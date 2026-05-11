Update am Abend: Altersgrenze bei TikTok & Co. und alte Technik

Guten Abend,

geht es nach der Familienministerin, soll für die Nutzung sozialer Medien eine Altersgrenze gelten. Ihr bestes Alter überschritten dagegen hat die Funktechnik bei der Bahn. Und die Generalbundesanwaltschaft ermittelt wegen möglichen Sabotageversuchen. Die sollen 2022 stattgefunden haben, sind aber längst nicht veraltet.

Familienministerin: Soziale Medien erst ab 13 Jahren

Das ist passiert: Familienministerin Prien hat sich in der Debatte über Kinder und Social Media für eine gesetzliche Altersgrenze ausgesprochen. Sie schlägt vor, Kindern erst ab 13 Jahren den Zugang zu TikTok & Co zu erlauben.

Familienministerin Prien hat sich in der Debatte über Kinder und Social Media für eine gesetzliche Altersgrenze ausgesprochen. Sie schlägt vor, Kindern erst ab 13 Jahren den Zugang zu TikTok & Co zu erlauben. Das ist der Hintergrund: Die Bundesregierung hatte eine Expertenkommission eingesetzt, die Vorschläge zum Umgang mit sozialen Medien machen sollte. Heute haben diese Experten ihre Empfehlungen vorgelegt.

Die Bundesregierung hatte eine Expertenkommission eingesetzt, die Vorschläge zum Umgang mit sozialen Medien machen sollte. Heute haben diese Experten ihre Empfehlungen vorgelegt. Das sagen Bildungsforscher: Mitglieder der eingesetzten Expertenkommission raten der Regierung, sich für eine EU-weite und damit besser durchzusetzende Regelung auszusprechen. Dabei geht es um Regeln, die Kinder befähigen sollen, sich im Netz sicher zu bewegen, sagt Bildungsforscher Olaf Köller, der der Kommission vorsitzt. "Nicht das Kind muss sich an die digitale Welt anpassen, sondern die digitale Welt an das Kind."

Auch von ZDFheute befragte Schüler lehnen Priens Idee nicht grundsätzlich ab, wie dieses Video zeigt:

ZDFheute Xpress, 24.06.2026, 12:37 Uhr 24.06.2026 | 1:02 min

Total-Ausfall bei der Bahn wegen veralteter Technik

Das ist passiert: Gestern Abend ging bei der Bahn plötzlich gar nichts mehr - das Funksystem GSM-R war ausgefallen. Am Tag danach wird klar: Die Technik dahinter ist veraltet.

Gestern Abend ging bei der Bahn plötzlich gar nichts mehr - das Funksystem GSM-R war ausgefallen. Am Tag danach wird klar: Die Technik dahinter ist veraltet. Das ist der Hintergrund: GSM-R wird in ganz Europa seit rund zwanzig Jahren eingesetzt. Die Technologie stammt aus den 90er Jahren. Inzwischen nimmt die Fehleranfälligkeit zu, GSM-R gilt als veraltet: "Für die bahnbetrieblichen Technologien der Zukunft" sei das System "nicht dimensioniert", schreibt die Bahn auf ihrer Webseite. Ein Nachfolger ist seit Jahren in Vorbereitung, soll bei der Bahn aber wohl erst in den 2030er Jahren flächendeckend in Betrieb gehen. Von 2G- wird dann auf 5G-Technologie umgestellt.

GSM-R wird in ganz Europa seit rund zwanzig Jahren eingesetzt. Die Technologie stammt aus den 90er Jahren. Inzwischen nimmt die Fehleranfälligkeit zu, GSM-R gilt als veraltet: "Für die bahnbetrieblichen Technologien der Zukunft" sei das System "nicht dimensioniert", schreibt die Bahn auf ihrer Webseite. Ein Nachfolger ist seit Jahren in Vorbereitung, soll bei der Bahn aber wohl erst in den 2030er Jahren flächendeckend in Betrieb gehen. Von 2G- wird dann auf 5G-Technologie umgestellt. Das sagt der Fahrgastverband Pro Bahn: Lukas Iffländer, Bundesvorsitzender des Verbandes, ist von dem Ausfall nicht überrascht. "Genau wie das Schienennetz marode ist, ist auch diese Technologie marode," sagt der Informatiker gegenüber ZDFheute.

ZDF Morgenmagazin, 24.06.2026, 05:30 Uhr. 24.06.2026 | 2:04 min

Sabotage bei Gasversorgung?

