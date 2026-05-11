Update am Abend: Rentenstreit geht weiter und US-Linke jubeln

Update am Abend:Weiter Rentenstreit, US-Linke jubeln, Ukraine in Bedrängnis
von Jan Schneider
Guten Abend,
es geht um Entscheidungen, die weit über das hier und jetzt hinausreichen werden: Was in Sachen Rentenreform beschlossen wird, hat erhebliche Folgen auf die Leben von Millionen Menschen - gerade deshalb ringen die politischen Kräfte aktuell um eine Lösung, um Versorgung und Finanzierung unter einen Hut zu bekommen - Ausgang noch offen. In den USA rückt derweil ein linker Demokrat nach seinem Vorwahlsieg ins Rampenlicht und könnte bei den Midterms eine wichtige Rolle spielen. Und in der Ukraine wird die Lage bei der Flugabwehr immer schwieriger: Kiew gehen wichtige Abfangraketen aus.
Streit um die "Rente mit 63" spitzt sich zu
- Das ist passiert: Der Widerstand gegen die geplante Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren wächst weiter. Ministerpräsidenten aus Ost und West sowie der DGB lehnen die Pläne ab. Dabei ist genau die geplante Abschaffung ein Grundpfeiler für die Finanzierung der ganzen Reform. Die Bundesregierung und die Union wollen dagegen am Reformpaket festhalten.
- Das ist der Hintergrund: Die Abschaffung der Regelung soll Milliarden einsparen, weil Menschen länger arbeiten, länger Beiträge zahlen und später Rente beziehen. Experten warnen: Fällt dieser Reformbaustein weg, gerät die Finanzierung des gesamten Rentenpakets ins Wanken.
- Eine mögliche Lösung: Die Bundesregierung will die "Rente mit 63" durch eine sogenannte Schutzrente ersetzen. Sie soll Menschen zugutekommen, die lange gearbeitet haben und aus gesundheitlichen Gründen ihren Beruf vor dem regulären Renteneintritt nicht mehr ausüben können. Wie genau die Schutzrente ausgestaltet werden soll und wer Anspruch darauf hätte, ist allerdings noch offen.
Neue Hoffnung für den linken Flügel der US-Demokraten
- Das ist passiert: Der Mediziner Abdul El-Sayed hat die demokratische Vorwahl für den US-Senat im wichtigen Swing State Michigan gewonnen. Im November tritt der 41-Jährige nun bei den Midterms gegen den Republikaner Mike Rogers an.
- Das ist der Hintergrund: El-Sayed steht für den progressiven Flügel der demokratischen Partei. Er fordert unter anderem eine staatliche Krankenversicherung für alle, höhere Steuern für Superreiche und ein Ende der US-Militärhilfe für Israel. Unterstützung erhält er unter anderem von Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez.
- Darum ist das wichtig: Die Senatswahl in Michigan gilt als Schlüsselrennen für die Midterms. Gewinnt El-Sayed, wäre er der erste Muslim im US-Senat - und sein Erfolg könnte zeigen, wie viel Rückhalt der linke Flügel der Demokratischen Partei derzeit hat.
Ukraine fehlt Munition für die Flugabwehr
- Das ist passiert: Kiew geht erneut die Munition aus. Nach Einschätzung des Militärexperten Fabian Hoffmann verfügt die Ukraine kaum noch über Patriot-Abfangraketen, um russische ballistische Raketen abzuwehren. Bei den jüngsten Angriffen auf Kiew sei nach seinen Angaben kein einziger ballistischer Flugkörper abgefangen worden, erklärte er bei ZDFheute live.
- Das ist der Hintergrund: Für die Abwehr ballistischer Raketen braucht die Ukraine spezielle Patriot-Abfangraketen. Die Bestände sind laut Hoffmann nahezu aufgebraucht, neue europäische Luftabwehrsysteme werden frühestens in den kommenden Jahren verfügbar sein.
- Eine mögliche Lösung: Ohne ausreichende Flugabwehr sind ukrainische Städte und kritische Infrastruktur deutlich verwundbarer. Hoffnung setzt Kiew nun auf in Deutschland produzierte Patriot-Raketen - im oberbayrischen Schrobenhausen solle bis zum Ende des Jahres eine Lizenzproduktion anlaufen.
Außerdem interessant: Unsere Ukraine-Updates gibt's auch im wöchentlichen Podcast "Militär & Macht - Die Analyse".
Zahl des Tages
139,3 Milliarden Euro. Waren in diesem Wert wurden im Juni aus Deutschland exportiert - ein Rekordwert. Wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Zahlen mitteilt, waren es 0,9 Prozent mehr als im Mai und 6,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Es ist demnach der höchste je erhobene Monatswert und löst den bisherigen Höchststand von 139,1 Milliarden Euro aus dem September 2022 ab.
Noch stärker als die Exporte wuchsen die Importe, die seit Mai um 4,4 Prozent auf 123,9 Milliarden Euro zugelegt haben.
Ratgeber: So machen Sie dies und das
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Gesagt
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Ein Lichtblick
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