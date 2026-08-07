  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Obduktionsbericht: Tote Dreijährige in Preetz in Pool ertrunken

Vorläufiger Obduktionsbericht:Preetz: Gefundene Dreijährige schon am Mittwoch ertrunken

|

In Preetz bei Kiel war am Donnerstag nach stundenlanger Suche ein totes Kleinkind gefunden worden. Laut vorläufigem Obduktionsbericht ist es am Mittwoch in einem Pool ertrunken.

Zwei Polizeibeamtinnen sitzen bei einer Pressekonferenz an einem Tisch. Vor ihnen stehen mehrere Mikrofone verschiedener Medienvertreter.

Die Polizei hatte das Kleinkind am Donnerstag in Preetz gefunden. Eine Obduktion war angeordnet worden.

06.08.2026 | 1:24 min

Das in Preetz bei Kiel (Schleswig-Holstein) gefundene Kleinkind ist ertrunken, so das vorläufige Ergebnis des Obduktionsberichts. "Das Kind wurde aus einem auf dem elterlichen Grundstück befindlichen Pool geborgen", berichtete die Polizei am Nachmittag. Nach Angaben des Kieler Oberstaatsanwalts Michael Bimler gibt es keinerlei Anhaltspunkte auf eine Gewalttat.

Polizei: Bei Absuche des Pools Dreijährige zuerst nicht entdeckt

Für Verwirrung hatte der Umstand gesorgt, dass das Mädchen erst am Donnerstagvormittag in dem Pool entdeckt wurde. Dabei hatten Einsatzkräfte bereits am Mittwoch gegen 14:00 Uhr erstmals die Wohnung und das Grundstück durchsucht. Die Polizei erklärte nun:

Entgegen vorheriger Angaben wurde der Pool auf dem Grundstück zu dieser Zeit nicht durchsucht. Es fand lediglich eine oberflächliche Sichtprüfung statt.

Statement der Polizei

Gegen Mitternacht durchsuchten Einsatzkräfte nochmals das Wohnhaus und den Garten. Erstmals suchten sie den Pool dabei genauer ab. "Warum die Absuche des Pools nicht zum Auffinden des Kindes geführt hat, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden", berichtete die Polizei.

Das Mädchen Inga Gehricke im Jahr 2025

Der Fall beschäftigt die Ermittler bis heute. Inga Gehricke aus Schönebeck verschwand 2015 nahe eines Grillplatzes in Stendal.

28.07.2026 | 2:18 min

Todeszeitpunkt weit vor Mitternacht

Klar ist nach der Obduktion, dass es sich bei dem toten Kind um die zuvor als vermisst gemeldete Dreijährige handelt, wie die Polizei berichtete:

Nach jetzigem Erkenntnisstand ist das Kind unmittelbar nach seinem Verschwinden in den Pool gefallen und war bei Beginn der polizeilichen Suchmaßnahmen bereits ertrunken.

Statement der Polizei

Der Todeszeitpunkt dürfte demnach weit vor Mitternacht gelegen haben. Eine konkrete zeitliche Eingrenzung ist laut Polizei nicht möglich. Warum es während des Sucheinsatzes zu der Fehlinformation kam, ist nach Polizeiangaben Gegenstand weiterer interner Befassungen. "Wir bitten dies zu entschuldigen. Intern wird nachbereitet, warum der Pool zu diesem Zeitpunkt nicht durchsucht wurde", teilten die Beamten mit.

Fehlender Verdacht auf Straftat: Todesermittlungsverfahren eingeleitet

Die Behörden haben in dem Fall ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. "Das heißt, es gibt noch keinen Anfangsverdacht wegen einer Straftat, sondern wir sind im Stadium eines bloßen Beweissicherungsverfahrens", sagte Oberstaatsanwalt Bimler der Deutschen Presse-Agentur.

Nach Abschluss der Beweissicherung müsse entschieden werden, ob Tatsachen für ein Fremdverschulden vorliegen."Hier muss man natürlich auch die Frage prüfen, ob ein Aufsichtsverschulden oder so etwas eine Rolle gespielt haben könnte", sagte Bimler. "Aber das ist zu früh, das jetzt zu bewerten."

Dreijährige am Mittwoch von Eltern als vermisst gemeldet

Das Verschwinden des Mädchens hatte in Preetz eine große Anteilnahme ausgelöst. Stofftiere, Blumen und Kerzen wurden nach Bekanntwerden der traurigen Gewissheit vor dem Haus der Familie niedergelegt.

Das vermisste Mädchen war nach Angaben einer Polizeisprecherin autistisch sowie seh- und höreingeschränkt. Die Eltern hatten es Mittwochmittag als vermisst gemeldet. Zahlreiche Polizisten, Feuerwehrleute und Anwohner suchten bis zum frühen Donnerstagmorgen vergeblich nach dem Kind. Auch ein Hubschrauber und Drohnen unterstützten die Suche. Gegen 9:30 Uhr fanden die Einsatzkräfte dann das tote Kind.

Neben Beamten der Polizeidirektion Kiel und der Bereitschaftspolizei aus Eutin waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Preetz und Klausdorf sowie eine Diensthundestaffel im Einsatz.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.

Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete hallo digital am 06.08.2026 ab 17:10 Uhr.
Thema
Schleswig-Holstein

Mehr aktuelle Nachrichten

  1. Radfahrerin Katarina Kasia Niewiadoma-Phinney bei dem Start der ersten Etappe der Tour de France der Frauen am 01.08.2026 in Lausanne, Schweiz.

    7. Etappe Tour de France Femmes:Niewiadoma-Phinney stürmt am Mont Ventoux ins Gelbe Trikot

    von Sebastian Ungermanns
  2. ZDFheute Update - Jan Schneider
    Update

    Update am Abend:Weiter Rentenstreit, US-Linke jubeln, Ukraine in Bedrängnis

    von Jan Schneider
  3. Eine lange Reihe von LKW fährt nahe dem Parkplatz Rosskower Heide auf der Autobahn A24 in Richtung Norden am 17.04.2024 in Brandenburg.

    Niedrigwasser und Hitze:Erste Länder heben Lkw-Feiertagsfahrverbot auf

    mit Video2:39
  4. Satellitenbild: Rauchgeneratoren auf der Krim-Brücke aufgenommen am 22.6.2026
    Liveblog

    Russland greift die Ukraine an:Aktuelles zum Krieg in der Ukraine

Mehr Panorama-Themen

  1. Vanessa Paradis und Samuel Benchetrit sind auf einer Veranstaltung zu sehen.
    Bilderserie

    Promi-News in Bildern:Vanessa Paradis gibt Trennung bekannt

  2. Porträt von Meghan Markle.
    Bilderserie

    Ehefrau von Prinz Harry:Meghan wird 45: Von der Schauspielerin zur royalen Reizfigur

    von Maya Zanettin
  3. Ariana Grande auf den 83. Golden Globes im Beverly Hilton

    Letzter Auftritt im September:Ariana Grande will sich nach ihrer Tour eine Auszeit nehmen

    mit Video0:47
  4. Wincent Weiss live auf dem Musikfestival Moon&Stars 2026 auf der Piazza Grande in Locarno

    Deutscher Sänger auf Sommertour:Wie Wincent Weiss heute Depressionen vorbeugt

    von Markus Kéry und Jens Lindner
    mit Video5:35