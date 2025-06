Update am Morgen: Mehr Härte statt Geschenke

Guten Morgen,

es ist nicht so schlecht gelaufen für Friedrich Merz . Ein Antrittsbesuch bei Donald Trump ohne Eklat und Austausch von Feindseligkeiten kann schon als Erfolg durchgehen. Doch die Halbwertszeit solcher Erfolge ist bekanntlich kurz. Im neuen Politbarometer blicken die Deutschen ernüchtert auf die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA . Eine Mehrheit glaubt nicht, dass sich daran unter Friedrich Merz viel ändert.

Wie umgehen mit dem Mann im Weißen Haus? Ob es die von Friedrich Merz mitgebrachte Geburtsurkunde von Donald Trumps Großvater war, die Trump gestern milde stimmte, wissen wir nicht. Eine deutliche Mehrheit unserer Befragten jedenfalls glaubt, dass eher Härte der richtige Weg ist, um mit Trumps erratischer und nationalistischer Politik umzugehen.

Dass Merz den US-Präsidenten mit großen historischen Vergleichen (das Ende großer Kriege sei schon im Oval Office herbeigeführt worden) an seiner Eitelkeit packte und Trump an seine Schlüsselrolle im Ukraine-Krieg erinnerte, war ein geschickter Schachzug. Dass die Europäer bei der Unterstützung der Ukraine so geeint sind wie lange nicht, ist auch kein schlechtes Argument. Die Zahl derer, die sich mehr militärische Unterstützung durch Europa wünschen, ist in den letzten Monaten jedenfalls in Deutschland konstant auf relativ hohem Niveau geblieben.

Bei der Unterstützung durch moderne Waffen mit größerer Reichweite ist die Zustimmung gewachsen. Zwar ist weiterhin eine knappe Mehrheit gegen solche Lieferungen Deutschlands an die Ukraine. Aber im Vergleich zum August 2023 ist der Zuspruch jetzt größer.

Bestätigt sehen kann sich Friedrich Merz auch in seinem härteren Kurs gegenüber Israel . 62 Prozent sind dafür, mehr politischen Druck auszuüben.

Die Zufriedenheit mit der neuen schwarz-roten Bundesregierung erreicht keine ungekannten Höhen, aber eine Mehrheit ist zufrieden, relativ viele haben aber auch noch keine feste Meinung. In der Sonntagsfrage gibt es nur minimale Verschiebungen. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, würde es allerdings weiterhin nicht mehr für Schwarz-Rot reichen.

In unsere Top-10-Liste der wichtigsten Politikerinnen und Politiker schaffte es in diesem Politbarometer ein Newcomer gleich auf Platz 2: Außenminister Johann Wadephul. Neu dabei auch Wirtschaftsministerin Katherina Reiche und Innenminister Alexander Dobrindt. Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Gregor Gysi teilen das Schicksal, nun nicht mehr in unserem Politbarometer-Ranking vertreten zu sein.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Offenbar massiver russischer Angriff auf Ukraine: Mehrere Nachrichtenportale berichteten von massiven Angriffen auf die Hauptstadt Kiew sowie auf anderen größere Städte und Regionen im Westen des Landes. In Kiew seien mindestens vier Menschen getötet und 20 weitere verletzt worden, meldete das Portal "The Kyiv Independent" unter Berufung auf Bürgermeister Vitali Klitschko. In allen Regionen der Ukraine sei Luftalarm ausgelöst worden.

Lage im Nahost-Konflikt

Israels Armee habe Drohnen-Produktion der Hisbollah attackiert: Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben unterirdische Anlagen zur Herstellung und Lagerung von Drohnen der Hisbollah-Miliz in Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut sowie im Süden des Nachbarlandes angegriffen. Trotz der seit November geltenden Waffenruhe arbeite die libanesische Hisbollah-Miliz "unter der Leitung und mit finanzieller Unterstützung iranischer Terrorfunktionäre an der Herstellung von Tausenden von Drohnen", teilte das israelische Militär in der Nacht auf seinem Telegram-Kanal mit. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Was heute noch wichtig ist

Nach Merz-Besuch bei Trump

Das Treffen von Friedrich Merz und Donald Trump im Oval Office lief harmonisch. Merz ist "außerordentlich zufrieden".

