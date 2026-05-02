Bundeswehr fordert Gelände zurück:Deal in Kiel: Militärstützpunkt statt Wohnquartier
von Winnie Heescher
Die Bundeswehr soll größer werden. Daher fordert sie ehemalige Grundstücke von Kommunen zurück. Statt Wohnungen für 5.000 Menschen soll in Kiel ein Militärstützpunkt entstehen.
Perle, Filetstück, Sahneschnitte: So würden Immobilienmakler sich in Anzeigen überschlagen, wenn sie das Gelände anbieten könnten, das im Norden von Kiel im Stadtteil Holtenau liegt am Ende des Nord-Ostsee-Kanals.
Bundeswehr will Kieler Holtenau zurück
90 Hektar in bester Wasserlage mit Blick auf die funkelnde Förde, auf der die Segelschiffe und dicken Pötte in die Ferne davonziehen. Die Stadt Kiel nannte das Gelände "Zukunftsquartier". 2020 hatte sie es von der Marine erworben, wollte dort Wohnungen für 5.000 Menschen entstehen lassen, Gewerbe und Kultur ansiedeln. Es war auf dem Papier eines der größten Stadtansiedlungsprojekte in Schleswig-Holstein.
Bis sich im vergangenen Sommer das Verteidigungsministerium aus Berlin meldete. Und das Gelände zurückforderte. Die veränderte Sicherheitslage erfordere einen deutlichen Aufwuchs der Streitkräfte, hieß es aus Berlin.
Neuer Marine-Standort statt Zukunftsquartier
Für das Militär ist Kiel ein idealer Standort: Tiefwasserhafen, Werften, gute Verkehrsanbindung, Rüstungsfirmen. Es folgten monatelange Verhandlungen. Nun hat die Stadt Kiel bekannt gegeben, dass man sich geeinigt habe. Holtenau und ein weiteres Areal im Stadtteil Wik gehen an die Bundeswehr. Der Kaufpreis ist nicht bekannt, die Vereinbarung ist rechtlich noch nicht bindend, aber sie scheint unausweichlich.
Wohnungsnot in Kiel: Kritik an der Stadt
Die Stimmung in der Stadt zeigt derzeit viele Schattierungen: Für die meisten kehrt die Marine notgedrungen dorthin zurück, wo sie schon in der Kaiserzeit war. 2012 zog das Militär von dem Gelände ab, es war zu klein geworden. Kritisch sehen viele, dass die Stadt Kiel die Zeit seitdem nicht genutzt hat. Andreas Meyer vom Bündnis für bezahlbaren Wohnraum in Kiel sagt:
Ausweichflächen, die die Stadt nun für neue Wohnungen anbiete, würden nicht ausreichen, das seien verkleckerte Flächen. Der Mietmarkt sei angespannt und die Angebote für sozialen Wohnungsbau viel zu gering.
Betroffene fürchten Verdrängung und Kriegsrisiken
Auch Kieler Unternehmen sind von den Plänen betroffen. Die meisten wollen erstmal abwarten, bis sie sich äußern, was die Bundeswehr ihnen als Angebot macht. Enteignungen stehen als Maßnahme auch im Raum.
Vereinzelt hat es Demonstrationen gegen die Entscheidung gegeben. Aktivisten haben auf dem Gelände ein Baumhaus errichtet, um gegen Militarismus und für mehr Mitbestimmung zu demonstrieren. Sie verweisen auf die, die hier auf dem Gelände in einer Bauwagengruppe und Flüchtlingsunterkunft leben und die, die im Skaterpark oder beim Spazieren ihre Freizeit verbringen.
Einige der Betroffenen waren Mitte April auch zu einer öffentlichen Bürgerversammlung gekommen, die Stadt und Bundeswehr angesetzt hatten. Es gab keine lauten Proteste, keine Transparente, aber es gab kritische Nachfragen von einigen Menschen, deren Leben sich konkret ändern wird.
Florian Schröder zum Beispiel, der auf einem Segelboot in einem Kieler Hafen lebt. Er hat dort wie etwa 30 andere Menschen auf dem Boot seinen Erstwohnsitz. Seine Kritik an der Stadt:
Andere fürchten, dass Kiel im Kriegsfall durch einen Stützpunkt erst recht zur Zielfläche werden könnte. Viele Kieler aber sagen auch: Die Zeiten sind, wie sie sind. Und Kiel muss sich mit ihnen ändern - notgedrungen.
Winnie Heescher berichtet aus dem ZDF-Studio in Kiel.
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