA für nächste Woche Dienstag und Mittwoch in Abu Dhabi ankündigte. Sie soll auf Ebene der Berater der Staats- und Regierungschefs stattfinden.

Kurz vor dem Treffen in Berlin kam offenbar wieder Bewegung in die Ukraine-Diplomatie, als der US-Sondergesandte Steve Witkoff eine neue Gesprächsrunde zwischen Russland, der Ukraine und den USA für nächste Woche Dienstag und Mittwoch in Abu Dhabi ankündigte. Sie soll auf Ebene der Berater der Staats- und Regierungschefs stattfinden. Das sagt meine Kollegin Diana Zimmermann: Gemeinsame Auftritte von Selenskyj und Merz seien "natürlich immer symbolisch", so die Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios bei ZDFheute live. Merz habe erneut betont, dass der Erhalt einer regelbasierten Ordnung in Europa im deutschen Interesse sei. "Ich fand sehr bemerkenswert, wie häufig er (Merz) gesagt hat, wie groß die Anstrengungen in Richtung Diplomatie sind." Daraus sei auch eine Botschaft an die deutsche Bevölkerung abzulesen: Merz sei indirekt auf den Vorwurf der politischen Ränder eingegangen, es fände nicht genug Diplomatie statt.

heute in Deutschland, 03.11.2026, ab 14 Uhr 03.11.2026 | 2:19 min

Autozulieferer Schaeffler streicht Tausende Stellen

Das ist passiert: Schaeffler verschärft seinen Sparkurs. In Europa sollen 3.460 Stellen gestrichen und fünf Standorte "perspektivisch" geschlossen werden, teilte der Auto- und Industriezulieferer mit. Deutschland trifft es am härtesten: 2.660 der Stellen und vier der Standorte (Dortmund, Morbach, Berlin und Schwalbach) sind hierzulande betroffen.

Schaeffler verschärft seinen Sparkurs. In Europa sollen 3.460 Stellen gestrichen und fünf Standorte "perspektivisch" geschlossen werden, teilte der Auto- und Industriezulieferer mit. Deutschland trifft es am härtesten: 2.660 der Stellen und vier der Standorte (Dortmund, Morbach, Berlin und Schwalbach) sind hierzulande betroffen. Das ist der Hintergrund: Der Stellenabbau betrifft rund neun Prozent der Belegschaft in Deutschland und soll bis 2028 abgeschlossen sein. Zusammengerechnet mit anderen Sparprogrammen und Altersteilzeitverträgen betrifft der Jobabbau hierzulande fast ein Fünftel der Belegschaft. Außerhalb Deutschlands sind Verkleinerungen der Standorte in Hagenau und Toulouse in Frankreich sowie in Skalica und Kysuce in der Slowakei geplant. Der Standort Herstal in Belgien mit 15 Mitarbeitenden wird geschlossen.

Der Stellenabbau betrifft rund neun Prozent der Belegschaft in Deutschland und soll bis 2028 abgeschlossen sein. Zusammengerechnet mit anderen Sparprogrammen und Altersteilzeitverträgen betrifft der Jobabbau hierzulande fast ein Fünftel der Belegschaft. Außerhalb Deutschlands sind Verkleinerungen der Standorte in Hagenau und Toulouse in Frankreich sowie in Skalica und Kysuce in der Slowakei geplant. Der Standort Herstal in Belgien mit 15 Mitarbeitenden wird geschlossen. Das sagt meine Kollegin Theresa Stoll: "Schaeffler leidet gleich doppelt: Das Geschäft mit Verbrennerkomponenten geht zurück, während das Wachstum bei elektrischen Antrieben die Verluste bislang nicht ausgleichen kann", so die Redakteurin aus dem ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen. Hinzu komme eine komplexe Konzernstruktur mit teilweise parallelen Verwaltungs- und Vertriebsbereichen. "Perspektiven bieten das Industriegeschäft und neue Felder wie Robotik - ob dort allerdings ausreichend neue Arbeitsplätze entstehen, ist offen."

heute in Deutschland, 03.11.2026, ab 14 Uhr 03.11.2026 | 1:35 min

Renten sollen erneut um rund vier Prozent steigen

Das ist passiert: Die Bezüge der über 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner sollen im Sommer voraussichtlich erneut um mehr als vier Prozent steigen. Laut Entwurf für den Rentenversicherungsbericht 2026, der dem ZDF vorliegt, geht die Regierung von einer Anhebung um 4,1 Prozent aus. Die genaue Zahl wird noch ermittelt und soll im März vorliegen.

