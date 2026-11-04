Runder Tisch soll gegen Machtmissbrauch in Kliniken vorgehen

In Krankenhäusern kommt es unter Ärztinnen und Ärzten regelmäßig zu Machtmissbrauch bis hin zu sexueller Belästigung. Dagegen wollen Kliniken, Ärzte und Pflegesektor vorgehen.

Runder Tisch zu Maßnahmen gegen Machtmissbrauch in Krankenhäusern - und was Mittwoch sonst noch wichtig ist. 04.11.2026 | 0:58 min

Ärzte- und Klinikverbände wollen stärker gegen Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt unter Mitarbeitenden im Krankenhaus vorgehen.

Zum Start eines Runden Tischs präsentierten der Marburger Bund, die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) und der Deutsche Pflegerat am Mittwoch in Berlin ein gemeinsames Leitbild und kündigten konkrete Schritte an.

Der Runde Tisch solle Schulungen für Führungskräfte erarbeiten, sagte DKG-Vorstandsvorsitzender Gerald Gaß. Fehlverhalten im Krankenhaus müsse auch Konsequenzen haben wie Ermahnungen, Abmahnungen, Kündigungen oder strafrechtliche Ermittlungen, so Gaß.

Wir haben dem Thema in der Vergangenheit nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt. „ Gerald Gaß, Vorsitzender Deutsche Krankenhausgesellschaft

Die Rechte von Beschuldigten müssten aber gewahrt bleiben.

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Herablassung, Bloßstellung und sexuelle Belästigung

Im April hatte eine Umfrage des Marburger Bunds ergeben, dass Ärztinnen und Ärzte in Krankenhäusern innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate Machtmissbrauch (49 Prozent von mehr als 9.000 Befragten) und sexualisierte Gewalt (13 Prozent) erlebt hatten.

Die Befragten berichteten von einem respektlosen und herablassenden Umgangston, Infragestellung der fachlichen Kompetenz sowie Mobbing und öffentlicher Bloßstellung.

89 Prozent der Fälle von Machtmissbrauch und 63 Prozent der Fälle sexueller Belästigung seien von ärztlichen Vorgesetzten ausgegangen, hauptsächlich seien Männer die Täter gewesen.

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Sichere Arbeitskultur im Krankenhaus gefordert

Nötig sei ein Kulturwandel, teilten die Verbände mit. Das Leitbild formuliert das Ziel einer "respektvollen, sicheren und diskriminierungsfreien Arbeitskultur im Krankenhaus". Um den Erfolg der Maßnahmen zu überprüfen, solle die Umfrage wiederholt werden. Einen Zeitpunkt dafür nannten die Verbände nicht.

Die Erste Vorsitzende des Marburger Bunds, Susanne Johna, forderte Auswahlprozesse für medizinische Leitungspositionen, die sich nicht nur an der fachlichen Exzellenz orientierten, sondern auch an Kompetenzen in der Personalführung. Es sei auch eine der Aufgaben des Runden Tischs, die Eignungen der Meldestellen zu überprüfen, sagte sie.

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Zusammenhang mit steilen Hierarchien

Bestehende Meldestellen seien im Kollegenkreis vielfach unbekannt, ihre Zuordnungen mitunter unklar. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Meldestellen müssten geschult sein.

Johna nannte Machtmissbrauch im Krankenhaus ein Problem, "das mit den hierarchischen Strukturen zusammenhängt". In diesen Hierarchien habe sich oft ein Schweigen nach Fehlverhalten entwickelt.

Pflegerats-Geschäftsführerin Christine Denk wies darauf hin, dass eine "Kultur der Angst" zu schlechterer Patientenversorgung führe, weil Teammitglieder sich nicht trauten, ihre Expertisen einzubringen.

Quelle: epd