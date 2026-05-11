Update am Abend: Rentenstreit geht weiter und US-Linke jubeln

Guten Abend,

es geht um Entscheidungen, die weit über das hier und jetzt hinausreichen werden: Was in Sachen Rentenreform beschlossen wird, hat erhebliche Folgen auf die Leben von Millionen Menschen - gerade deshalb ringen die politischen Kräfte aktuell um eine Lösung, um Versorgung und Finanzierung unter einen Hut zu bekommen - Ausgang noch offen. In den USA rückt derweil ein linker Demokrat nach seinem Vorwahlsieg ins Rampenlicht und könnte bei den Midterms eine wichtige Rolle spielen. Und in der Ukraine wird die Lage bei der Flugabwehr immer schwieriger: Kiew gehen wichtige Abfangraketen aus.

Streit um die "Rente mit 63" spitzt sich zu

Das ist passiert: Der Widerstand gegen die geplante Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren wächst weiter. Ministerpräsidenten aus Ost und West sowie der DGB lehnen die Pläne ab. Dabei ist genau die geplante Abschaffung ein Grundpfeiler für die Finanzierung der ganzen Reform. Die Bundesregierung und die Union wollen dagegen am Reformpaket festhalten.

Der Widerstand gegen die geplante Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren wächst weiter. Ministerpräsidenten aus Ost und West sowie der DGB lehnen die Pläne ab. Dabei ist genau die geplante Abschaffung ein Grundpfeiler für die Finanzierung der ganzen Reform. Die Bundesregierung und die Union wollen dagegen am Reformpaket festhalten. Das ist der Hintergrund: Die Abschaffung der Regelung soll Milliarden einsparen, weil Menschen länger arbeiten, länger Beiträge zahlen und später Rente beziehen. Experten warnen: Fällt dieser Reformbaustein weg, gerät die Finanzierung des gesamten Rentenpakets ins Wanken.

Die Abschaffung der Regelung soll Milliarden einsparen, weil Menschen länger arbeiten, länger Beiträge zahlen und später Rente beziehen. Experten warnen: Fällt dieser Reformbaustein weg, gerät die Finanzierung des gesamten Rentenpakets ins Wanken. Eine mögliche Lösung: Die Bundesregierung will die "Rente mit 63" durch eine sogenannte Schutzrente ersetzen. Sie soll Menschen zugutekommen, die lange gearbeitet haben und aus gesundheitlichen Gründen ihren Beruf vor dem regulären Renteneintritt nicht mehr ausüben können. Wie genau die Schutzrente ausgestaltet werden soll und wer Anspruch darauf hätte, ist allerdings noch offen.

Über das Thema berichtete das ZDF-Morgenmagazin am 06.07.2026. 06.08.2026 | 11:04 min

Neue Hoffnung für den linken Flügel der US-Demokraten

Das ist passiert: Der Mediziner Abdul El-Sayed hat die demokratische Vorwahl für den US-Senat im wichtigen Swing State Michigan gewonnen. Im November tritt der 41-Jährige nun bei den Midterms gegen den Republikaner Mike Rogers an.

Der Mediziner Abdul El-Sayed hat die demokratische Vorwahl für den US-Senat im wichtigen Swing State Michigan gewonnen. Im November tritt der 41-Jährige nun bei den Midterms gegen den Republikaner Mike Rogers an. Das ist der Hintergrund: El-Sayed steht für den progressiven Flügel der demokratischen Partei. Er fordert unter anderem eine staatliche Krankenversicherung für alle, höhere Steuern für Superreiche und ein Ende der US-Militärhilfe für Israel. Unterstützung erhält er unter anderem von Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez.

El-Sayed steht für den progressiven Flügel der demokratischen Partei. Er fordert unter anderem eine staatliche Krankenversicherung für alle, höhere Steuern für Superreiche und ein Ende der US-Militärhilfe für Israel. Unterstützung erhält er unter anderem von Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez. Darum ist das wichtig: Die Senatswahl in Michigan gilt als Schlüsselrennen für die Midterms. Gewinnt El-Sayed, wäre er der erste Muslim im US-Senat - und sein Erfolg könnte zeigen, wie viel Rückhalt der linke Flügel der Demokratischen Partei derzeit hat.

Über dieses Thema berichtete die ZDFheute am 06.08.2026 um 20:57 Uhr. 06.08.2026 | 1:05 min

Ukraine fehlt Munition für die Flugabwehr

Das ist passiert: Kiew geht erneut die Munition aus. Nach Einschätzung des Militärexperten Fabian Hoffmann verfügt die Ukraine kaum noch über Patriot-Abfangraketen, um russische ballistische Raketen abzuwehren. Bei den jüngsten Angriffen auf Kiew sei nach seinen Angaben kein einziger ballistischer Flugkörper abgefangen worden, erklärte er bei ZDFheute live.

Kiew geht erneut die Munition aus. Nach Einschätzung des Militärexperten Fabian Hoffmann verfügt die Ukraine kaum noch über Patriot-Abfangraketen, um russische ballistische Raketen abzuwehren. Bei den jüngsten Angriffen auf Kiew sei nach seinen Angaben kein einziger ballistischer Flugkörper abgefangen worden, erklärte er bei ZDFheute live. Das ist der Hintergrund: Für die Abwehr ballistischer Raketen braucht die Ukraine spezielle Patriot-Abfangraketen. Die Bestände sind laut Hoffmann nahezu aufgebraucht, neue europäische Luftabwehrsysteme werden frühestens in den kommenden Jahren verfügbar sein.