Die Bezüge der über 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner sollen im Sommer voraussichtlich erneut um mehr als vier Prozent steigen. Laut Entwurf für den Rentenversicherungsbericht 2026, der dem ZDF vorliegt, geht die Regierung von einer Anhebung um 4,1 Prozent aus. Die genaue Zahl wird noch ermittelt und soll im März vorliegen. Das ist der Hintergrund: Bereits im vergangenen Juli waren die Renten um 4,24 Prozent gestiegen. Die erste Schätzung vom vergangenen Herbst für diesen Anstieg hatte noch einen Wert von 3,7 Prozent ergeben.

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Grafiken des Tages

Eine spannende Midterms-Nacht steht bevor: In den nächsten Stunden und auch morgen können Sie die Auszählung der Zwischenwahlen live bei ZDFheute verfolgen:

Quelle: ZDF

ZDF-Mittagsmagazin, 03.11.2026, ab 12 Uhr 03.11.2026 | 2:32 min

Ratgeber: Welche Vorsorgeuntersuchungen Männern zustehen

Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen können helfen, gesundheitliche Risiken früh zu erkennen. Welche Untersuchungen die gesetzlichen Krankenkassen für Männer bezahlen und empfehlen, erfahren Sie von meinen Kollegen Jenna Busanny und Thilo Hopert. Heute ist übrigens internationaler Männertag.

Volle Kanne, 03.11.2026, ab 09:05 Uhr 03.11.2026 | 5:01 min

Sport

Youth Olympic Games: Derzeit finden in Senegals Hauptstadt Dakar die Olympischen Jugendspiele statt - und das deutsche Team war bereits erfolgreich. Wie viel kostet die Entwicklung eines Talents? Wie abhängig ist der Weg in den Leistungssport vom Geldbeutel der Eltern - und wo stoßen Familien finanziell an ihre Grenzen? Johannes Fischer hat sich für Sie schlau gemacht:

Fußball: Heute Abend (21 Uhr) muss der FC Bayern den nächsten Härtetest auf dem Weg zu Ruhm und Titeln bestehen - am vierten Spieltag der Champions-League-Ligaphase tritt der Rekordmeister bei Atletico Madrid an. Wie die Bayern ihre vielen Ausfälle kompensieren wollen und was sie im Estadio Metropolitano erwartet, weiß mein Kollege Maik Rosner:

ZDF-Mittagsmagazin, 03.11.2026, ab 12 Uhr 03.11.2026 | 2:41 min

Die Nations League der Frauen wurde ausgelost. Um sich für die Olympischen Spiele 2028 zu qualifizieren, müssen sich die deutschen Fußballerinnen dort gegen die Niederlande, Schweden und Schottland behaupten. Das dürfte ein steiniger Weg werden, wie Frank Hellmann analysiert.

Schlagzeilen

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Die ISA-Sportkommission bestätigt Florian Zollers Weltrekord: Er überquerte in Tirol eine 144 Meter lange Slackline zwischen zwei Gondeln in 150 Metern Höhe:

ZDFheute Xpress, 03.11.2026, 10:34 Uhr 03.11.2026 | 0:52 min

Ein Lichtblick

Eine Lehrerin mit Herz: Mit Empathie unterrichtet Jasmin Khader auf Augenhöhe und setzt sich für Schülerinnen und Schüler ein, die übersehen werden. Doch wie zieht man Grenzen, wenn der Erwartungsdruck steigt?

37 Grad, 03.11.2026 03.11.2026 | 12:58 min

Streaming-Tipps für den Abend

"Das Licht": Bildgewaltig und feinfühlig. Familie Engels lebt schon lange nur noch nebeneinander her. Als die kluge und mysteriöse Farrah in ihr Leben tritt, bringt sie etwas ins Rollen, das alles verändern wird. (Drama-Miniserie, 4 Folgen, je 33 bis 45 Min.)

Sehen Sie hier Folge 1. 30.10.2026 | 33:06 min

"Terra Xplore: In Angst gefangen": Wann wird aus Angst eine Angststörung? Leon Windscheid trifft Nane, die lange unter Panikattacken litt. Forschende erklären, was bei Angst im Gehirn geschieht und warum frühe Hilfe wichtig ist. (Reportage, 44 Min.)

19.10.2026 | 43:24 min

Rezept des Tages: Bakkoula

Spinatsalat mit Salzzitrone und Oliven. Traditionell besteht Bakkoula in Marokko aus wilder Malve. Es eignen sich aber auch andere Blattgemüse wie Grünkohl. Halima Pflipsen zeigt, wie dieser gekochte Salat besonders sämig wird. Für das Rezept finden Sie hier den Download.

Volle Kanne, 03.11.2026, ab 09:05 Uhr 03.11.2026 | 8:33 min

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