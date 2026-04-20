Louisiana: Mann erschießt acht Kinder - Tatverdächtiger stirbt

Im US-Bundesstaat Louisiana hat ein Mann Polizeiangaben zufolge acht Kinder erschossen. Sieben von ihnen seien seine eigenen gewesen. Die Mutter befände sich in kritischem Zustand.

Ein Mann hat im US-Bundesstaat Louisiana laut Polizei acht Kinder getötet, sieben waren wohl seine eigenen. Zudem wurden zwei Menschen verletzt. Die Polizei erschoss den Mann auf der Flucht. 20.04.2026 | 0:37 min

Ein Mann hat im US-Bundesstaat Louisiana in einem erschütternden Fall von häuslicher Gewalt nach Polizeiangaben acht Kinder getötet. Vorläufigen Erkenntnissen zufolge waren die Getöteten zwischen 1 und 14 Jahren alt, wie Chris Bordelon von der örtlichen Polizeidienststelle sagte.

Sieben von ihnen seien Kinder des Tatverdächtigen, der bei seiner Flucht ebenfalls getötet worden war. Bei der Tat in der Stadt Shreveport wurden zudem drei weitere Menschen verletzt, unter ihnen zwei Frauen schwer.

Gewalttat in Louisiana: Kind tot auf dem Dach gefunden

Am Sonntagmorgen (Ortszeit) war es zu der Auseinandersetzung gekommen, bei der der Mann das Feuer auf seine Partnerin eröffnete, wie Bordelon der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Anschließend fuhr der Tatverdächtige zu einem weiteren Haus und schoss dort auf acht Kinder und eine Frau. Eines der toten Kinder wurde demnach auf dem Dach des Hauses gefunden - möglicherweise nach einem Fluchtversuch.

Die Ermittler gehen von einem Fall häuslicher Gewalt aus. Quelle: AP

Beide Frauen, auf die der mutmaßliche Täter schoss, wurden wie auch ein weiterer Jugendlicher verletzt. Die Frauen befänden sich in "sehr kritischem Zustand", sagte der Bürgermeister von Shreveport, Tom Arceneaux.

Was unsere Beamten heute Morgen vorgefunden haben, sollte niemand jemals mit ansehen müssen. „ Chris Bordelon, örtliche Polizeidienststelle

Es sei einer der dunkelsten Tage, die die Gemeinde je erlebt habe, sagte Bordelon. Er ergänzte, es gebe noch viel zu ermitteln, doch die Ermittler gingen davon aus, dass es sich bei der Tat "ausschließlich um einen häuslichen Vorfall" handle.

Tatverdächtiger wird bei Verfolgungsjagd angeschossen

Der mutmaßliche Täter habe nach den Bluttaten einen Wagen gestohlen und sei geflüchtet, erklärte Bordelon. Die Polizei habe während der Verfolgungsjagd auf den Verdächtigen geschossen, der später gestorben sei.

Weiter erklärte Bordelon, der Verdächtige sei 2019 im Zusammenhang mit einem Waffendelikt festgenommen worden. Weitere Fälle häuslicher Gewalt seien der Polizei jedoch nicht bekannt gewesen.

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US-Schusswaffenvorfall mit den meisten Toten seit Jahren

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Der Polizeichef von Shreveport, Wayne Smith, sagte, er wolle "zu einem Zeitpunkt in der nahen Zukunft mehr und schlüssigere Informationen" über die Geschehnisse geben. In seinen 46 Jahren im Dienst habe er noch nie eine Tragödie von ähnlicher Tragweite erlebt. Bürgermeister Arceneaux sagte:

Das ist eine tragische Situation, vielleicht die tragischste, die wir je in Shreveport hatten. Es ist ein schrecklicher Morgen. „ Wayne Smith, Polizeichef von Shreveport

Seine Gemeinde trauere.

Die Stadt Shreveport im Nordwesten Louisianas liegt nah an der Grenze zu Texas. Sie ist nach New Orleans und Baton Rouge mit rund 180.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt des Bundesstaates.