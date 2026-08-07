Berliner Volksbühne wird zum "Volksbad": Planschen als Protest

Planschen als Protest und Performance: Die Berliner Volksbühne hat ein Pop-up-Freibad eröffnet. Das "Volksbad" ist kostenlos - und soll auch auf die marode Infrastruktur hinweisen.

Auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin lädt ein Pop-up-Badebecken der Volksbühne zum Schwimmen ein. Die Tickets seien kostenlos und "schnell ausgebucht", so ZDF-Reporterin Stefanie Hayn. 07.08.2026 | 4:34 min

Zum Auftakt der neuen Intendanz lädt die Volksbühne seit Freitagmittag zum Schwimmen auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin-Mitte ein. Das Pop-up-Schwimmbecken "Volksbad" sei aber nicht nur eine "Plansche", wie der neue Intendant Matthias Lilienthal im ZDF betont. Es sei auch ein Fingerzeig auf die verfallende Infrastruktur in Berlin:

Die Hälfte der Hallen- und Freibäder sind zu, die Schulen sind mit Asbest verseucht, die Bahnen und Busse fahren unregelmäßig. Und da haben wir gedacht, wir helfen dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner und ergänzen das Angebot der Berliner Bäderbetriebe um ein zusätzliches Volksbad. „ Matthias Lilienthal, Intendant der Berliner Volksbühne

Vor dem monumentalen Theatergebäude glitzert nun das türkisblaue Becken - mit 25-Meter-Bahn und Pommesbude. Umkleidekabinen wurden aufgebaut, Bademeister und Sicherheitskräfte engagiert. Ab Freitag ist es öffentlich zugänglich.

Wer das Schwimmbad besuchen will, kann sich auf der Website des Theaters bis zu drei Tage im Voraus ein kostenloses Zeitfensterticket sichern. Es ist von Dienstag bis Samstag von 12 bis 20 Uhr sowie an Donnerstagen von 13 bis 21 Uhr geöffnet.

Kritik an Kosten

Rund 300.000 Euro kostet das Projekt, finanziert aus dem Haushalt des Theaters. Rund 90.000 Euro entfallen auf das Schwimmbecken, etwa 210.000 Euro auf Personal, Projektplanung und Sicherheit. Nach Angaben des Theaters entsprechen die Kosten denen einer großen Theaterproduktion. Die Volksbühne wird jährlich mit mehr als 20 Millionen Euro bezuschusst.

Die SPD-Abgeordnete Dunja Wolff aus dem Berliner Abgeordnetenhaus sieht die Aktion mit dem Pool in Zeiten des Spardrucks kritisch: "Ich hätte mir das Geld für die kleinen Spielstätten, speziell Jugendtheater gewünscht." Statt sich den Traum des Schwimmmeisters zu erfüllen, "sollten besser die Plätze bei Vorstellungen gefüllt werden".

Am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin eröffnet heute das kostenlose "Volksbad" als Attraktion für Groß und Klein und zugleich als Protest gegen den Zustand öffentlicher Infrastruktur. 07.08.2026 | 1:49 min

Kraulkurs und Synchronschwimmen geplant

Das "Volksbad" ist die erste Aktion unter der Intendanz von Lilienthal. Damit überbrückt das Theater zudem die Warteperiode bis zur Spielzeit, die in diesem Jahr wegen Arbeiten an der Obermaschinerie der Bühne erst im Oktober beginnen soll. Gegenüber dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) sagte Lilienthal:

Die Volksbühne versteht unter theatralischen Events auch, wenn zwei Leute sich nass spritzen. „ Matthias Lilienthal, Intendant der Berliner Volksbühne

Geplant sind den Angaben des Theaters zufolge auch Schwimmkurse sowie DJ-Sets. Zudem stehen auch ein Kraulkurs oder Synchronschwimmen auf dem Programm.

Bis Oktober soll das Bad bleiben, mit knapp 20.000 Badegästen wird bis dahin gerechnet. Das Becken wurde gemietet. Andere Materialien sollen später für Inszenierungen verwendet werden.

Pool-Inspiration von Performance-Künstlerin Holzinger

Inspiriert ist das Projekt von Performance-Künstlerin Florentina Holzinger, die gerade den österreichischen Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig bespielt. Sie flutete das Gebäude und lässt Frauen dort nackt Jetski fahren. Oder in einem Tank abtauchen, der angeblich mit geklärtem Urin gefüllt ist.

Performance "Sancta" von Florentine Holzinger. (Archivbild) Quelle: dpa

An der Volksbühne zeigte sie neben "Sancta" (über die Kirche) und "A Year Without Summer" (mit lesbischer Orgie und Fäkalienschlacht) auch "Ophelia's Got Talent". Eine Art Talentshow nackter Performerinnen mit großem Wasserbecken.

Holzinger soll 2028 an der Volksbühne ein neues Stück inszenieren, bereits zum Ende des Freibads plant sie dort eine Aktion. Was genau? Wird man sehen. Bis dahin gibt es erstmal Planschen und Pommes.

Quelle: dpa, epd, ZDF