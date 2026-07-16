Update am Morgen: Mehr als nur eine Brücke 

Guten Morgen,

Brückenbau im Livestream - den haben einige tausend Menschen seit gestern Abend verfolgt und dabei zugeschaut, wie das verbindende Mittelstück der Rader Hochbrücke eingehoben wird. Präzises Arbeiten, während nebenan weiter die Autos auf der A7 über den Nord-Ostsee-Kanal fuhren. Denn die alte Brückenverbindung über den Nord-Ostsee-Kanal steht noch, gerade so.

Ende 2026 muss damit Schluss sein, haben Statiker ausgerechnet. Dann soll der Verkehr über den dreispurigen neuen Teil rollen und die alte Brücke abgerissen werden. An diese Stelle soll dann die zweite Hälfte der neuen Brücke gebaut werden, sodass 2031 eine komplett neue Brücke steht. So der Plan - und der geht bis dato auf.

Mittagsmagazin vom 18.05.2026 ab 14 Uhr. 18.05.2026 | 3:02 min

Man glaubt es kaum, mag manch einer da sagen, der nicht mehr so richtig an den Bau von Infrastrukturprojekten in Deutschland glaubt. Es gibt vermutlich keine Ecke in Deutschland, in der nicht irgendwo eine marode Brücke steht, die nur noch langsam oder gar nicht mehr befahren werden kann: Staus, Umwege, Stress für Autofahrer inbegriffen.

Der Sanierungsstau wird an Brücken immer besonders sichtbar. Denn sie stehen naturgemäß an Stellen, um zwei Seiten miteinander zu verbinden und damit Abkürzungen zu schaffen, die sonst nicht gegeben sind. Fallen sie weg, wird ihre Bedeutung erst so richtig klar. Für den Einzelnen, aber auch für die Wirtschaft, die die Umwege nicht nur Zeit, sondern auch Geld kosten.

Die Rader Hochbrücke ist da ein Lichtblick. Sie steht für Optimismus, den auch der Kanzler so gerne wieder im Land sehen würde, wie er in seiner Sommerpressekonferenz gestern sagte. Optimismus, dass sich was bewegen kann, dass das Land eben nicht stillsteht.

Mittagsmagazin vom 29.06.2026 um 14:53 Uhr. 29.06.2026 | 8:10 min

Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) sprach beim Bau der Rader Hochbrücke von einer "grandiosen Ingenieursleistung". Ingenieure waren es, die lange für "Made in Germany" standen und die maßgeblich am Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg mitgebaut haben. Dass nun einige dieser Bauten marode werden, liegt in der Natur der Sache. Aber gleichzeitig ist es auch eine Chance, um zu zeigen, was "Made in Germany" heute noch kann. Wie eben die Rader Hochbrücke.

Haben Sie einen schönen Tag!

Meike Srowig, stellvertretende Leiterin des ZDF heute journal

Was im Nahen Osten passiert ist

Erneut US-Angriffe auf Iran: Die US-Streitkräfte haben erneut Angriffe auf Ziele im Iran gestartet, im Gegenzug meldete die Armee der Islamischen Republik in der Nacht zum Donnerstag Attacken auf US-Stützpunkte in der Region. Inmitten der Spannungen ließ Teheran eine seit mehr als anderthalb Jahren im Iran festgehaltene US-Staatsbürgerin ausreisen.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Regierungsumbildung in der Ukraine: Mitten im Krieg gegen den Angreifer Russland gibt es in der Ukraine die nächste Regierungsumbildung. Präsident Wolodymyr Selenskyj will nach der Entlassung des gesamten Ministerkabinetts den bisherigen Leiter des staatlichen Energiekonzerns Naftogaz zum Regierungschef machen. Auch im Verteidigungsministerium steht ein Wechsel bevor: Ressortleiter Mychajlo Fedorow, dem eigene Ambitionen auf das Präsidentenamt nachgesagt wurden, soll angeblich im Clinch mit dem mächtigen Armeechef gelegen haben.

Wieder Tote nach russischen Angriffen in Saporischschja: Im südostukrainischen Gebiet Saporischschja sind mindestens fünf Zivilisten durch russische Angriffe getötet worden. Allein in der gleichnamigen Gebietshauptstadt seien drei Menschen ums Leben gekommen und 15 verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region, Iwan Fedorow, bei Telegram mit.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Was heute noch wichtig ist

Merz und Macron auf Schloss Bensberg: Am Vorabend des deutsch-französischen Ministerrats treffen sich Bundeskanzler Friedrich Merz und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron in Nordrhein-Westfalen zu einem gemeinsamen Abendessen. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen nach Angaben der Bundesregierung Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit, europäische Sicherheit sowie gemeinsame Initiativen auf EU-Ebene.

