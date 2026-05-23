Türkei: Zahlreiche Menschen bei Protesten gegen CHP-Urteil

Absetzung von Oppositionschef Özel:Türkei: Proteste gegen CHP-Urteil
Zahlreiche Menschen sind bei Protesten in der Türkei gegen das Gerichtsurteil zur Absetzung der Parteispitze der größten türkischen Oppositionspartei CHP auf die Straße gegangen.
Nach der Absetzung des Vorsitzenden der größten türkischen Oppositionspartei CHP, Özgür Özel, hat dieser die Menschen zum Widerstand aufgerufen. Auf Özels Aufruf hin strömten am Freitagabend tausende Menschen zum Parteisitz der CHP in Ankara, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten. Die Menschenmenge skandierte: "Sie werden gehen, wir bleiben."
Der Parteichef hatte "alle, die ihr Land lieben", dazu aufgerufen, "Widerstand zu leisten und die Geschichte neu zu schreiben".
In der Metropole Istanbul waren mindestens zwei weitere Proteste geplant.
Gerichtsurteil verstärkt Druck auf die Opposition
Ein Gericht in Ankara hatte am Donnerstag in einem Berufungsverfahren die Wahl der CHP-Parteispitze im Jahr 2023 für ungültig erklärt und entschieden, den damals gewählten Parteichef Özel seines Amtes zu entheben. An Özels Stelle soll demnach der ehemalige CHP-Vorsitzende Kemal Kilicdaroglu treten.
Die CHP berief nach dem Urteil eine Dringlichkeitssitzung an ihrem Parteisitz in Ankara ein. Tausende Anhänger versammelten sich bereits am Donnerstag vor dem Parteisitz.
Die CHP hatte der Regierungspartei AKP des islamisch-konservativen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bei den Kommunalwahlen 2024 eine schwere Niederlage zugefügt. Seitdem steht die Oppositionspartei zunehmend im Visier der türkischen Justiz. Mit dem jetzigen Urteil wird der Druck auf die Opposition weiter verstärkt.
Imamoglu seit über einem Jahr in Haft
Der ehemalige Istanbuler Bürgermeister und beliebte CHP-Politiker Ekrem Imamoglu sitzt seit mehr als einem Jahr im Gefängnis. Er gilt als wichtigster Rivale Erdogans und war von der CHP zu ihrem Präsidentschaftskandidaten gekürt worden.
Der ehemalige CHP-Parteivorsitzende Kilicdaroglu gilt als eher blasser Politiker. Der 77-Jährige hatte bei der Präsidentschaftswahl 2023 für die CHP kandidiert und unterlag Erdogan in einer Stichwahl. Wenige Monate später wurde Özel zum Parteivorsitzenden gewählt. Er führte die Partei zunächst erfolgreich in die Kommunalwahlen und wurde später zum Gesicht der Massenproteste gegen die Inhaftierung Imamoglus.
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