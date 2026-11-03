US-Midterms: Welche Rolle spielt russische Desinformation?

Gefälschte Videos und koordinierte Kampagnen: Vor den US-Midterms wächst die Sorge vor russischer Einflussnahme und gezielter Desinformation.

Welche Rolle spielen Desinformationen vor den US-Midterms?

Vor den US-Midterms nehmen mutmaßliche russische Einflusskampagnen zu. Im Netz kursieren gefälschte Videos und gezielte Falschbehauptungen. Quelle: Austin Johnson / AFP

KI-generierte Videos, Fake Posts und gezielt verbreitete Falschbehauptungen in sozialen Netzwerken: Wenige Tage vor den Midterms verdichten sich die Hinweise auf ausländische Desinformationskampagnen. Experten sehen Spuren einer russischen Kampagne, die bereits bei früheren US-Wahlen aktiv gewesen sein soll.

Im Visier ist unter anderem James Talarico, demokratischer Senatskandidat in Texas. Nach einer Analyse des US-amerikanischen Technologie- und Analyseunternehmens Graphika steckte das russische Netzwerk "Storm-1516" offenbar hinter zwei mutmaßlich KI-generierten Videos über Talarico.

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Darin gibt sich ein Mann als ehemaliger Schüler des Politikers aus und beschuldigt ihn sexueller Übergriffe. Graphika, das seit Jahren digitale Netzwerke und ausländische Kampagnen untersucht, stuft die Videos als sehr wahrscheinlich gefälscht ein. Dafür sprächen unter anderem unnatürliche Gesichtsbewegungen und Auffälligkeiten zwischen Bild und Ton.

Auch die Art der Verbreitung und die inhaltliche Gestaltung sprechen dem Unternehmen zufolge mit hoher Sicherheit für eine Urheberschaft von "Storm-1516". Die Plattform X entfernte erste Beiträge und sperrte beteiligte Accounts.

Weitere Spuren russischer Einflusskampagnen

"Storm-1516" ist nicht das einzige Netzwerk, das vor den Midterms auffällt. Das amerikanische Technologie- und Cybersicherheitsunternehmen Alethea beobachtet eigenen Angaben zufolge eine weitere mutmaßliche russische Operation namens "Doppelgänger", die offenbar gezielt gesellschaftliche Konflikte in den USA verschärfen soll. Alethea ist unter anderem auf die Erkennung und Abwehr von Desinformation spezialisiert.

Nach deren Erkenntnissen verbreitet "Doppelgänger" gezielt Beiträge, die den Eindruck erwecken sollen, die parteiübergreifende Unterstützung für Israel in den USA bröckele und die Demokraten hätten sich von Israel abgewandt.

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Hinter der Kampagne steht demnach die russische "Social Design Agency", gegen die die USA und EU bereits Sanktionen verhängt haben. Von der New York Times zitierte US-Regierungsvertreter bestätigten, dass "Doppelgänger" und die "Social Design Agency" vor den Midterms aktiv seien.

Auch die Plattform X teilte Mitte Oktober mit, mehr als 13.000 Accounts gesperrt zu haben, die mit mutmaßlichen Desinformationskampagnen aus Russland, Iran und China in Verbindung gestanden hätten. Die Konten hätten Kandidaten und öffentliche Personen aus dem gesamten politischen Spektrum ins Visier genommen.

Warnungen von US-Kongressabgeordneten

Vor knapp zwei Wochen hatten führende Kongressabgeordnete nach einer vertraulichen Geheimdienstunterrichtung vor russischen Einflüssen vor den Midterms gewarnt. Das Vorgehen erinnere an frühere US-Wahlkämpfe, sagte der demokratische Senator Mark Warner laut der Nachrichtenagentur Reuters. Auch gefälschte, mutmaßlich mithilfe Künstlicher Intelligenz erstellte Videos seien im Umlauf.

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"Es ist der reinste Karneval da draußen", sagt Jim Himes, Mitglied des "House Intelligence Committee", also des Geheimdienstausschusses des US-Repräsentantenhauses. Ziel sei es, gesellschaftliche Gräben zu vertiefen, das Vertrauen in die Demokratie zu schwächen und vor allem die Unterstützung der USA für die Ukraine zu untergraben.

Experte: Zunehmend KI-generierte Desinformation

"Letztlich ist und bleibt die Ukraine das zentrale Thema für Russland", sagt Darren Linvill, Co-Direktor des "Media Forensics Hub" der Clemson University gegenüber ZDFheute. Er untersucht seit Jahren ausländische Propagandakampagnen.

Er beobachtet russische Einflussoperationen in mehreren westlichen Demokratien. Die Methoden seien oft ähnlich: Netzwerke wie "Storm-1516" nutzten wiederholt dieselben Influencer-Accounts, um Falschbehauptungen zu verbreiten. Zunehmend kämen dabei KI-generierte oder manipulierte Videos zum Einsatz. Linvill sieht darin allerdings keinen grundlegenden Strategiewechsel:

Künstliche Intelligenz hat vor allem die Menge und Schnelligkeit verändert. „ Darren Linvill, Co-Direktor des “Media Forensics Hub“ der Clemson University

Falschinformationen ließen sich heute einfacher und günstiger produzieren.

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Wie viel Einfluss haben Desinformationskampagnen?

Wie wirksam solche Kampagnen sind, ist schwer einzuschätzen, so Experten. Alethea-Chefin Lisa Kaplan sagte der New York Times, insbesondere bei tausenden Beiträgen mit wenigen Interaktionen lasse sich der Erfolg nur schwer beurteilen. Russland und andere Staaten würden solche Kampagnen jedoch nicht fortsetzen, wenn sie sich davon keine Wirkung versprächen. Der Zeitung sagte sie:

Es ist wirklich schwer, jemanden zu hacken – es ist wirklich einfach online zu lügen. „ Lisa Kaplan, Alethea-Chefin

Werde eine Lüge geglaubt, könne sie ebenso wirksam sein, insbesondere wenn es darum gehe, Vertrauen zu untergraben.

Größere Sorgen bereitet Linvill weniger eine direkte Beeinflussung einzelner Wahlausgänge als die mögliche Wirkung auf das Vertrauen in den Wahlprozess.

Ich mache mir Sorgen darüber, wie sich solche Kampagnen auf die Legitimität der Wahl auswirken“, sagt er. Russland werde voraussichtlich versuchen, Zweifel an den Ergebnissen zu säen. „ Darren Linvill, Co-Direktor des “Media Forensics Hub“ der Clemson University

Der Kreml hat bisher jegliche Einflussnahme verneint.