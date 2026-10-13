KI verschärft Cybermobbing unter Jugendlichen

Immer mehr Schüler leiden unter Cybermobbing. KI verschärft das Problem. Besonders Mädchen sind laut einer neuen Studie betroffen.

Cybermobbing unter Schülerinnen und Schülern nimmt zu, besagt eine neue Studie. Quelle: Sebastian Kahnert / dpa

Cybermobbing unter Kindern und Jugendlichen nimmt zu. Zu diesem Ergebnis kommt das Bündnis gegen Cybermobbing. 20,7 Prozent der Schülerinnen und Schüler sind aktuell Opfer von Hass im Internet, wie aus der sechsten "Cyberlife"-Studie des Bündnisses hervorgeht. Bei der vergangenen Erhebung im Jahr 2024 waren es noch 18,5 Prozent.

Lehrer zunehmend besorgt wegen Cybermobbing

63 Prozent der befragten Lehrkräfte gaben an, dass Cybermobbing an ihrer Schule ein Problem sei, neun Prozentpunkte mehr als noch vor zwei Jahren. Für die "Cyberlife VI"-Studie wurden in diesem Jahr 716 Lehrerinnen und Lehrer, 4.525 Schülerinnen und Schüler sowie 1.113 Eltern online befragt. Demnach sind 70 Prozent der befragten Lehrkräfte bereits mit Cybermobbing in Berührung gekommen.

Kinder und Jugendliche gaben an, dass die Mobber meist direkt aus ihrer Klasse kamen (70 Prozent). 71 Prozent gaben an, die Personen, von denen sie online gemobbt werden, persönlich zu kennen. Mädchen waren demnach insgesamt stärker betroffen als Jungen.

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Uwe Leest, Vorstandsvorsitzender des Bündnisses, sagte, die Ergebnisse zeigten, dass Cybermobbing ein weiter wachsendes Problem an Schulen und im privaten Umfeld von Kindern und Jugendlichen sei. Mittlerweile fühlten sich auch Pädagogen und Pädagoginnen an den Schulen bei diesem Thema überfordert.

KI als Mobbing-Werkzeug

Auch Künstliche Intelligenz (KI) spiele mittlerweile eine stärkere Rolle. 30 Prozent der Jungen und 26 Prozent der Mädchen nutzten den Angaben zufolge KI als Mittel, um andere zu mobben. Neben Messengerdiensten wie WhatsApp benutzten vor allem Jungen häufig Gaming-Plattformen (54 Prozent).

Die Folgen von Cybermobbing können drastisch sein: 25 Prozent der Betroffenen haben darüber nachgedacht, sich das Leben zu nehmen. 17 Prozent gaben an, deswegen zu Alkohol, Tabletten oder anderen Drogen gegriffen zu haben. Die Maßnahmen zur Vermeidung von Mobbing und Cybermobbing bewerteten nur 24 Prozent der befragten Schülerinnen und Schüler als ausreichend. 62 Prozent gaben an, dass der Staat nicht genug gegen den Hass unternehme.

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Mindestalter für Social Media

Als Lösungsansatz sprachen sich 76 Prozent der Eltern für eine Altersgrenze bei sozialen Medien aus. Bei den Lehrkräften seien es sogar 81 Prozent. Lehrkräfte befürworteten überwiegend eine Altersgrenze ab 16 Jahren für die Nutzung. Selbst 49 Prozent der Kinder und Jugendlichen seien für ein Verbot, nur 28 Prozent sprachen sich dagegen aus.

Leest vom Bündnis gegen Cybermobbing sieht ein solches pauschales Verbot, wie es mittlerweile in Australien in Kraft ist, kritisch. Das Bündnis gegen Cybermobbing plädiert stattdessen etwa für einen "Internetführerschein". Der Verein ist außerdem für die Einführung von "verdeckten Klarnamen" im Internet, um Täter schnell identifizieren zu können und von weiteren Taten abzuhalten.

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Quelle: epd