Streit zwischen Trump und Musk verschärft sich: Zwischen US-Präsident Donald Trump und Tech-Milliardär Elon Musk ist es zum offenen Bruch gekommen. Entzündet hatte sich der Konflikt an Trumps Steuergesetz - doch dann kamen plötzlich zahlreiche weitere Themen auf den Tisch.

Trump und Musk: Von der Bromance zum Zerwürfnis

Musk wirft Trump Verwicklung im Fall Epstein vor Zwischen US-Präsident Donald Trump und Tech-Milliardär Elon Musk ist es zum offenen Bruch gekommen. Entzündet hatte sich der Konflikt an Trumps Steuergesetz - doch dann kamen plötzlich zahlreiche weitere Themen auf den Tisch.

Neue Zahlen zur Wirtschaftslage: Neue Daten aus der deutschen Wirtschaft zeigen, wie es um die Konjunktur bestellt ist. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht Zahlen zum Außenhandel im April - also dem Monat, in dem Trump sein Zollpaket vorstellte. Experten erwarten einen Rückgang. Im ersten Quartal waren die deutschen Ausfuhren noch gestiegen. Die Bundesbank veröffentlicht am Vormittag zudem ihre aktuelle Konjunkturprognose.

Zwei Rock-Festival-Jubiläen: Je rund 90.000 Musikfans werden bei den Festivals Rock am Ring in der Eifel und Rock im Park in Nürnberg erwartet - ausverkauft. Rock am Ring feiert 40-jähriges Jubiläum, Rock im Park das 30-jährige. Bei den Zwillingsfestivals spielen dieses Wochenende zeitversetzt nahezu dieselben Bands.

Gesagt

Prägen Sie sich immerhin ein, daß Toleranz zum Verbrechen wird, wenn sie dem Bösen gilt. „ Herr Settembrini zu Hans Castorp - aus dem "Zauberberg" von Thomas Mann (6. Kapitel)

Demokratie lebt von der Verantwortung des Einzelnen, mahnte Thomas Mann. Der Nobelpreisträger kämpfte früh gegen Rechtsextremismus und Faschismus. "Es lohnt, ihn als Vorbild im Umgang mit erstarkendem Autoritarismus, Irrationalismus und faschistischen Tendenzen unserer Gegenwart zu sehen", sagt Literaturwissenschaftler Kai Sina.

06.06.2025 | 9:45 min

Zum 150. Geburtstag Thomas Manns findet heute in Lübeck ein Festakt statt, erwartet wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Außerdem beginnt die Ausstellung des Buddenbrookhauses mit dem Titel "Meine Zeit. Thomas Mann und die Demokratie". Die Stadt Lübeck feiert den runden Geburtstag ihres berühmten Sohnes das ganze Jahr über mit verschiedenen Veranstaltungen.

Weitere Schlagzeilen

Zahl des Tages

Mehr als eine Million sehbehinderte Menschen leben - nach Hochrechnungen auf Basis von Zahlen der Weltgesundheitsorganisation - in Deutschland. Zum bundesweiten Sehbehindertentag fordern der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) und die Landesvereine mehr barrierefreie Bildschirme. Denn Touchscreens in Supermärkten, Bussen oder Restaurants machen den Alltag für seheingeschränkte Menschen nicht einfacher.

Der sportliche Morgen

Spaniens Fußball-Nationalmannschaft hat das Nations-League-Halbfinale gegen Frankreich in Stuttgart zu einem Spektakel gemacht. Beim 5:4 sah der Europameister lange wie der sichere Sieger aus, musste am Ende aber zittern.

Service und Ratgeber

Du stehst nicht im Stau, Du bist der Stau - Top-Erkenntnis, beschleunigt die Fahrt aber auch nicht, wenn man schon drinsteht. Was also tun? Wie man Stau vermeidet, welche Verhaltensweisen zu noch mehr Stau führen und welche Regeln man im Stau beachten sollte, haben wie hier zusammengetragen:

Die Nachrichten im Video

Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 06.06.2025 | 1:47 min

So wird das Wetter heute

Am Freitag ist es im Südosten bis zum Nachmittag meist freundlich. Sonst gibt es viele Wolken und immer wieder Schauer und Gewitter. Dazu ist es sehr windig. Die Temperatur steigt auf Werte von 17 bis 26 Grad.

