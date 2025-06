Zum 150. Geburtstag: Thomas Mann - Stimme gegen den Faschismus

Von Beginn an kämpft Mann für die Demokratie und gegen Rechts. Bereits 1921 warnt er vor dem "Hakenkreuz-Unfug" der Nazis. Nach der Ermordung des jüdischen Außenministers Walter Rathenau durch Rechtsextreme 1922 verteidigt Mann die Weimarer Republik in einer Rede im Berliner Beethovensaal: "In unsere Hände ist sie gelegt - in die jedes Einzelnen."