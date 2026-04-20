  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Wetter: Bodenfrost in der Nacht, Sonnenschein am Tag

Ausblick für die kommenden Tage:Wetter: Bodenfrost in der Nacht, Sonnenschein am Tag

|

Das Wetter wird diese Woche wechselhaft. Auf eiskalte Nächte - teils mit Minusgraden - folgen sonnige Tage. Zum Wochenende könnte es dann nochmal richtig kühl werden.

Die Sonne steigt über die von Nebel überzogene Landschaft im Spreewald am 18.04.2026.

Die Wettervorhersage aus der 19 Uhr-heute-Sendung

14.04.2026 | 0:44 min

Tagsüber frühlingshaft warm, nachts frostig: Ein Hochdruckgebiet über Deutschland sorgt in den kommenden Tagen für große Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht. "Fast überall in Deutschland muss in den nächsten Nächten mal mit Bodenfrost gerechnet werden, gebietsweise ist auch leichter Luftfrost zu erwarten", teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.

Frostempfindliche Pflanzen sollten deswegen unbedingt geschützt werden.

Deutscher Wetterdienst

Zur Wochenmitte scheint demnach fast überall in Deutschland die Sonne, im Südwesten Deutschlands steigen die Höchstwerte tagsüber auf bis zu 20 Grad Celsius. Nachts werden dagegen Minusgrade erwartet, in der Nacht zum Mittwoch etwa können die Temperaturen auf bis zu minus drei Grad sinken.

Winterschwimmen

Im Sommer schwimmen zu gehen, in Seen oder Flüssen, das kostet in der Regel keine Überwindung. Aber wie sähe das z.B. jetzt aus, Anfang April, oder sogar im Winter und das bei jedem Wetter?

01.04.2026 | 2:28 min

Kälteeinbruch in Europa - womöglich auch in Deutschland

Bis zum Ende der Woche bleibt es in der Südhälfte sonnig. In der Nordhälfte breiten sich dagegen hochnebelartige Wolken aus, es soll aber trocken bleiben.

Zum Wochenende hin wird laut DWD für Nordeuropa ein erneuter Kälteeinbruch erwartet. "Inwieweit der auch Deutschland im Verlauf trifft oder nur streift, ist noch unklar", hieß es. "Die Nachtfrostgefahr bleibt also Thema und könnte sich sogar noch mal verschärfen, was für die Obstblüte zu einer Gefahr werden könnte."

Quelle: dpa
Über das Wetter berichteten die heute-Nachrichten am 19.04.2026 ab 19:20 Uhr.

Tipps und Tricks für den Frühling

  1. Ein Mann reinigt die Gummidichtung an der Türe seines SUVs.

    Frühjahrs-Check fürs Auto:Wie Sie Ihr Auto fit für den Frühling machen

    von Thilo Holpert
    mit Video5:26
  2. Ein junge Frau sitzt auf dem Sofa und gähnt.

    Umgang mit Wetterfühligkeit im Frühling:Fit ins Frühjahr: So geht's mit Elan in die neue Jahreszeit

    von Vicky Hoffmann
    mit Video0:43
  3. Mit einer Motorheckenschere wird die Lebensbaum-Hecke in Form geschnitten. Die abgeschnittenen Blätter fliegen durch die Luft.

    Heckenschnitt und Co. im Garten:Wann es erlaubt ist, die Hecke zu schneiden

    von Lara Leidig
    mit Video0:33
  4. Frische Zitronen hängen an einem sonnenbeschienenen Zitronenbaum.

    Orangen-, Zitronenbaum und Co.:Zitruspflanzen richtig pflegen

    von Anja Koenzen
    mit Video7:53