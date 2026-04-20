Ausblick für die kommenden Tage:Wetter: Bodenfrost in der Nacht, Sonnenschein am Tag
Das Wetter wird diese Woche wechselhaft. Auf eiskalte Nächte - teils mit Minusgraden - folgen sonnige Tage. Zum Wochenende könnte es dann nochmal richtig kühl werden.
Tagsüber frühlingshaft warm, nachts frostig: Ein Hochdruckgebiet über Deutschland sorgt in den kommenden Tagen für große Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht. "Fast überall in Deutschland muss in den nächsten Nächten mal mit Bodenfrost gerechnet werden, gebietsweise ist auch leichter Luftfrost zu erwarten", teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit.
Zur Wochenmitte scheint demnach fast überall in Deutschland die Sonne, im Südwesten Deutschlands steigen die Höchstwerte tagsüber auf bis zu 20 Grad Celsius. Nachts werden dagegen Minusgrade erwartet, in der Nacht zum Mittwoch etwa können die Temperaturen auf bis zu minus drei Grad sinken.
Kälteeinbruch in Europa - womöglich auch in Deutschland
Bis zum Ende der Woche bleibt es in der Südhälfte sonnig. In der Nordhälfte breiten sich dagegen hochnebelartige Wolken aus, es soll aber trocken bleiben.
Zum Wochenende hin wird laut DWD für Nordeuropa ein erneuter Kälteeinbruch erwartet. "Inwieweit der auch Deutschland im Verlauf trifft oder nur streift, ist noch unklar", hieß es. "Die Nachtfrostgefahr bleibt also Thema und könnte sich sogar noch mal verschärfen, was für die Obstblüte zu einer Gefahr werden könnte."
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