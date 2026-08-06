Eltern hatten Kind als vermisst gemeldet:Totes Kleinkind gefunden: Vermutlich Dreijährige aus Preetz
Die Polizei hat in einem Garten in Preetz bei Kiel ein totes Kleinkind gefunden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um eine seit gestern vermisste Dreijährige.
Die Suche nach der vermissten Dreijährigen aus Preetz bei Kiel hat ein tragisches Ende genommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Donnerstagvormittag ein totes Kleinkind auf einem Grundstück in der Nähe des Wohnhauses gefunden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die Gesuchte.
Der Fundort befinde sich auf einem Grundstück in derselben Straße, in der auch die Familie des Kindes wohnt.
Polizei schließt Fremdverschulden aus
Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Polizei geht derzeit nicht von einer Straftat aus. Dennoch wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Dabei sollen sämtliche Umstände des Falls untersucht und dokumentiert werden.
Zudem wird der Leichnam obduziert, um die Identität des Kindes zweifelsfrei festzustellen und die genaue Todesursache zu klären. Mit ersten Ergebnissen der Obduktion rechnen die Ermittler voraussichtlich bis Freitag.
Dreijähriges Mädchen galt als besonders gefährdet
Bei dem vermissten Kind handelt es sich um ein dreijähriges Mädchen mit Autismus. Nach Angaben der Polizei war das Kind zudem seh- und hörbeeinträchtigt. Die Eltern hatten ihre Tochter am Mittwochmittag als vermisst gemeldet, nachdem sie ihr Zuhause verlassen hatte.
Wegen ihrer gesundheitlichen Einschränkungen galt die Dreijährige als besonders gefährdet und war dringend auf Hilfe angewiesen. Die Polizei hatte deshalb unmittelbar nach der Vermisstenmeldung umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet.
Großangelegte Suchaktion mit Hubschrauber und Drohnen
An der Suche beteiligten sich zahlreiche Polizeikräfte, Feuerwehrleute sowie freiwillige Helfer aus der Bevölkerung. Bis in die Nacht hinein wurden Wohngebiete, Grünflächen und mögliche Verstecke im Umfeld des Wohnortes abgesucht.
Unterstützt wurden die Einsatzkräfte unter anderem durch einen Polizeihubschrauber, Drohnen und speziell ausgebildete Suchhunde.
Gegen 9:30 Uhr entdeckten die Einsatzkräfte schließlich das tote Kind auf einem Grundstück unweit des Elternhauses.
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