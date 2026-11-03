Neue Kraftwerke: Bundesnetzagentur bewilligt Milliarden

Netzagentur bewilligt Zuschläge:Milliarden für neue Kraftwerke
Die Bundesnetzagentur hat erstmals Milliardenhilfen für neue Kraftwerke vergeben. Vor allem RWE und LEAG profitieren. Die Kosten tragen letztlich die Stromkunden.
Die Bundesnetzagentur hat erstmals Zuschläge über Milliardenhilfen für neue Kraftwerke vergeben. Davon profitieren vor allem die Energiekonzerne RWE und LEAG. Auf sie und ihre Tochtergesellschaften entfallen zehn der elf Zuschläge.
Unterm Strich summieren sich die zugesagten Vergütungen nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters für den gesamten Förderzeitraum ab 2031 auf rechnerisch rund zwölf Milliarden Euro. Die Kosten sollen letztlich die Stromkunden tragen.
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) verwies auf die Bedeutung der geplanten neuen Gaskraftwerke. "Wir bringen die Kraftwerksstrategie aus der Planung in die Umsetzung und schaffen damit die Grundlage für eine sichere und bezahlbare Stromversorgung", sagte sie in Berlin.
Anlagen sollen überbrücken, wenn Wind und Sonne nicht genug liefern
Hintergrund: Die Bundesregierung fördert den Bau neuer Kraftwerke und Speicher. Die Betreiber bekommen über 15 Jahre Geld dafür, dass ihre Anlagen Strom liefern können, wenn Wind- und Solaranlagen nicht genügend produzieren. Damit sollen sich Investitionen lohnen, die nur zeitweise gebraucht werden.
Mit den neuen Gaskraftwerken werde gesicherte Leistung geschaffen, die spätestens ab 2031 dann zur Verfügung stehe, wenn Wind und Sonne nicht ausreichend Strom lieferten, sagte Reiche.
Die Ausschreibung ist Teil einer Kraftwerksstrategie, deren Kosten die EU-Kommission insgesamt auf bis zu 35,2 Milliarden Euro bis zum Jahr 2045 schätzt. Damit soll die Stromversorgung in Deutschland langfristig abgesichert werden.
Bedingungen begünstigen Gaskraftwerke
Auch Gebote für Batteriespeicher wurden in der ersten Runde abgegeben, konnten sich preislich aber nicht durchsetzen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert: Das Ergebnis der ersten Auktion zeige, dass von fairem Wettbewerb verschiedener Technologien und Akteure keine Rede sein könne, kritisierte die Deutsche Umwelthilfe. "Batteriespeicher gehen leer aus, während fossile Großkonzerne gefördert werden", sagte DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenne. Es dominierten "die Geschäftsinteressen fossiler Megakonzerne".
Voraussetzung für die Förderung: Die Anlagen müssen mindestens zehn Stunden am Stück Strom mit mindestens 80 Prozent ihrer Leistung liefern können. Batteriespeicher müssen dies spätestens nach drei Stunden erneut leisten können. Diese Bedingungen begünstigen Gaskraftwerke, die längere Dunkelflauten überbrücken können.
Grundsätzlich kommen aber auch andere Technologien infrage. Neue Gaskraftwerke können zudem an Kohlekraftwerksstandorten entstehen und dort vorhandene Infrastruktur wie Stromnetzanschlüsse nutzen. Voraussetzung ist, dass zusätzliche Kraftwerksleistung geschaffen wird.
Reiche zufrieden mit Ausschreibungen
Reiche nannte die erste Ausschreibung einen großen Erfolg. "41 Gebote über knapp zwölf Gigawatt zeigen, wie viel Investitionsbereitschaft wir mit den richtigen Rahmenbedingungen mobilisieren. Dieser Wettbewerb zahlt sich aus."
Der durchschnittliche Zuschlagspreis liege mit rund 155.000 Euro deutlich unter dem Höchstpreis von 244.000 Euro. Das sei wichtig für die Stromkunden, da es Kosten senke - die sollen letztlich die Stromkunden tragen.
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