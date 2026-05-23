Türkei: Zahlreiche Menschen bei Protesten gegen CHP-Urteil

Zahlreiche Menschen sind bei Protesten in der Türkei gegen das Gerichtsurteil zur Absetzung der Parteispitze der größten türkischen Oppositionspartei CHP auf die Straße gegangen.

Der Chef der wichtigsten türkischen Oppositionspartei CHP Özgür Özel wurde von einem Gericht abgesetzt. Die CHP hat Einspruch eingelegt. In Umfragen liegt die Partei seit langem vorn. 22.05.2026 | 1:40 min

Nach der Absetzung des Vorsitzenden der größten türkischen Oppositionspartei CHP, Özgür Özel, hat dieser die Menschen zum Widerstand aufgerufen. Auf Özels Aufruf hin strömten am Freitagabend tausende Menschen zum Parteisitz der CHP in Ankara, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Die Menschenmenge skandierte: "Sie werden gehen, wir bleiben."

Der Parteichef hatte "alle, die ihr Land lieben", dazu aufgerufen, "Widerstand zu leisten und die Geschichte neu zu schreiben".

Wir werden leiden, wir werden kämpfen, aber wir werden standhaft bleiben. Wir werden wieder zur Hoffnung dieser Nation werden. „ Özgür Özel, CHP

In der Metropole Istanbul waren mindestens zwei weitere Proteste geplant.

Ein Berufungsgericht in der Türkei hat Özgür Özel, den Chef der Oppositionspartei CHP, abgesetzt. Die Partei kritisiert das Vorgehen scharf und hat Einspruch beim Obersten Gerichtshof eingelegt. 22.05.2026 | 1:38 min

Gerichtsurteil verstärkt Druck auf die Opposition

Ein Gericht in Ankara hatte am Donnerstag in einem Berufungsverfahren die Wahl der CHP-Parteispitze im Jahr 2023 für ungültig erklärt und entschieden, den damals gewählten Parteichef Özel seines Amtes zu entheben. An Özels Stelle soll demnach der ehemalige CHP-Vorsitzende Kemal Kilicdaroglu treten.

Die CHP berief nach dem Urteil eine Dringlichkeitssitzung an ihrem Parteisitz in Ankara ein. Tausende Anhänger versammelten sich bereits am Donnerstag vor dem Parteisitz.

Ein Gericht in Ankara beschloss, die Führung der größten Oppositionspartei CHP abzusetzen. Parteichef Özgür Özel und weitere Spitzenvertreter verlieren damit ihre Ämter. Dazu Stefan Schlösser. 21.05.2026 | 1:16 min

Die CHP hatte der Regierungspartei AKP des islamisch-konservativen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bei den Kommunalwahlen 2024 eine schwere Niederlage zugefügt. Seitdem steht die Oppositionspartei zunehmend im Visier der türkischen Justiz. Mit dem jetzigen Urteil wird der Druck auf die Opposition weiter verstärkt.

Imamoglu seit über einem Jahr in Haft

Der ehemalige Istanbuler Bürgermeister und beliebte CHP-Politiker Ekrem Imamoglu sitzt seit mehr als einem Jahr im Gefängnis. Er gilt als wichtigster Rivale Erdogans und war von der CHP zu ihrem Präsidentschaftskandidaten gekürt worden.

Der Oppositionspolitiker Ekrem Imamoglu steht wegen des Vorwurfs politischer Spionage vor Gericht. Der mögliche Erdogan-Herausforderer gilt in der Türkei als zentrale Figur der Opposition. 11.05.2026 | 1:34 min

Der ehemalige CHP-Parteivorsitzende Kilicdaroglu gilt als eher blasser Politiker. Der 77-Jährige hatte bei der Präsidentschaftswahl 2023 für die CHP kandidiert und unterlag Erdogan in einer Stichwahl. Wenige Monate später wurde Özel zum Parteivorsitzenden gewählt. Er führte die Partei zunächst erfolgreich in die Kommunalwahlen und wurde später zum Gesicht der Massenproteste gegen die Inhaftierung Imamoglus.

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Quelle: AFP, dpa