Guten Morgen,

bei der Fußball-WM war der Traum vom Sommermärchen schon vor gut zwei Wochen aus, als Paraguay die deutsche Mannschaft nach Hause schickte. In der Politik kommt die Ernüchterung erst jetzt: Mit umfangreichen Reformen wollte die Bundesregierung Sympathien zurückgewinnen, doch daraus wird, zumindest kurzfristig, nichts.

Ganz sicher haben weder der Bundeskanzler noch sein Kabinett erwartet, die Beliebtheitswerte allein mit Vorschlägen über Nacht aus dem Keller zu holen. Und dennoch könnten die neuen Zahlen im ZDF-Politbarometer bei CDU, CSU und SPD Beklemmungen auslösen.

Quelle: ZDF

Wenige Monate vor den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin bewerten die Deutschen die Leistung von Bundesregierung und Bundeskanzler weiterhin historisch schlecht. Auch die Zusammenarbeit zwischen den Koalitionspartnern hat sich aus Sicht der Befragten nicht wesentlich verbessert.

Quelle: ZDF

Entsprechend wenig Bewegung gibt es in der Sonntagsfrage: Wenn am nächsten Sonntag tatsächlich Bundestagswahlen wären, läge die AfD weiter auf Platz eins. Auch Die Linke bliebe für ihre Verhältnisse erfolgreich.

Quelle: ZDF

Mehr Zustimmung durch konkrete Reformen und Reformvorschläge - dieser Plan zahlt sich für Schwarz-Rot bisher nicht aus. Die kürzlich verabschiedete Gesundheitsreform wird, nach Ansicht einer großen Mehrheit, die finanziellen Probleme des Gesundheitssystems nicht lösen, und die Reformanstrengungen von CDU, CSU und SPD, die am Ende auch Rente, Arbeit und Steuern erfassen sollen, gehen in den Augen einer deutlichen Mehrheit weder in die richtige Richtung noch sind ihre Lasten nach Meinung der Befragten gerecht verteilt.

Quelle: ZDF

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Nur die Anhänger der CDU und CSU blicken eher zustimmend auf die Reformvorschläge des Kabinetts Merz. Die Anhänger der SPD sind gespalten.

Wie sehr die Stimmung der Deutschen schon grundsätzlich getrübt ist, durch wochenlange Hitzewellen oder das frühe Ausscheiden Deutschlands aus der WM, lässt sich an dieser Stelle nicht sagen. Nur so viel: Mehr als zwei Drittel der Befragten im ZDF-Politbarometer sehen in den Rekordtemperaturen eher einen Klimawandel als normale Wetterschwankungen.

Und falls sich Friedrich Merz fragt, ob bei so viel Unzufriedenheit mit der Bundespolitik die Deutschen vielleicht auch über einen "Trainerwechsel" in der Bundesregierung nachdenken, sei (ausnahmsweise völlig unernst) darauf hingewiesen: Selbst da, wo die Leidenschaft hochkocht, im Fußball, sind sich die Deutschen gar nicht so sicher, wie es weitergehen soll. Das ZDF-Politbarometer hat in dieser Woche auch gefragt, wer Jürgen Klopp als Bundestrainer gut oder schlecht finden würde. Gerade mal die Hälfte hat dazu eine klare Meinung (mehrheitlich gut). Der anderen Hälfte ist es momentan egal.

Quelle: ZDF

Einen schönen Tag und viel Spaß beim Weiterlesen wünscht Ihnen

Shakuntala Banerjee, Leiterin der Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen

Was im Nahen Osten passiert ist

US-Soldaten entern Schiff im Golf von Oman: Damit habe die von Präsident Donald Trump angeordnete Blockade iranischer Häfen umgesetzt werden sollen, erklärt das US-Regionalkommando Centcom am Donnerstag. Das Schiff "M/T Wen Yao" sei aufgebracht worden, "um die strikte Einhaltung der laufenden US-Seeblockade zu gewährleisten".

Iran meldet Angriffe auf US-Flugzeuge in Bahrain: Die iranische Armee greift nach eigenen Angaben US-Hubschrauber und Aufklärungsflugzeuge auf dem Stützpunkt Sakhir in Bahrain mit Drohnen an. Das meldet die iranische Nachrichtenagentur Tasnim.

