  3. Merkliste
  4. Suche
Wirtschaft

Neue Kraftwerke: Bundesnetzagentur bewilligt Milliarden

Netzagentur bewilligt Zuschläge:Milliarden für neue Kraftwerke

|

Die Bundesnetzagentur hat erstmals Milliardenhilfen für neue Kraftwerke vergeben. Vor allem RWE und LEAG profitieren. Die Kosten tragen letztlich die Stromkunden.

Kraftwerk Jänschwalde, aufgenommen am 16.07.2026

Zuschlag auch für LEAG-Standort in Jänschwalde: Hier sollen vier neue Gaskraftwerksblöcke gebaut werden.

Quelle: dpa | Frank Hammerschmidt/dpa

Die Bundesnetzagentur hat erstmals Zuschläge über Milliardenhilfen für neue Kraftwerke vergeben. Davon profitieren vor allem die Energiekonzerne RWE und LEAG. Auf sie und ihre Tochtergesellschaften entfallen zehn der elf Zuschläge.

Unterm Strich summieren sich die zugesagten Vergütungen nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters für den gesamten Förderzeitraum ab 2031 auf rechnerisch rund zwölf Milliarden Euro. Die Kosten sollen letztlich die Stromkunden tragen.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) verwies auf die Bedeutung der geplanten neuen Gaskraftwerke. "Wir bringen die Kraftwerksstrategie aus der Planung in die Umsetzung und schaffen damit die Grundlage für eine sichere und bezahlbare Stromversorgung", sagte sie in Berlin.

Gaskraftwerk in Hürth

Um die Stromversorgung im Zuge der Energiewende zu sichern sollen weitere Gaskraftwerke gebaut werden. Das sieht ein neuer Gesetzentwurf der Bundesregierung vor.

13.05.2026 | 1:52 min

Anlagen sollen überbrücken, wenn Wind und Sonne nicht genug liefern

Hintergrund: Die Bundesregierung fördert den Bau neuer Kraftwerke und Speicher. Die Betreiber bekommen über 15 Jahre Geld dafür, dass ihre Anlagen Strom liefern können, wenn Wind- und Solaranlagen nicht genügend produzieren. Damit sollen sich Investitionen lohnen, die nur zeitweise gebraucht werden.

Mit den neuen Gaskraftwerken werde gesicherte Leistung geschaffen, die spätestens ab 2031 dann zur Verfügung stehe, wenn Wind und Sonne nicht ausreichend Strom lieferten, sagte Reiche.

Damit sichern wir den weiteren Ausbau der Erneuerbaren und den Kohleausstieg ab.

Katherina Reiche, Bundeswirtschaftsministerin

Die Ausschreibung ist Teil einer Kraftwerksstrategie, deren Kosten die EU-Kommission insgesamt auf bis zu 35,2 Milliarden Euro bis zum Jahr 2045 schätzt. Damit soll die Stromversorgung in Deutschland langfristig abgesichert werden.

Bedingungen begünstigen Gaskraftwerke

Auch Gebote für Batteriespeicher wurden in der ersten Runde abgegeben, konnten sich preislich aber nicht durchsetzen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert: Das Ergebnis der ersten Auktion zeige, dass von fairem Wettbewerb verschiedener Technologien und Akteure keine Rede sein könne, kritisierte die Deutsche Umwelthilfe. "Batteriespeicher gehen leer aus, während fossile Großkonzerne gefördert werden", sagte DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenne. Es dominierten "die Geschäftsinteressen fossiler Megakonzerne".

Nordrhein-Westfalen, Hamm: Demonstranten bilden gemeinsam vor der Kulisse eines Kraftwerkes ein Windrad.

In Hamm haben am Samstag tausende Menschen für das Klima protestiert. Etwa 2.000 Teilnehmer bildeten eine bewegliche Windrad-Choreografie als Zeichen gegen den Energie-Kurs der Bundesregierung.

31.05.2026 | 0:41 min

Voraussetzung für die Förderung: Die Anlagen müssen mindestens zehn Stunden am Stück Strom mit mindestens 80 Prozent ihrer Leistung liefern können. Batteriespeicher müssen dies spätestens nach drei Stunden erneut leisten können. Diese Bedingungen begünstigen Gaskraftwerke, die längere Dunkelflauten überbrücken können.

Grundsätzlich kommen aber auch andere Technologien infrage. Neue Gaskraftwerke können zudem an Kohlekraftwerksstandorten entstehen und dort vorhandene Infrastruktur wie Stromnetzanschlüsse nutzen. Voraussetzung ist, dass zusätzliche Kraftwerksleistung geschaffen wird.

Der neue Batteriespeicher in Leuna in Sachsen-Anhalt.

In Sachsen-Anhalt wurde heute der größte Batteriespeicher Deutschlands eröffnet. Er soll überschüssige Energie von erneuerbaren Energieformen speichern.

13.08.2026 | 1:29 min

Reiche zufrieden mit Ausschreibungen

Reiche nannte die erste Ausschreibung einen großen Erfolg. "41 Gebote über knapp zwölf Gigawatt zeigen, wie viel Investitionsbereitschaft wir mit den richtigen Rahmenbedingungen mobilisieren. Dieser Wettbewerb zahlt sich aus."

Der durchschnittliche Zuschlagspreis liege mit rund 155.000 Euro deutlich unter dem Höchstpreis von 244.000 Euro. Das sei wichtig für die Stromkunden, da es Kosten senke - die sollen letztlich die Stromkunden tragen.

Quelle: dpa, Reuters
Über das Thema berichtete ZDFheute Xpress am 03.11.2026 ab 13 Uhr.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen

Jetzt aktivierenMehr erfahren
Themen
Katherina ReicheEnergiewendeCDU

Mehr zum Thema

  1. Das Gas- und Dampfkraftwerk des STEAG Heizkraftwerkes in Herne-Baukau am 16.12.2022

    Ausschreibungen noch in diesem Jahr:Bundesregierung beschließt Bau neuer Gaskraftwerke

    mit Video18:03
  2. Die Burg Rheinfels liegt hoch über dem Rhein bei St. Goar.

    Weltweit erstes Schwarmkraftwerk:Strom aus dem Rhein: Was schwimmende Mini-Kraftwerke können

    von Luisa Houben
    mit Video1:51