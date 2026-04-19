Bulgarien-Wahl: Ex-Präsident Radew gewinnt klar

Wahlsieger gilt als russlandfreundlich:Bulgarien-Wahl: Bündnis von Ex-Staatschef Radew gewinnt klar
Rumen Radew gewinnt die Parlamentswahl in Bulgarien. Die Wähler geben dem Bündnis des EU-kritischen Ex-Präsidenten ein klares Mandat. Wie wird er sich zu Russland positionieren?
Aus der vorgezogenen Parlamentswahl in Bulgarien ist die Wahlallianz von Ex-Staatschef Rumen Radew als Gewinnerin hervorgegangen. Wie die Zentrale Wahlkommission (ZIK) in Sofia nach Auszählung fast aller Stimmen mitteilte, konnte Radew 44,7 Prozent der Stimmen am Sonntag auf das Bündnis Progressives Bulgarien (PB) vereinigen. Damit dürfte PB die absolute Mehrheit im Parlament haben.
Nach einem halben Jahrzehnt gibt es damit erstmals wieder eine eindeutig stärkste Kraft im Parlament. Zuvor war Bulgariens Politik von einer zersplitterten Parteienlandschaft und ständigen Neuwahlen in dem EU- und Nato-Mitgliedsstaat geprägt.
Andere Parteien und Bündnisse weit hinter Wahlsieger
Die Gegner des Bündnisses Progressives Bulgarien (PB) von Ex-Staatschef Rumen Radew lagen weit abgeschlagen dahinter. Das Bündnis Gerb-SDS unter dem früheren Ministerpräsidenten Boiko Borissow kam nur auf 13,4 Prozent und der reformorientierte Block um die Partei "Wir führen den Wandel fort" auf 12,9 Prozent der Stimmen.
Radew sprach von einem "Sieg der Hoffnung über das Misstrauen", einem "Sieg der Freiheit über die Angst". Bulgarien werde alles daran setzen, seinen europäischen Weg fortzusetzen.
EU-Spitzen gratulieren, aber auch Moskau
Die Spitzen von EU-Kommission und -Rat gratulierten Radew. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb am Montag im Onlinedienst X:
EU-Ratspräsident António Costa erklärte auf X, er habe am Morgen mit Radew telefoniert und wünsche ihm "alles Gute" für seine neue Aufgabe.
Moskau begrüßte nach dem Sieg des EU-kritischen Ex-Präsidenten Radew dessen Aufruf zu einem Dialog mit Russland. Der 62-Jährige hatte im Wahlkampf eine Wiederaufnahme des Dialogs mit Moskau gefordert und sieht Sofia dabei als "ein sehr wichtiges Bindeglied".
Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte am Montag vor Journalisten:
Radew gilt als russlandfreundlich
Radew war im Januar, wenige Monate vor Ablauf seiner zweiten Amtszeit, von dem weitgehend repräsentativen Präsidentenamt zurückgetreten, um bei der Parlamentswahl ins Rennen zu gehen. Während seiner Präsidentschaft erwarb sich Radew den Ruf, wohlwollend gegenüber Russland und kritisch gegenüber einer Unterstützung der Ukraine eingestellt zu sein.
Nachdem die vorherige Regierung in Folge massiver Anti-Korruptions-Proteste zurückgetreten war, inszenierte sich Radew im Wahlkampf gekonnt als Gegner von Verbrechen und Korruption.
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