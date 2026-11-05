Update am Morgen: Die Last, die Frauen tragen

Guten Morgen,

in diesen Tagen geht es besonders um Frauen. Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) spricht häufig von den "stillen Helden der Gesellschaft". Eigentlich sind es aber in der großen Mehrheit Heldinnen, die zuhause ihre Angehörigen pflegen - rund 70 Prozent. Heute ist das Pflegeneuordnungsgesetz im Bundestag.

heute vom 27.10.2026 um 20:13 Uhr. 27.10.2026 | 1:41 min

Die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf steht (noch) nicht auf der politischen Agenda. Alte Muster könnten sich verfestigen - zum Leidwesen von Frauen, die die Hauptlast tragen und tragen werden?

Die Rede ist von alten Mustern. In vielen Kliniken halten sie sich offenbar hartnäckig, diese vermeintlichen "Götter in Weiß". Medizinstudentinnen haben zuletzt ihr Schweigen gebrochen: Sie prangern sexuelle Belästigung und Schikane von Vorgesetzten an. Seit gestern gibt es einen Runden Tisch. Aber ändert sich wirklich was?

heute journal update vom 09.07.2026 um 16:08 Uhr. 14.05.2026 | 2:11 min

Ein anderes Thema wird nicht mehr auf die lange Bank geschoben. Das Strafmaß für Täter, die K.o.- Tropfen benutzen, um Frauen bewusstlos zu machen, wird deutlich verschärft. Die Mindeststrafe soll von bisher drei auf fünf Jahre angehoben werden. Das wird morgen voraussichtlich der Bundestag beschließen. K.o.-Tropfen würden dann künftig ähnlich wie Waffen oder gefährliche Werkzeuge eingestuft. Damit wäre eine wichtige Gesetzeslücke geschlossen.

Schwere Themen für den Rest der Woche, aber es bewegt sich etwas - zumindest ein bisschen.

Ich wünsche allen weiterhin eine gute Woche. Besonders den Frauen.

Britta Spiekermann, Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio

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Was heute noch wichtig ist

heute journal update, 05.11.2026, 00:45 Uhr 05.11.2026 | 1:04 min

Gewerkschaften in Frankreich rufen zu Generalstreik auf: Frankreichs Gewerkschaften rufen für heute zu Demonstrationen für höhere Löhne und gegen Sozialkürzungen und zu einem Generalstreik auf. Die Behörden erwarten mehrere hunderttausend Teilnehmer. Die Regierung prüft unterdessen eine zusätzliche Anhebung des Mindestlohns.

Bundestag berät über Führerschein und Schlachthöfe: Das Parlament stimmt heute über eine Reform ab, die den Führerschein unter anderem durch mehr digitalen Unterricht günstiger machen soll. Außerdem soll es eine verpflichtende Videoüberwachung in größeren Schlachthöfen beschließen.

Quartalszahlen der Commerzbank: Die Commerzbank legt heute ihre Zahlen für das dritte Quartal vor. Analysten erwarten einen Gewinn von 864 Millionen Euro nach 591 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Zugleich treibt Großaktionärin Unicredit die geplante Übernahme voran und wartet auf weitere behördliche Genehmigungen.

Ausführlich informiert

Bei den Midterms in den USA haben die Demokraten deutliche Siege eingefahren. Alles Wichtige rund um die Zwischenwahlen hat ein ZDFspezial zusammengefasst:

ZDFspezial vom 04.11.2026 um 19:25 Uhr. 04.11.2026 | 46:12 min

Sportlich in den Tag

In der Nations League geht es bald wieder weiter - und Jürgen Klopp gibt heute seinen Kader für die nächsten Spiele bekannt. Ein kniffliges Personalpuzzle für den Bundestrainer. Wer aus dem ersten XXL-Kader erhält eine zweite Chance - und was ist mit Niclas Füllkrug? Wir haben die Situation unter die Lupe genommen:

Sportstudio vom 25.10.2026 um 00:07 Uhr. 24.10.2026 | 23:59 min

In der Conference League trifft der SC Freiburg auf den türkischen Verein Trabzonspor. Neben einem deutschen Trainer hat der Klub von der Schwarzmeerküste auch etliche namhafte Stars unter Vertrag - und in der Liga einen Lauf. Hier erfahren Sie, auf wen und was sich der SC einstellen muss.

Champions League

sportstudio, 04.11.2026, 23:00 Uhr 04.11.2026 | 2:57 min

Unter dem Link finden Sie alle Spiele und alle Tore der UEFA Champions League sowie ausführliche Zusammenfassungen der Spiele mit deutscher Beteiligung.

Lichtblick des Tages

Im vergangenen Jahr fanden Helfer ein verletztes Adlerweibchen in Griechenland, das rechte Bein musste amputiert werden. Im 3D-Drucker entstand ein neuer Fang. Nach Physiotherapie und Reha soll das Tier bald wieder fit sein.

heute in Europa vom 4.11.2026 um 16:36 Uhr. 04.11.2026 | 0:23 min

Zahl des Tages

Heute ist Internationaler Tag gegen Gewalt und Mobbing in der Schule. Und das Problem ist weiterhin groß: Denn Mobbing bleibt oft unsichtbar. Laut einer Studie finden 80 Prozent des Mobbings unter Kindern und Jugendlichen innerhalb der Schule statt.

heute-Sendung vom 30.04.2026 um 19:00 Uhr. 30.04.2026 | 1:46 min

Gesagt

Quelle: imago

Nach Paul Simon wird heute auch der zweite Teil des Folkduos Simon & Garfunkel 85 Jahre alt. Zuletzt aber musste Art Garfunkel eine kleine Europa-Tour gesundheitsbedingt absagen. Von sich selbst sagt er, das Adjektiv "merkwürdig" passe gut zu ihm. Und rückblickend über sein Leben:

Ich war immer nur ein schüchterner Intellektueller, der den Rock'n'Roll liebt. „ Art Garfunkel

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Kurznachrichten im ZDF - immer auf dem Laufenden 04.11.2026 | 1:58 min

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So wird das Wetter heute

Heute ist es nach teils zäher Auflösung von Nebel und Hochnebel oft freundlich mit viel Sonnenschein. Örtlich kann es aber auch den ganzen Tag trübe bleiben. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 11 Grad.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie jederzeit auf unserer Übersichtsseite.

Quelle: ZDF

Zusammengestellt von Katia Rathsfeld