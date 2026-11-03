Verkehrsminister im ZDF:Bilger will Handy-Blitzer deutschlandweit einführen
von Dominik Rzepka
Mal schnell eine WhatsApp-Nachricht tippen oder Google Maps checken: Wer am Steuer aufs Handy schaut, ist abgelenkt. Verkehrsminister Bilger will dagegen jetzt vorgehen.
Verkehrsminister Steffen Bilger (CDU) will stärker gegen die Handynutzung am Steuer vorgehen und deutschlandweit Handy-Blitzer einführen. Bilger sagte ZDFheute:
Innovative Technologien wie Handy-Blitzer könnten erkennen, ob ein Fahrer während der Fahrt ein Handy in der Hand halte. Länder wie Rheinland-Pfalz hätten damit gute Erfahrungen gemacht, so Bilger.
Die Länder hätten den Bund gebeten, eine einheitliche Lösung zu suchen und dafür den rechtlichen Rahmen zu schaffen. Handy-Blitzer könnten bald also überall in Deutschland zum Einsatz kommen.
So funktionieren Handy-Blitzer
Bei Handy-Blitzern handelt es sich laut ADAC um hochauflösende Kameras. Sie werden an einer Autobahnbrücke angebracht und fotografieren schräg nach unten durch die Frontscheibe ins Auto hinein. So könnten Mobiltelefone im vorderen Bereich des Autos erkannt werden.
Wer am Steuer beim Telefonieren mit dem Handy erwischt wird, muss laut ADAC mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.
Sollte ein Fahrer oder eine Fahrerin den Verkehr gefährden oder einen Unfall verursachen, steigt das Bußgeld auf 150 beziehungsweise 200 Euro an - plus zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot.
Wann telefonieren im Auto erlaubt ist
Telefonieren während der Fahrt ist laut ADAC nicht grundsätzlich verboten. Telefonate über eine Freisprechanlage, ein fest installiertes Fahrzeug-System oder ein Bluetooth-Headset sind erlaubt. Verboten ist es aber, das Handy während der Fahrt in die Hand zu nehmen oder ans Ohr zu halten.
Eine Smartwatch am Handgelenk gilt nicht als gehaltenes elektronisches Gerät. Sie darf während der Fahrt genutzt werden, sofern dafür nur ein kurzer Blick auf das Display erforderlich ist und die Verkehrslage es zulässt.
Laut Bilger muss das Vorhaben erst innerhalb der Bundesregierung abgestimmt werden. Wann Handy-Blitzer deutschlandweit eingesetzt werden könnten, stehe noch nicht fest.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren
Ablenkung beim Autofahren vermeiden:Unfallrisiko Handy am Steuer: Was erlaubt ist und was nichtvon Fabio Leiendeckermit Video2:30
Bundesverkehrsminister Bilger:Führerschein soll günstiger werdenVideo0:26
- Analyse
Der Verkehrsminister und die Krisen:Steffen Bilger: Wie viel Neues bringt der Neue?von Johannes Liebermit Video1:38
Nachrichten | hallo deutschland:Feuerwehrmann wird im Einsatz geblitztvon Steffi Moritz-MöllerVideo2:56