Aktionsplan zur Bekämpfung von Steuer- und Finanzkriminalität: Die Bundesregierung stellt Maßnahmen zur besseren Bekämpfung von Steuer- und Finanzkriminalität vor. Finanzminister Lars Klingbeil und Justizministerin Stefanie Hubig (beide SPD) wollen den Aktionsplan am Mittag in der Bundespressekonferenz erläutern. Experten zufolge hinkt Deutschland hier im internationalen Vergleich hinterher.

Außenminister Wadephul in Finnland: Johann Wadephul setzt heute seinen zweitägigen Besuch in Finnland fort. In der Hauptstadt Helsinki will der CDU-Politiker die Zivilschutzanlage Merihaka besichtigen. Finnland gilt als vorbildlich bei der Ausstattung mit solchen Schutzanlagen. Helsinki mit etwa 680.000 Einwohnern ist mit Schutzräumen für rund 900.000 Menschen ausgestattet - die meisten unter Privatgebäuden.

Bericht der Welthungerhilfe: Die Welthungerhilfe stellt heute ihren Jahresbericht 2025 vor. Die Hilfsorganisation will dabei Bilanz eines Jahres ziehen, das nach eigenen Angaben von Kriegen, der Klimakrise und wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägt war. Zugleich will sie einen Ausblick auf die aktuelle Entwicklung der weltweiten Hungerkrise geben.

Fußball-WM 2026

Englands Traum vom ersten WM-Titel seit 60 Jahren ist ausgeträumt. Und das denkbar bitter: Bis zur Schlussphase führten die Three Lions um Trainer Thomas Tuchel, doch dann drehten die Argentinier auf. Nach zwei Torvorlagen von Lionel Messi gewann der Titelverteidiger mit 2:1 und folgte Spanien ins WM-Finale. Das Endspiel überträgt das ZDF am Sonntagabend live.

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Mehr Sport

Der letzte Vorrunden-Spieltag in der Volleyball Nations League startet für die DVV-Auswahl mit einer Niederlage. Gegen Slowenien unterlag das Team mit 1:3. Bereits am Donnerstag tritt das Team von Bundestrainer Massimo Botti dann das nächste Mal in der Nations League an. In der zweiten Partie des dritten Vorrundenspieltags treffen die Volleyballer auf Iran, am Samstag wartet in Belgrad Gastgeber Serbien.

Grafik des Tages

Hitze ist besonders gefährlich, wenn der Körper auch nachts nicht abkühlen kann. Wie viele Tropennächte es 2026 bei Ihnen schon gab - und wie der langfristige Trend aussieht. Verschaffen Sie sich mit unserem Grafik-Artikel einen Überblick:

Temperaturen über 20 Grad : So viele Tropennächte gab es dieses Jahr schon bei Ihnen von Moritz Zajonz mit Video 1:02 Grafiken

Zahl des Tages

Die Vereinten Nationen haben trotz zuletzt leicht gestiegener Impfraten bei Kindern weltweit vor neuen Epidemien gewarnt. Im vergangenen Jahr erhielten 90 Prozent der Kleinkinder - fast 116 Millionen - laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) und dem UN-Kinderhilfswerk Unicef mindestens eine Dosis eines Impfstoffs gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten. 85 Prozent hätten mit drei Impfdosen eine vollständige Immunisierung gegen die drei Krankheiten erhalten.

Quelle: dpa / Daniel Karmann

Ein Lichtblick

Wen das Fernweh packt, der muss nicht unbedingt weit fahren: In Potsdam ist zurzeit die Ausstellung "Symphonie der Farben. Paul Signac und der Neoimpressionismus" im Museum Barberini zu sehen. Ein sommerlicher Ausflug an die Côte d’Azur, zu glitzerndem Wasser, zu Segelschiffen, und das alles in einem Rausch der Farben. (Ausstellung bis 11. Oktober, geöffnet mittwochs bis montags von 10 bis 19 Uhr.)

Mittagsmagazin vom 15.07.2026 um 18:17 Uhr. 15.07.2026 | 2:00 min

Gesagt

Ein Mammutbudget von 250 Millionen Dollar, 92 Drehtage und Tausende Statisten: "Die Odyssee" von Christopher Nolan ist ein wahrhaft monumentales Leinwand-Epos und kommt heute in die Kinos. Den Darstellern forderte der Dreh viel ab. Hollywoodstar Matt Damon, der Odysseus spielt, betont:

Alle sind wirklich bis an ihre Grenzen gegangen. „ Matt Damon, Hauptdarsteller in "Die Odyssee"

Hallo Deutschland vom 07.07.2026 um 23:54 Uhr. 07.07.2026 | 0:46 min

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 15.07.2026 | 2:11 min

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So wird das Wetter heute

Heute gibt es im Norden schon am Vormittag Schauer und Gewitter. Sonst ist es bei einem Sonne-Wolken-Mix erst einmal trocken. Am Nachmittag bilden sich dann vor allem im Südwesten teils kräftige Gewitter. Die Höchsttemperatur liegt bei 24 bis 32 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Katia Rathsfeld