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Ganz oben liegt heute ein Paukenschlag aus dem Silicon Valley: Nach der Spionageaffäre tritt Jensen Huang als Chef des KI-Riesen Nvidia zurück. In den USA kassiert derweil Verteidigungsminister Hegseth am Soldatengrab einen Rüffel für lautes Lachen. Zudem Thema: die Miet-Versprechen der Berliner Linken und Übergriffe in der Fahrschule.

Für Ihre eigene Planung lohnt sich noch ein Blick auf 2027: Warum Sie Pflegeanträge nicht ins neue Jahr schieben sollten und weshalb beim Riester-Nachfolger jetzt schon ein Preiskampf tobt, lesen Sie ebenfalls bei uns.

Spionageaffäre bei Nvidia: Konzernchef Huang tritt zurück

Das ist passiert: Paukenschlag bei Nvidia: Konzernchef Jensen Huang zieht nach einer Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin die Reißleine und tritt zurück. Bis ein Nachfolger gefunden ist, springt Finanzchefin Colette Kress ein, teilte der Chip-Riese mit. Im Zentrum steht die Unternehmerin Alice Huang, die für Peking spioniert und über ihre Firma Megaspeed milliardenschwere Chip-Deals eingefädelt haben soll.

Paukenschlag bei Nvidia: Konzernchef Jensen Huang zieht nach einer Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin die Reißleine und tritt zurück. Bis ein Nachfolger gefunden ist, springt Finanzchefin Colette Kress ein, teilte der Chip-Riese mit. Im Zentrum steht die Unternehmerin Alice Huang, die für Peking spioniert und über ihre Firma Megaspeed milliardenschwere Chip-Deals eingefädelt haben soll. Das ist der Hintergrund: Die USA verbieten den Export neuster KI-Chips, etwa des Modells B200, nach China. Doch Peking steht unter Verdacht, solche Sperren über Tarnfirmen zu umgehen.

Die USA verbieten den Export neuster KI-Chips, etwa des Modells B200, nach China. Doch Peking steht unter Verdacht, solche Sperren über Tarnfirmen zu umgehen. Das sagt der Experte: Für Geheimdienstexperten Luca Manns ist Nvidia ein ungewöhnlich prominentes Ziel, da chinesische Spionage sonst meist leiser vorgeht. China-Kenner Desmond Shum hält es zudem für möglich, dass Alice Huang als Strohfrau agierte, um für Konzerne wie Alibaba die wahren Käufer der begehrten Chips zu verschleiern.

Für Geheimdienstexperten Luca Manns ist Nvidia ein ungewöhnlich prominentes Ziel, da chinesische Spionage sonst meist leiser vorgeht. China-Kenner Desmond Shum hält es zudem für möglich, dass Alice Huang als Strohfrau agierte, um für Konzerne wie Alibaba die wahren Käufer der begehrten Chips zu verschleiern. So reagiert Peking: China reagiert empört und wirft den USA Verleumdung vor. Wie ZDF-Reporterin Luisa Houben aus Peking berichtet, wird der Skandal in chinesischen Netzwerken zudem als bloßes "Werkzeug im politischen Spiel" und Vorwand im Tech-Streit gewertet.

Nach einer Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin tritt Nvidia-Chef Jensen Huang zurück. Welche Folgen hat das für den Chipkonzern und die KI-Branche? ZDFheute live ordnet ein. 12.11.2026 | 15:34 min

Belästigung in der Fahrstunde: Wie die Branche reagieren will

Das ist passiert: Junge Frauen berichten von Übergriffen in der Fahrschule. So drohte ein Fahrlehrer der 17-jährigen Maria: "Wenn du das jetzt richtig machst, dann knutsche ich dich." Sie habe sich "so machtlos gefühlt", schildert sie - und ist laut einer Braunschweiger Studie kein Einzelfall, 41 Prozent der befragten Frauen erlebten unangenehme Sprüche.