Eine mögliche Lösung: Ohne ausreichende Flugabwehr sind ukrainische Städte und kritische Infrastruktur deutlich verwundbarer. Hoffnung setzt Kiew nun auf in Deutschland produzierte Patriot-Raketen - im oberbayrischen Schrobenhausen solle bis zum Ende des Jahres eine Lizenzproduktion anlaufen.

Über dieses Thema berichtete ZDFheute live am 06.08.2026 ab 19:30 Uhr. 06.08.2026 | 19:01 min

Außerdem interessant: Unsere Ukraine-Updates gibt's auch im wöchentlichen Podcast "Militär & Macht - Die Analyse".

Zahl des Tages

139,3 Milliarden Euro. Waren in diesem Wert wurden im Juni aus Deutschland exportiert - ein Rekordwert. Wie das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Zahlen mitteilt, waren es 0,9 Prozent mehr als im Mai und 6,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Es ist demnach der höchste je erhobene Monatswert und löst den bisherigen Höchststand von 139,1 Milliarden Euro aus dem September 2022 ab.

Noch stärker als die Exporte wuchsen die Importe, die seit Mai um 4,4 Prozent auf 123,9 Milliarden Euro zugelegt haben.

07.08.2026 | 0:45 min

Ratgeber: So machen Sie dies und das

Sitzen wird zur Qual, Schmerzen ziehen bis in die Wade: Beim Piriformis-Syndrom liegt die Ursache in der tiefen Gesäßmuskulatur. Wie Betroffene die Beschwerden wieder loswerden, erfahren Sie hier:

Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 07.08.2026 ab 09:05 Uhr. 07.08.2026 | 4:53 min

Sport

Isabel Gose hat im Knockout-Sprint EM-Gold gewonnen und damit die erste Medaille für die deutschen Frauen abgestaubt.

07.08.2026 | 81:13 min

Schlagzeilen

Gesagt

Unsere Hitzewellen werden früher und häufiger kommen und sie werden intensiver sein und länger dauern. „ Carlo Buontempo, Direktor des Copernicus-Klimawandeldienstes

Der Physiker Carlo Buontempo ist Direktor des Copernicus-Klimawandeldienstes und beobachtet im Auftrag der EU die globalen Wetter- und Klimadaten. Im Interview erklärt er: Was wir gerade erleben, ist nur ein Vorgeschmack auf zukünftige Wetterereignisse.

Physiker Carlo Buontempo: Ist die extreme Hitze in diesem Sommer die neue Normalität?

Das sollten Sie sich mal anschauen

Zwei Nasa-Astronauten haben einen fast siebenstündigen Außeneinsatz an der Internationalen Raumstation ISS absolviert. Sie montierten Teile für ein neues Solarpanel.

Über das Thema berichtete ZDFheute Xpress am 07.08.2026 um 6:30 Uhr. 07.08.2026 | 0:20 min

Ein Lichtblick

Heute mal im wörtlichen Sinne ein Blick ins Licht: Am Mittwoch ist die nächste Sonnenfinsternis in Deutschland. Wo und wann man sie am besten beobachten kann - und warum Spanien-Urlauber den besten Blick haben:

Über das Thema berichtete das ZDF am 07.08.2026 um 09:48 Uhr. 07.08.2026 | 0:54 min

Streaming-Tipps für den Abend

München 1995: Linda entflieht dem elterlichen Bauernhof und findet in der aufblühenden Technoszene eine Freiheit, die ihr Leben für immer verändern wird. Marius will die Fabrik seines Vaters zum größten Clubareal der Stadt entwickeln. Doch ein Familiengeheimnis bringt ihre Pläne und Liebe zueinander in Gefahr. "München Beats" ist eine generationsübergreifende Miniserie: zwei Familien, ein großer Traum, eine noch größere Liebe - und ganz viel Musik.

07.08.2026 | 44:40 min

Debatten über Corona, Kriege oder verborgene Interessen bestimmter Akteure spalten nicht nur in Talkshows; sie belasten Familien und Freundschaften. Was bleibt, wenn jeder seine eigene Wahrheit hat? Die 37-Grad-Doku "Zwischen uns die Wahrheit" begleitet Menschen, die auf sehr unterschiedliche Weise um Orientierung ringen - und fragt, warum Vertrauen in Medien, Politik und Institutionen schwindet und weshalb manche Menschen in alternativen Deutungsmustern Halt finden.

Unabhängig von der Ideologie: Emotionale Bedürfnisse machen anfällig für einfache Antworten und "Gut gegen Böse"-Denken. "Zwischen uns die Wahrheit" beleuchtet Verschwörungsmythen. 04.08.2026 | 44:02 min

Rezept des Tages: Kokos-Baiser-Torte mit Himbeeren und Sahne

Über das Thema berichtete die "Volle Kanne" am 07.08.2026 um 10:51 Uhr. 07.08.2026 | 7:07 min

Das Rezept finden Sie hier als Download.

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