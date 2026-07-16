Rader Hochbrücke über Nord-Ostsee-Kanal: Letztes Teil eingebaut

Der Neubau der Rader Hochbrücke macht Fortschritte. Mit dem Lückenschluss durch das 118 Meter lange Mittelteil ist das letzte Element der wichtigen Autobahnbrücke eingebaut worden.

Seit drei Jahren entsteht ein neuer Teil der Rader Hochbrücke zwischen Dänemark und Deutschland. Heute wurde das 118 Meter lange Verbindungsteil eingehoben. 16.07.2026 | 1:17 min

Wenn in den kommenden Monaten nicht noch etwas schief geht, dürfte Norddeutschland und Dänemark ein riesiges Verkehrsproblem erspart bleiben: Die Autobahnbrücke der A7 über den Nordostseekanal ist nach 54 Jahren am Ende ihrer Lebensdauer angekommen.

Schon seit 2013 können Autos und vor allem Lastwagen das Bauwerk nur langsam und mit Abstand befahren.

In der vergangenen Nacht gab es beim Bau der Nachfolgebrücke unmittelbar neben der alten einen wichtigen Fortschritt. Das letzte Element der insgesamt 1.500 Meter langen Brücke konnte eingebaut werden: 118 Meter lang und 1.250 Tonnen schwer ist das Bauteil, das mit einem Schiffsponton auf dem Nordostseekanal von Rendsburg zur Baustelle bei Rade geschleppt wurde.

Montage stoppt Schifffahrt im Nord-Ostsee-Kanal

Für die Montage hatten Experten der Deges GmbH, die in der Hand des Bundes und vieler Bundesländer deutsche Fernstraßen plant und baut, extra den Nord-Ostsee-Kanal für die Schifffahrt sperren lassen.

Kurz nach Sonnenuntergang setzten sich dann vier sogenannte Pressen auf den beiden neuen Brückenhälften, die mit diesem Element verbunden werden sollen, in Bewegung. Mit etwa sieben Metern pro Stunde zogen sie das letzte Glied der neuen Brücke in die Höhe.

Das Mittelstück der neuen Rader Hochbrücke wird in die Konstruktion eingehoben. Quelle: dpa

Volksfeststimmung beim Einbau des Brückenteils

Auf der Südseite des Kanals herrschte so etwas wie Volksfeststimmung. Bei Freigetränken, Fischbrötchen und Hamburgern vom Grill verfolgten viele Zaungäste, wie sich das schwere Brückenelement langsam vom Ponton löste.

"Das ist jetzt der entscheidende Moment", erklärt Martin Steinkühler, Projektleiter von Deges. "Jetzt lastet das Gewicht des Mittelstücks auf der Brückenkonstruktion und nicht mehr auf dem Schwimmponton."

Es ist der Beweis, dass alles richtig gemacht wurde. „ Martin Steinkühler, Projektleiter von Deges

"Wenn es nicht funktioniert hätte, würden wir jetzt über ganz andere Dinge reden", sagt er im ZDF-Interview. Kaum merklich gleitet das Brückenteil nach oben, umschwirrt von zahlreichen Video-Drohnen der Kamerateams und der Baufirma.

Der Neubau der Rader Hochbrücke macht Fortschritte. Über Nacht wurde das 118 Meter lange Mittelteil über den Nord-Ostsee-Kanal eingehoben. 16.07.2026 | 0:20 min

Montage der Hochbrücke: Hitze erschwerte Lückenschluss

Im Morgengrauen dann der Moment der Ernüchterung, den viele kennen, wenn ein Projekt kurz vor dem Abschluss steht: Die aufgehende Sommersonne hat das Brückenteil am Nordufer so aufgewärmt, dass es sich stärker ausdehnt als geplant. Auf den letzten Zentimetern wird der Lückenschluss noch kompliziert.

50 Meter hoch über dem Nordostseekanal müssen die müden Experten noch mal ran. "Da muss nochmal ein Stück von dem Blech weggeschnitten werden", erklärt Projektleiter Steinkühler, dem man die lange Nacht langsam ansieht.

Das tut der Brücke überhaupt nicht weh, das wird schön ordentlich gemacht, damit man hinterher die beiden Schnitte wieder zusammenschweißen kann. „ Martin Steinkühler, Projektleiter von Deges

Am Vormittag haben es die 50 Experten, die in dieser Nacht kein Auge zugetan haben, geschafft: Das Brückenteil passt zwischen die bereits fertiggestellten Nord- und Südhälften.

Rader Hochbrücke soll zum Jahresende eröffnet werden

Es läuft also derzeit alles nach Plan, damit der Neubau zum Jahresende eröffnet werden kann. Andernfalls drohen dem Verkehr auf dieser wichtigen europäischen Nord-Südachse weitere Einschränkungen bis hin zur Vollsperrung. Claus Ruhe Madsen, der Verkehrsminister aus Schleswig-Holstein, atmet auf:

Für mich ist es ganz wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger mitbekommen, dass wir in Infrastruktur investieren, dass es vorangeht. „ Claus Ruhe Madsen, Verkehrsminister in Schleswig-Holstein

Sobald der Verkehr über die neue Brücke fließt, soll die alte abgetragen werden. Anfangen wollen sie mit deren Mittelteil, also genau wie in dieser Nacht, nur eben von oben nach unten.

Henner Hebestreit leitet das ZDF-Landesstudio in Schleswig-Holstein.

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