Junge Frauen berichten von Übergriffen in der Fahrschule. So drohte ein Fahrlehrer der 17-jährigen Maria: "Wenn du das jetzt richtig machst, dann knutsche ich dich." Sie habe sich "so machtlos gefühlt", schildert sie - und ist laut einer Braunschweiger Studie kein Einzelfall, 41 Prozent der befragten Frauen erlebten unangenehme Sprüche. Das ist der Hintergrund: Auch Fahrlehrerin Stefanie Mulatsch kennt das Problem: "Ich habe so viel homophobes und sexistisches Verhalten gesehen, dass ich mir das nicht mehr ansehen konnte." Ursache ist vor allem das starke Machtgefälle auf engem Raum im Auto, weshalb der Bundestag Fahrlehrer nun gesetzlich zu einem respektvollen Umgang verpflichtet. Was die Reform noch ändert, lesen Sie in unserem Überblick.

Auch Fahrlehrerin Stefanie Mulatsch kennt das Problem: "Ich habe so viel homophobes und sexistisches Verhalten gesehen, dass ich mir das nicht mehr ansehen konnte." Ursache ist vor allem das starke Machtgefälle auf engem Raum im Auto, weshalb der Bundestag Fahrlehrer nun gesetzlich zu einem respektvollen Umgang verpflichtet. Was die Reform noch ändert, lesen Sie in unserem Überblick. Das sagt der Experte: Der Fahrlehrerverband BFV wertet Übergriffe als schwere Berufsverletzung, die zum Entzug der Lizenz führen kann, und arbeitet an einem Schutzkonzept. Verbandschef Jürgen Kopp erklärt: "Das Schutzkonzept wird nicht nur sagen 'Du darfst das nicht', sondern klare Grenzen aufzeigen, was geht und was nicht."

ZDFheute Xpress, 04.11.2026, 21:30 Uhr 04.11.2026 | 0:19 min

Pflegereform 2027: Warum Betroffene noch dieses Jahr handeln sollten

Das ist passiert: Zum 1. Januar 2027 tritt die neue Pflegereform in Kraft und erschwert voraussichtlich den Zugang zu Pflegegraden. Wer einen Erstantrag oder eine Höherstufung plant, sollte diesen noch bis zum 31. Dezember 2026 bei der Pflegekasse einreichen. So gelten noch die bisherigen, günstigeren Maßstäbe, selbst wenn die Begutachtung erst im neuen Jahr stattfindet.

Zum tritt die neue Pflegereform in Kraft und erschwert voraussichtlich den Zugang zu Pflegegraden. Wer einen Erstantrag oder eine Höherstufung plant, sollte diesen noch bis zum 31. Dezember 2026 bei der Pflegekasse einreichen. So gelten noch die bisherigen, günstigeren Maßstäbe, selbst wenn die Begutachtung erst im neuen Jahr stattfindet. Das ist der Hintergrund: Wegen einer Milliardenlücke plant die Regierung Kürzungen, etwa bei Pflegehilfsmitteln und dem monatlichen Entlastungsbetrag von 131 Euro. Für Familien, die zu Hause pflegen, steigen damit die finanziellen Risiken. Welche konkreten Änderungen bei Pflegegeld und Eigenanteilen geplant sind, lesen Sie in unserem Überblick.

Wegen einer Milliardenlücke plant die Regierung Kürzungen, etwa bei Pflegehilfsmitteln und dem monatlichen Entlastungsbetrag von 131 Euro. Für Familien, die zu Hause pflegen, steigen damit die finanziellen Risiken. Welche konkreten Änderungen bei Pflegegeld und Eigenanteilen geplant sind, lesen Sie in unserem Überblick. Das sagt der Experte: Pflegeexpertin Felizitas Bellendorf von der Verbraucherzentrale NRW rät wegen drohender Post-Verzögerungen zur Eile: "Dadurch wird es schwieriger, überhaupt einen Pflegegrad zu bekommen." Wer bereits Leistungen bezieht, sollte zudem laufende Verträge prüfen und offene Rechnungen noch bis Jahresende einreichen.