Das ist passiert: Die Bundesanwaltschaft hat Räumlichkeiten in Berlin und Frankfurt am Main durchsuchen lassen. Dabei geht es um Sabotageverdacht im Zusammenhang mit Gazprom Germania.

Die Bundesanwaltschaft hat Räumlichkeiten in Berlin und Frankfurt am Main durchsuchen lassen. Dabei geht es um Sabotageverdacht im Zusammenhang mit Gazprom Germania. Das ist der Hintergrund: Der in Berlin ansässige, frühere Energiekonzern war Ende März 2022 über Anteilsverkäufe aus dem russischen Mutterkonzern herausgelöst worden. Als neuer Eigentümer sei ein Moskauer Unternehmen ohne Branchenbezug aufgetreten, das unmittelbar nach dem Kauf die Liquidation des Energiekonzerns angeordnet habe, erläutert die Bundesanwaltschaft. Das Vorgehen habe womöglich die Gasversorgung in Deutschland beeinträchtigen sollen. Gegen den beschuldigten Unternehmer ermittelt die Bundesanwaltschaft nun unter anderem wegen versuchter verfassungsfeindlicher Sabotage.

ZDFheute Xpress, 24.06.2024, 13:32 Uhr 24.06.2026 | 0:41 min

Ratgeber: Gärtnern an heißen Tagen

ZDF Volle Kanne, 28.5.2026, 09:05 Uhr 28.05.2026 | 7:03 min

Zunehmende Hitze und Trockenheit machen ein Umdenken bei der Gartenarbeit erforderlich. Was das für die Pflanzenauswahl, deren Pflege und Bewässerung bedeutet.

Fußball-WM 2026

Ab 21 Uhr deutscher Zeit rollt wieder der Ball bei der Fußball-WM, sechs Partien stehen bis in die Nacht hinein an.

Das ZDF zeigt ab Mitternacht die Partie Marokko gegen Haiti live. Marokko duelliert sich im Fernduell mit Brasilien um den Gruppensieg in Gruppe C. Die "Selecao" bekommt es mit den schottischen "Bravehearts" und ihren legendären Fans zu tun.

Endet Schottlands Geschichte des Scheiterns? Die Schotten haben in ihrem 13. großen Turnier die große Chance, erstmals eine K.o.-Runde zu erreichen. Sollte das heute Nacht ab 00:00 Uhr gegen Brasilien gelingen, käme das einer Befreiung gleich.

Zuvor spielen Schweiz und Kanada um Platz eins in ihrer Gruppe B. Mehrere Teams wie Bosnien-Herzegowina, Tschechien und Südafrika benötigen heute einen Sieg, um das frühe WM-Aus zu vermeiden.

In der Nacht sind heute außerdem Bundestrainer Julian Nagelsmann und Edel-Joker Deniz Undav bei der DFB-Pressekonferenz. Sehen Sie sie hier ab 01:45 Uhr deutscher Zeit live aus New Jersey.

ZDF Livestream, 25.06.2026, ab 01:45 Uhr 25.06.2026

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Schlagzeilen

Ein Lichtblick

Der Musiker Herbert Grönemeyer ist gestern für seine "außerordentliche künstlerische Leistung" mit dem Nationalpreis ausgezeichnet worden. Damit ehrt die Deutsche Nationalstiftung jedes Jahr Personen und Organisationen, die sich für eine demokratische Gesellschaft engagieren. Der Sänger fand bei seiner Dankesrede deutliche Worte.

ZDFheute, 23.06.2026, 22:34 Uhr 23.06.2026 | 1:01 min

Streaming-Tipps für den Abend

Er war der King of Pop - doch sein Name spaltet bis heute: Michael Jackson. In der vierteiligen Dokumentation über den "Jahrhundertprozess" im Jahr 2005 rücken unveröffentlichte Audioaufnahmen und Interviews mit Wegbegleitern die Missbrauchsvorwürfe gegen Michael Jackson in neues Licht (ZDFinfo, Dokumentation, vier Folgen à 45 Minuten).

ZDFinfo, 26.04.2026, 05:00 Uhr 26.04.2026 | 44:14 min

Rezept des Tages: Kalbfleisch mit Forellencreme

ZDF Volle Kanne, 24.06.2026, 09:05 Uhr 24.06.2026 | 5:48 min

TV-Koch Mario Kotaska hat sich von "Vitello Tonnato" inspirieren lassen und das Rezept abgewandelt. Bei ihm heißt es "Kalb trifft geräucherte Forelle". Serviert wird auf einem Radieschen-Carpaccio. Das Rezept finden Sie hier im Download.

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