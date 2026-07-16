Unwettergefahr bleibt bestehen - Abkühlung folgt

Wettervorhersage:Blitz und Donner: Unwettergefahr bleibt - Abkühlung folgt
Heute soll es noch einmal heiß werden - ab dem Nachmittag kann es aber schwere Unwetter geben. Vor allem betroffen: der Süden Deutschlands.
Schwere Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel werden heute vor allem im Süden Deutschlands erwartet. Ab dem Nachmittag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit heftigem Starkregen um 30 Liter pro Quadratmeter binnen einer Stunde. Schwere Sturmböen mit bis 100 Kilometer pro Stunde können hinzukommen, ebenso Hagelschauer mit drei Zentimeter großen Körnern.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Weniger schwere Gewitter werden in den anderen Teilen Deutschlands erwartet - meist mit Starkregen um 15 Liter pro Quadratmeter, stürmischen Böen um 70 Kilometer pro Stunde und kleinkörnigem Hagel.
Ende der Hitze am Freitag - wieder Gewitter
Vorerst wird es noch einmal heiß. Im Südwesten von der Donau bis zum Niederrhein sind oft über 30 Grad möglich, erwartet DWD-Meteorologe Fabian Chow.
Besonders rund um den Oberrheingraben sei die Wärmebelastung stark, so Chow.
Am Freitag bringt ein Luftmassenwechsel das Ende der Hitze. "Dabei kommt es jedoch verbreitet zu reger Gewitteraktivität", sagte Chow. Die Luft sei weiter energiegeladen, die Gewitter könnten heftig ausfallen. Zum Wochenende wird es dann deutlich kühler mit oft unter 25 Grad, an der Küste teils stürmisch.
Unwetter: Südwesten war am Mittwoch stark betroffen
Heftige Unwetter mit Hagel, Gewitter, Sturm und Starkregen hatten am Mittwoch bereits in Baden-Württemberg zahlreiche Einsätze ausgelöst. Besonders betroffen waren die Bodenseeregion und der Raum Reutlingen.
Am Bodensee rückte die Feuerwehr vor allem wegen umgestürzter Bäume aus, in Kressbronn stürzte auf einem Campingplatz ein Baum auf ein Wohnmobil. In Reutlingen führten Starkregen und ein Hagelsturm zu vollgelaufenen Kellern, überfluteten Straßen und einem zeitweisen Stromausfall für rund 6.000 Haushalte.
Blitz schlägt in ladendes Handy: Stromschlag
In Schemmerhofen (Kreis Biberach) lag der Hagel zentimeterhoch auf den Straßen. Auf der A81 bei Singen überschlug sich ein Auto mehrfach, als plötzlich Starkregen einsetzte - die Fahrerin blieb unverletzt. In Aitrach erlitt eine 43-Jährige einen leichten Stromschlag, als ein Blitz einschlug, während sie ihr ladendes Handy in der Hand hielt. In Lichtenstein setzte ein Blitz den Dachstuhl eines unbewohnten Hauses in Brand.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zum Wetter
Wetter:Neue Unwetter - aber Hitzewelle endetmit Video0:20
Rekordzahl an Notrufen:Extremwetter in Nürnberg - Flughafen stellte Betrieb einmit Video0:20
Deutschland kommt wohl glimpflich davon:Neue Hitzewelle lässt Südeuropa ächzenmit Video1:58
Mehrere Wetterrekorde gebrochen:So extrem war die erste Hitzewelle des Jahresvon Kevin Schubert und Moritz Zajonzmit Video2:38