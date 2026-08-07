Daimler Truck: Gewinn im zweiten Quartal fast halbiert

Der Gewinn von Daimler Truck ist im zweiten Quartal um fast die Hälfte eingebrochen. Trotzdem gibt sich der Dax-Konzern für den weiteren Jahresverlauf zuversichtlich.

Trotz mehr verkaufter Fahrzeuge ist der Gewinn des Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck im zweiten Quartal um 48 Prozent eingebrochen. Als Grund dafür nennt der Dax-Konzern Zölle. 07.08.2026 | 0:38 min

Der Gewinn beim Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck ist im zweiten Quartal dieses Jahres um 48 Prozent eingebrochen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal sei das Konzernergebnis von 245 Millionen Euro auf 128 Millionen Euro gesunken, teilte der Dax-Konzern aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mit.

Zölle hätten sich im zweiten Quartal weiterhin belastend auf die Profitabilität ausgewirkt, hieß es in einer Mitteilung. Der Umsatz stieg hingegen um fünf Prozent auf rund 12,3 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) fiel um neun Prozent auf 360 Millionen Euro. Im Industriegeschäft - also ohne Finanzdienstleistungen gerechnet - fiel der Rückgang beim Ebit mit 20 Prozent deutlicher aus.

Daimler Truck: Zuversicht für das zweite Halbjahr

Daimler Truck hatte im zweiten Quartal wieder mehr Fahrzeuge verkauft. Die Verkäufe legten im Vergleich zum Vorjahresquartal um acht Prozent zu, auf insgesamt 86.707 Lastwagen und Busse.

Die starke Geschäftsentwicklung bei Trucks North America, die Aussicht auf höhere Absatzzahlen und die geringere erwartete Zollbelastung im weiteren Jahresverlauf bestärken uns darin, unsere Prognose für das Gesamtjahr anzuheben. „ Karin Rådström, Daimler-Truck-Chefin

Der Gewinn von Daimler Truck war in den ersten drei Monaten des Jahres um 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal eingebrochen. Verantwortlich dafür sei das schwache Nordamerika-Geschäft. 06.05.2026 | 0:44 min

Der Konzern rechnet mit einem beschleunigten Ergebniswachstum in der zweiten Jahreshälfte und hatte kürzlich seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr erhöht.

Gewinnrückgang und Stellenabbau

Beim Nutzfahrzeughersteller lief es zuletzt nicht rund. 2025 sank der Gewinn um 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf zwei Milliarden Euro. Im ersten Quartal dieses Jahres brach der Gewinn sogar um satte 80 Prozent ein.

In Baden-Württemberg hängt etwa jeder zehnte Arbeitsplatz an der Autoindustrie. Hinter den Herstellern stehen große und kleine Zulieferer im ganzen Land - Sie alle spüren die aktuelle Krise. 30.07.2026 | 2:31 min

Um wettbewerbsfähiger zu werden, hatte Daimler Truck bereits im vergangenen Jahr das Sparprogramm "Cost Down Europe" aufgelegt. Bis 2030 sollen damit die laufenden Kosten auf dem Heimatkontinent um mehr als eine Milliarde Euro sinken. In Deutschland sollen deshalb ungefähr 5.000 Stellen wegfallen. Betroffen ist insbesondere die Lkw-Marke Mercedes-Benz. Aber auch in Nordamerika soll gespart werden.

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Quelle: dpa