Update am Abend: Tatverdächtige Kinder, Wal-Drama und Lula-Besuch

Guten Abend,

die neue Polizeistatistik zeigt eine erschreckende Entwicklung: Wieder waren mehr Kinder tatverdächtig als im Vorjahr. Für Überraschungen sorgten heute der verirrte Wal in der Ostsee und - auf diplomatischer Ebene - Brasiliens Präsident Lula bei der Industriemesse in Hannover.

Polizeistatistik für 2025 vorgestellt

Das ist passiert: Das Bundeskriminalamt hat die Polizeistatistik für 2025 vorgestellt. Diese hat in Deutschland im vergangenen Jahr rund 212.300 Gewaltverbrechen registriert, ein Rückgang um 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig ist die Zahl tatverdächtiger Kinder in diesem Zusammenhang weiter gestiegen - auf rund 14.200 Tatverdächtige. Insgesamt wurden etwa 5,5 Millionen Straftaten erfasst, deutlich weniger als 2024.

Das Bundeskriminalamt hat die Polizeistatistik für 2025 vorgestellt. Diese hat in Deutschland im vergangenen Jahr rund 212.300 Gewaltverbrechen registriert, ein Rückgang um 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig ist die Zahl tatverdächtiger Kinder in diesem Zusammenhang weiter gestiegen - auf rund 14.200 Tatverdächtige. Insgesamt wurden etwa 5,5 Millionen Straftaten erfasst, deutlich weniger als 2024. Das ist der Hintergrund: Dass die Kriminalitätszahlen zurückgehen, hängt unter anderem mit der Teillegalisierung von Cannabis zusammen. Innenminister Dobrindt führte auch den Rückgang der irregulären Migration als Grund an. Der Anstieg bei tatverdächtigen Kindern wird unter anderem mit psychischen Belastungen und Zukunftsängsten erklärt. Ein möglicher Zusammenhang mit den Einflüssen durch soziale Medien sei nicht ausreichend erforscht.

Über dieses Thema berichtete heute in Deutschland ab 14 Uhr. 20.04.2026 | 1:54 min

Wal in der Ostsee: Zwei Stunden frei

Das ist passiert: Ein kleiner Hoffnungsschimmer keimte auf, als der in der Ostsee gestrandete Buckelwal heute Morgen bei steigendem Wasserpegel tatsächlich losschwamm. Doch die Freude hielt nicht lang: Nur zwei Stunden später stoppte er am Ende der Kirchsee erneut. Laut Umweltminister Till Backhaus ist er aber nicht gestrandet. Er ruhe sich aus. Die private Rettungsmission für den Wal steht auch in der Kritik, zudem gelten die Erfolgsaussichten als gering. Die Aktion soll aber weiter gehen, ZDFheute zeigt sie im Livestream.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer keimte auf, als der in der Ostsee gestrandete Buckelwal heute Morgen bei steigendem Wasserpegel tatsächlich losschwamm. Doch die Freude hielt nicht lang: Nur zwei Stunden später stoppte er am Ende der Kirchsee erneut. Laut Umweltminister Till Backhaus ist er aber nicht gestrandet. Er ruhe sich aus. Die private Rettungsmission für den Wal steht auch in der Kritik, zudem gelten die Erfolgsaussichten als gering. Die Aktion soll aber weiter gehen, ZDFheute zeigt sie im Livestream. Das sagt ZDF-Reporterin Susanne Seidl: Der Wal liege immer noch nicht nah genug an der Fahrrinne aus der Bucht. "Die Privatinitiative sagt, sie wollen ihn über Tag dazu bringen, dass er nochmal losschwimmt." Zum Abend sollen die Wasserstände wieder sinken. Dann werde gegebenenfalls auch wieder über das ursprüngliche Konzept - eine Rettung mithilfe einer Ponton-Konstruktion - diskutiert.

Der Wal liege immer noch nicht nah genug an der Fahrrinne aus der Bucht. "Die Privatinitiative sagt, sie wollen ihn über Tag dazu bringen, dass er nochmal losschwimmt." Zum Abend sollen die Wasserstände wieder sinken. Dann werde gegebenenfalls auch wieder über das ursprüngliche Konzept - eine Rettung mithilfe einer Ponton-Konstruktion - diskutiert. Das ist die Vorgeschichte: Der verirrte Wal hatte sich bereits mehrfach in schwierige Lagen manövriert. Erstmals tauchte er am 3. März im Hafen von Wismar auf, strandete danach an verschiedenen Stellen in der Ostsee. Viele Experten sehen nur noch geringe Überlebenschancen für den Wal. Die Ereignisse im Überblick.

Über dieses Thema berichtete heute in Deutschland ab 14 Uhr. 20.04.2026 | 2:07 min

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Drama um den Wal in der Ostsee.

Verwirrung um Merz und Lula bei Hannover-Messe

Das ist passiert: Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva sollte eigentlich gemeinsam mit Bundeskanzler Friedrich Merz einen Rundgang über die Messe machen. Dann gingen die Regierungschefs überraschend getrennte Wege, auch ein gemeinsames Abschlussstatement fiel aus. Offiziell wurde dies mit Verzögerungen im Ablauf und Terminproblemen begründet.

Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva sollte eigentlich gemeinsam mit Bundeskanzler Friedrich Merz einen Rundgang über die Messe machen. Dann gingen die Regierungschefs überraschend getrennte Wege, auch ein gemeinsames Abschlussstatement fiel aus. Offiziell wurde dies mit Verzögerungen im Ablauf und Terminproblemen begründet. Das ist der Hintergrund: Messe-Verantwortliche und Polizei waren von der kurzfristigen Absage überrascht. Der gemeinsame Rundgang gilt normalerweise als symbolträchtiger Termin, der die enge wirtschaftliche Partnerschaft demonstrieren soll.

Messe-Verantwortliche und Polizei waren von der kurzfristigen Absage überrascht. Der gemeinsame Rundgang gilt normalerweise als symbolträchtiger Termin, der die enge wirtschaftliche Partnerschaft demonstrieren soll. Darum ist das wichtig: Trotz der organisatorischen Irritationen betonten beide Seiten zuvor ihre Zusammenarbeit, etwa beim geplanten Mercosur-EU-Freihandelsabkommen. Brasilien ist in diesem Jahr Partnerland der Industrie-Messe, bei der Themen wie Künstliche Intelligenz, Automatisierung und Robotik im Mittelpunkt stehen und erstmals auch der Bereich Rüstung mit einem eigenen Themenschwerpunkt vertreten ist.

Über dieses Thema berichtete heute in Deutschland ab 14 Uhr. 20.04.2026 | 1:46 min

Faktencheck: Bereichert sich der Staat an hohen Kraftstoffpreisen?

Höhere Spritpreise heißen auch zusätzliche Mehrwertsteuer. Profitiert die Staatskasse auf Kosten der Verbraucher? Tatsächlich dürfte Finanzminister Klingbeil keinen Gewinn machen.

Unter anderem zum Tankrabatt äußerte sich Finanzminister Lars Klingbeil im Interview bei "Berlin direkt" am Wochenende. 19.04.2026 | 5:54 min

Ratgeber: Sport in der Schwangerschaft

Früher hieß es: Besser schonen. Heute weiß man: Sport in der Schwangerschaft ist gesund und wirkt sich positiv auf Mutter und Kind aus. Was Schwangere dabei beachten sollten.

Über dieses Thema berichtete Volle Kanne ab 09:05 Uhr. 20.04.2026 | 4:40 min

Sport

Fußball: Die Bundesliga kann an neun Europacup-Plätze kommen. Weil der FC Bayern und der SC Freiburg im Europacup-Halbfinale stehen, hat sie beste Chancen auf zusätzliche Startplätze - allerdings muss auch Spanien mitspielen:

Auf T-Shirts ist er zu sehen und als Figur ist er dabei: Wieso ein Kakadu so eine große Rolle bei der Meisterfeier des FC Bayern spielte.

Über dieses Thema berichtete das ZDF in seinen Highlight-Videos zur Bundesliga heute um 0 Uhr. 20.04.2026 | 10:22 min

Olympia: In der Rhein-Ruhr-Region gibt es eine große Zustimmung für eine Olympia-Bewerbung. Die Entscheidung des DOSB für eine deutsche Stadt fällt dann im September.

Über dieses Thema berichtete heute in Deutschland ab 14 Uhr. 20.04.2026 | 1:58 min

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Im beschaulichen Berck-sur-Mer in Frankreich herrscht aktuell viel Trubel: Schaut man an der Küste gen Himmel, bietet sich ein bunter Anblick aus Drachen - das Kite Festival steigt wieder.

Über dieses Thema berichtete hallo Deutschland um 12:13 Uhr. 20.04.2026 | 0:53 min

Ein Lichtblick: Vinyl lebt

Der Record Store Day lockte am Wochenende weltweit mit exklusiven Vinyl-Releases in Plattenläden. Doch was begeistert Vinyl-Fans im Streaming-Zeitalter? Eine Spurensuche zwischen Klang, Ritual und Nostalgie.

Über dieses Thema berichtete das ZDF-Mittagsmagazin ab 12 Uhr. 20.04.2026 | 5:56 min

Streaming-Tipps für den Abend

"Iris - Die Wahrheit": Nach einem schweren Schicksalsschlag wagt die Stockholmer Kriminalpolizistin Iris Broman einen Neuanfang in Malmö. Dort übernimmt sie die Leitung der Abteilung für Cold Cases. (6 Folgen à 45 Min.)

Sehen Sie hier Folge 1: "Der Fund". 10.02.2024 | 40:53 min

"MAITHINK X - Die Show": Wie beeinflusst unser Gehirn, was wir hören - und andersrum? Ist ein Gefühl für Rhythmus und Musik natürlich verankert? Mai beschäftigt sich mit Musik - wie immer: unterhaltsam und faktenbasiert. (30 Min.)

19.04.2026 | 30:11 min

Rezept des Tages: Erdbeer-Spargelsalat im Parmesankörbchen

Stefania Lettini serviert knusprige Parmesankörbchen mit einem frischen Mix aus Spargel, Erdbeeren und Rucola - eine Kombination aus herzhaft und fruchtig.

Dieses Rezept zeigte Volle Kanne heute ab 09:05 Uhr. 20.04.2026 | 7:53 min

Hier finden Sie das Rezept "Erdbeer-Spargelsalat im Parmesankörbchen" als Download.

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