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Umstrittener Regierungsumbau in der Ukraine: Präsident Selenskyj baut sein Kabinett um - Serhij Korezkyj ist neuer Ministerpräsident. Gegen den neuen Verteidigungsminister gibt es Protest.

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Was heute noch wichtig ist

Sonderparteitag der britischen Labour-Partei zur Starmer-Nachfolge / US-Präsident Trump hält eine Fernsehansprache an die Nation / Bundesgerichtshof zu Klimaanlagen 17.07.2026 | 1:01 min

Andy Burnham wird neuer Labour-Chef: Die britische Regierungspartei bekommt einen neuen Vorsitzenden. Die Kür des früheren Bürgermeisters von Greater Manchester, Andy Burnham, ist ohne Gegenkandidaten Formsache. In der Folge wird der 56-Jährige am Montag von König Charles III. mit der Regierungsbildung beauftragt werden. Burnham folgt auf Keir Starmer, der im Juni als Parteichef zurückgetreten war. Premierminister bleibt Starmer formal noch bis zur Amtsübergabe.

Treffen von Merz und Macron: Gemeinsame nukleare Abschreckung, Manöver der multinationalen Ukraine-Truppe und das weitere Vorgehen nach dem weitgehenden Scheitern des Kampfjet-Projekts FCAS: Beim deutsch-französischen Regierungstreffen in Brühl und Nörvenich bei Köln wird die Kooperation im Verteidigungsbereich einer der Schwerpunkte sein. Daneben geht es um die Europapolitik, die wirtschaftliche Zusammenarbeit und den gesellschaftlichen Austausch zwischen beiden Ländern.

Bundesgerichtshof entscheidet über Anspruch auf Klimagerät: Der Bundesgerichtshof (BGH) entscheidet, ob Wohnungseigentümer einen Anspruch darauf haben, auf ihrem Balkon ein sogenanntes Klima-Splitgerät einbauen zu lassen. In dem konkreten Fall hatten Eigentümer aus Berlin geklagt, nachdem ihnen der Einbau eines solchen Geräts bei einer Eigentümerversammlung nicht gestattet worden war.

Ausführlich informiert

Neue Satellitenbilder sollen zeigen, wie Russland seine Militärpräsenz nahe Finnland ausbaut. Wie sich Europa und die Nato auf mögliche russische Angriffe vorbereiten - ZDFheute live ordnet ein.

ZDFheute live 16.07.2026, 19:30 Uhr 16.07.2026 | 35:58 min

Fußball-WM 2026

Heute ist der letzte spielfreie Tag bei der Fußball-WM, ehe das Turnier morgen mit dem Spiel um Platz 3 und am Sonntag mit dem WM-Finale Spanien gegen Argentinien endet.

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Mehr Sport

Während Fußballfans gespannt auf die letzten Tage der WM warten, steigt in Deutschland längst die Vorfreude auf "Die Finals". Vom 23. bis 26. Juli werden insgesamt 143 deutsche Meistertitel in 24 Sportarten vergeben - und das ZDF überträgt das Event aus Hannover und Umgebung live. Lange Gesichter gibt es hingegen beim Deutschen Volleyball-Verband DVV: Nach einer Niederlage gegen den Iran ist das Aus in der Nations League besiegelt.

Zahl des Tages

In Deutschland ist etwa jedes zehnte Vorschulkind übergewichtig. Das geht aus der Analyse von Daten aus Schuleingangsuntersuchungen hervor, die das Robert Koch-Institut (RKI) ausgewertet hat.

Gesagt

Mein Mann ist Papa geworden, und ich mit ihm. „ Jens Spahn, CDU-Politiker

Jens Spahn und sein Ehemann sind nun Eltern - dank einer Leihmutter aus den USA. In Deutschland ist eine Leihmutterschaft verboten - und Spahn wandte sich einst gegen eine Legalisierung.

Weitere Schlagzeilen

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 16.07.2026 | 1:58 min

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So wird das Wetter heute

Am Freitag kommen im Südwesten am Vormittag Schauer und kräftige Gewitter auf, die am Nachmittag auch den Südosten und Osten erreichen. Es besteht große Unwettergefahr! Die Temperatur steigt auf Werte von 24 bis 30 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von David Metzmacher