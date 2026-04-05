Unfall bei Ostereiersuche: Drei Tote in Schleswig-Holstein

Nahe Flensburg ist ein Baum während einer Ostereiersuche auf eine Menschengruppe gestürzt. Drei Personen kamen ums Leben - unter den Toten sind auch eine junge Mutter und ihr Baby.

Tödlicher Unfall bei Flensburg: Wegen Windböen stürzt bei einer Ostereiersuche ein 30 Meter hoher Baum in eine Gruppe. Drei Menschen sterben, mehrere werden verletzt. 05.04.2026 | 0:58 min

Bei einem Unglück in einem Waldstück südöstlich von Flensburg in Schleswig-Holstein sind am Ostersonntag drei Menschen ums Leben gekommen, darunter eine Mutter und ihr Baby.

Gegen 11:00 Uhr stürzte ein etwa 30 Meter hoher Baum in der Gemeinde Mittelangeln bei starken Windböen auf die Gruppe, wie die Polizei berichtete. Vier Menschen wurden unter dem Baum eingeklemmt.

Umgestürzter Baum nahe Flensburg: Drei Tote, mehrere Verletzte

Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starben noch am Unglücksort eine 16-Jährige und eine 21 Jahre alte Frau. Die zehn Monate alte Tochter der 21-Jährigen wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Kiel gebracht, wo sie später ihren Verletzungen erlag.

Schwere Verletzungen zog sich eine 18-Jährige zu. Sie wurde in ein Krankenhaus nach Heide geflogen, wo sie nach Polizeiangaben operiert wurde. "Nach meinen Erkenntnissen ist die Person außer Lebensgefahr, wird aber weiterhin behandelt", sagte der Sprecher. Weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Zur genauen Zahl der Betroffenen konnte ein Polizeisprecher am Sonntag keine Angaben machen.

Unklar, ob Baum Vorschäden oder Krankheit hatte

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hielten sich rund 50 Bewohnerinnen und Bewohner sowie Betreuungspersonen einer nahegelegenen Wohneinrichtung in dem Waldstück auf, um Ostereier zu suchen. Währenddessen sei vermutlich infolge der starken Windverhältnisse ein Baum auf die Gruppe gestürzt.

"Zur Ursache können wir noch keine verlässlichen Angaben machen", sagte der Polizeisprecher. Zum Unfallzeitpunkt hätten starke Böen geherrscht.

Dadurch ist vermutlich dieser Baum dann umgestürzt. „ Polizeisprecher

Vor Ort war ein Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz. Quelle: dpa

Noch ist unklar, ob der umgestürzte Baum Vorschäden oder eine Krankheit aufwies. Die Landesforsten seien über den Vorfall bereits informiert worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Baum war mit Farbe markiert.

Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie Betreuungskräfte wurden vor Ort durch Notfallseelsorger betreut. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Ein Todesermittlungsverfahren sei aufgenommen worden, sagte der Sprecher.

Fröhliches Ostereiersuchen wurde "fürchterlich beendet"

Der private Träger der betroffenen Einrichtung sprach in einer Stellungnahme von einem tragischen Unglück während eines Ausflugs, das die gesamte Einrichtung zutiefst erschüttert habe. "Ein umstürzender Baum hat das fröhliche Ostereiersuchen fürchterlich beendet." Die Einrichtung dankte allen Einsatzkräften der Feuerwehren und Polizei, den Notfallseelsorgern und Mitarbeitern, die vor Ort alles Menschenmögliche unternommen hätten, um zu helfen, zu retten und im Schmerz beizustehen.

Die Bewohner, Kinder, Jugendlichen, Angehörigen und Mitarbeitenden brauchen jetzt Zeit und unsere ganze Unterstützung, das furchtbare Unglück zu verarbeiten. „ Stellungnahme der betroffenen Einrichtung

Mitglieder der Landesregierung sprachen den Angehörigen und Verletzten ihre Anteilnahme aus. "Das furchtbare Unglück bei Satrupholm am Ostersonntag erschüttert uns zutiefst", erklärten Ministerpräsident Daniel Günther, Innenministerin Magdalena Finke (beide CDU) sowie Jugend- und Familienministerin Aminata Touré (Grüne).

Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Getöteten, bei den Verletzten und bei allen, die dieses furchtbare Geschehen miterleben mussten. „ Mitteilung von Günther, Finke und Touré

Sie dankten den Einsatzkräften, die unter außerordentlich belastenden Umständen vor Ort geholfen und alles Menschenmögliche getan hätten.

Quelle: dpa