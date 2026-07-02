Update am Morgen: Schon wieder Einigkeit

Guten Morgen,

heute ist so etwas Ähnliches wie Bescherung: Für 9 Uhr lädt die Koalition zur Pressekonferenz und wird ihr "Gesamtpaket" präsentieren, ein mit mehreren Reformen und übergroßen Erwartungen gefülltes Bündel, das schon vor Monaten hätte geliefert werden sollen.

Darin, so war es bestellt worden: Pläne für die Reform der Rente, die Finanzierung der Krankenversicherungen, die Pflege, und wohl auch eine Flexibilisierung des Arbeitsmarkts. Nun scheint sogar die Reform der so lange umkämpften Einkommensteuer drinzustecken. Wenn die Koalition das alles heute wirklich fertig gepackt präsentiert, dann muss man ihr Respekt zollen.

heute journal, 01.07.2026, 21:45 Uhr 01.07.2026 | 2:27 min

Bis 22:30 Uhr haben sie gestern zusammengesessen, die letzten beiden Punkte auf der Tagesordnung: Arbeitsmarkt und Steuer - Schmerzpunkte. Die Union steht für niedrige Steuern, und sowohl im Wahlkampf als auch noch danach hat der Kanzler immer wieder gesagt: keine Steuererhöhungen mit uns. Nun, die Welt dreht sich schnell, die Finanzlage ist miserabel und Lars Klingbeil, der SPD-Finanzminister, hat entschieden: ohne Erhöhung bei den oberen Einkommen keine Entlastung bei den unteren. Dass man kleinen und mittleren Einkommen helfen will, haben sie allerdings gemeinsam im Koalitionsvertrag versprochen.

Nicht zufällig und sehr lange ging es vorher um den Arbeitsmarkt. Hier tut der SPD weh, wenn Industrie und Union eine Flexibilisierung fordern. Der Kündigungsschutz und der seit 100 Jahren geltende Acht-Stunden-Tag stehen zur Disposition. Die Gewerkschaften sind schon im Kampfmodus. Auch davon Abstand zu nehmen, wird nicht einfach.

heute journal, 01.07.2026, 21:45 Uhr 01.07.2026 | 2:51 min

Vermutlich gab es einen Tauschhandel: Steuer gegen Arbeit. Das eine Leid gegen das andere. Die Union gibt bei der Steuer nach, die SPD beim Arbeitsmarkt. Wie das im Detail aussieht, erfahren wir wohl heute. Und wie es dann im Bundestag weitergeht, wird spannend. Vier Parteivorsitzende bedeuten wenig Schmerzen, 328 Abgeordnete von Union und SPD dagegen große Schmerzen.

Aber gerade sieht es so aus, als habe der Erfolg der letzten Woche die Koalitionsspitzen beflügelt. So schön war das, als mal was klappte! Die Rentenkommission legte ihren Bericht vor und bis heute gibt es niemanden aus der Regierung, der sich davon distanziert. Das wäre ja was, wenn das nochmal gelänge.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag!

Diana Zimmermann, Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios

Was im Nahen Osten passiert ist

USA und Iran beenden indirekte Gespräche in Katar: Die Teilnehmer hätten sich darauf geeinigt, bis zum heutigen Donnerstag einen Kommunikationskanal einzurichten, erklärte Irans Vize-Außenminister Kasem Gharibabadi, als er den Abschluss der Gespräche bekanntgab. Beobachter kritisierten "fehlende Transparenz" bei den Gesprächen.

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Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Mindestens ein Toter bei russischen Angriffen auf Kiew: Russland hat in der Nacht einen groß angelegten Angriff mit Raketen und Drohnen auf die ukrainische Hauptstadt gestartet. Die intensiven Angriffe lösten Explosionen aus und erschütterten Kiew über Stunden hinweg. Dabei kam nach Angaben von Militärverwaltungschef Timur Tkatschenko eine Person ums Leben, zahlreiche weitere wurden verletzt.

Selenskyj kritisiert Geschäftsmöglichkeiten russischer Oligarchen in Europa: Der ukrainische Präsident hat eine Einladung zum Start der irischen EU-Ratspräsidentschaft für scharfe Kritik genutzt. Es gebe Firmen in europäischen Ländern, "deren einziger Zweck es ist, für Russland zu arbeiten", sagte er in Dublin.

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Was heute noch wichtig ist

Wadephul in Brasilien: Außenminister Johann Wadephul (CDU) reist heute nach Brasilien. In São Paulo will er an einer Konferenz der deutschen Auslandshandelskammer zu den Chancen des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Mercosur-Ländern teilnehmen. Im Goethe-Institut ist vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels in Deutschland auch ein Treffen mit Sprachschülerinnen und Sprachschülern geplant. Wadephul will außerdem das Volkswagenwerk in São Bernardo besichtigen.

EU-Gerichtshof entscheidet über Milliardenstrafe gegen Google: Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) entscheidet heute im Rechtsstreit um eine EU-Wettbewerbsstrafe gegen Google von mehr als vier Milliarden Euro. Die Europäische Kommission, die über die Einhaltung von Wettbewerbsregeln wacht, hatte die Buße 2018 verhängt. Sie warf dem Internetgiganten vor, das Betriebssystem Android auszunutzen, um die Marktposition seiner Suchmaschine auf unfaire Weise zu festigen. Die beanstandeten Praktiken hat Google inzwischen geändert.

Infineon eröffnet neue Halbleiterfabrik: Der deutsche Halbleiterkonzern Infineon eröffnet heute eine neue Chipfabrik am Standort Dresden - drei Monate früher als ursprünglich geplant. Eigenen Angaben zufolge investiert das Unternehmen rund fünf Milliarden Euro in das "Smart Power Fab" genannte Werk. Außerdem wird das Projekt im Rahmen des European Chips Act mit Fördergeldern in Höhe von 920 Millionen Euro unterstützt.

Fußball-WM 2026

Die Fußball-WM 2026 bleibt ein Hingucker: Erst erlebt Belgien im Sechzehntelfinale gegen Senegal spätes Glück, dann lässt sich das US-Team für einen Sieg gegen Bosnien in Unterzahl gebührend feiern.

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Ein Lichtblick

Gestern im Update am Abend konnten Sie ja schon sehen, wie Robben in einem Krankenhaus geholfen wird. Heute liefern wir eine schöne Zahl: Im Wattenmeer und auf Helgoland ist die Zahl der Kegelrobben weiter gestiegen. Laut dem Wattenmeersekretariat in Wilhelmshaven wurden während des Fellwechsels im März und April 2026 insgesamt 12.497 Tiere gezählt - das sind 3,6 Prozent mehr Kegelrobben als im Jahr zuvor.

Quelle: dpa

Gesagt

Quelle: ZDF/Georg Meyer-Hanno

Die Mexikaner feiern vermutlich noch immer ihren Sieg über Ecuador bei der Fußball-WM - eine wahre Fiesta Mexicana, wie Rex Gildo, der heute 90 Jahre alt geworden wäre, sie in seinem berühmten Song besang. Und ausrief:

Hossa, hossa, hossa, hossa! „ Rex Gildo

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Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 02.07.2026 | 1:52 min

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So wird das Wetter heute

Heute ziehen im Norden und Nordwesten dichte Wolken mit Regen auf. Bis zum Abend verlagern sie sich allmählich in die Mitte. Sonst ist es freundlich mit längerem Sonnenschein. Im Norden weht ein lebhafter westlicher Wind mit stürmischen Böen. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 30 Grad.

Quelle: ZDF

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Zusammengestellt von Katia Rathsfeld