ZDF WISO, 09.11.2026, 19:25 Uhr 09.11.2026 | 11:13 min

Video des Tages: Wachposten weist US-Minister Hegseth zurecht

ZDFheute, 12.11.2026, 12:01 Uhr 12.11.2026 | 0:42 min

Dienstgrad schützt vor Ansage nicht: Weil US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und seine Begleiter am Veteranentag auf dem Nationalfriedhof Arlington laut lachten und plauderten, griff ein Wachposten durch - und ermahnte die Gruppe deutlich zu Stille und Respekt. Hier geht’s zum Video und den Hintergründen.

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Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zum Angriff auf Iran. Alle Berichte rund um Iran finden Sie auf unserer Themenseite.

Ein Lichtblick

Freundlichkeit tut nicht nur der Seele gut, sondern schützt auch messbar das Herz - in der Wissenschaft nennt man das den "Rabbit Effect". Der Begriff stammt aus einer Studie von 1978, in der Kaninchen durch die liebevolle Zuwendung einer Pflegerin deutlich bessere Herzwerte zeigten, was inzwischen auch für uns Menschen belegt ist.

Ratgeber: Für wen sich das neue Altersvorsorgedepot lohnt

Ab dem 1. Januar 2027 löst das neue Altersvorsorgedepot die Riester-Rente ab. Sparer können ihr Geld künftig flexibel am Kapitalmarkt anlegen und erhalten dafür staatliche Zulagen sowie Steuervorteile. Alte Riester-Verträge bleiben zwar gültig, ein Wechsel in das neue Modell kann sich aber oft lohnen. Welche Gebühren entscheidend sind und wie sich der Wechsel aus einem alten Riester-Vertrag rechnet, lesen Sie in unserem Ratgeber.

Volle Kanne, 29.10.2026, 09:05 Uhr 29.10.2026 | 6:56 min

Ratgeber: Wäsche trocknen im Winter - so geht es richtig

Im Winter wird Wäsche häufig in der Wohnung auf dem Wäscheständer getrocknet. Doch das dauert lange und gibt viel Feuchtigkeit an die Raumluft ab. Welche Alternativen am besten funktionieren, zeigen wir hier:

11.11.2026 | 6:02 min

Sport

Fußball Nations League: Für die DFB-Elf wird es erst am Freitag wieder ernst, wenn sie zum Auswärtsspiel in Belgrad gegen Serbien antritt. Am Abend stehen aber einige hochinteressante Partien an. Die Türkei hat Belgien zu Gast, Weltmeister Spanien tritt in Tschechien an. Italien empfängt Frankreich zu einem echten Klassiker, England misst sich mit Kroatien. Zusammenfassungen dieser vier Spiele finden Sie ab Mitternacht im ZDF-Streamingportal.

World Dwarf Games: Deutschland ist amtierender Fußball-Weltmeister. Nur weiß davon kaum jemand. Für die Nationalmannschaft der Kleinwüchsigen könnte die mangelnde Wahrnehmung zum Problem werden. Denn für die Teilnahme an den "World Dwarf Games 2027" in Australien fehlt das Geld.

Ein Fußball-Weltmeister mit Geldsorgen Deutschland ist amtierender Fußball-Weltmeister. Nur weiß davon kaum jemand. Für die Nationalmannschaft der Kleinwüchsigen könnte die mangelnde Wahrnehmung zum Problem werden. Denn für die Teilnahme an den "World Dwarf Games 2027" in Australien fehlt das Geld.

Schlagzeilen

Streaming-Tipps für den Abend

Trotz zahlreicher Versprechen im Wahlkampf hat US-Präsident Donald Trump Amerika in mehrere Kriege geführt. Vor allem der Iran Krieg wurde zum entscheidenden Faktor bei den Zwischenwahlen 2026. (ZDFzeit, 44 Minuten)

10.11.2026 | 43:59 min

Kinderrollen, Arthousekino, Marvel-Superheldin: Scarlett Johansson hat in ihrer Karriere kaum ein Genre ausgelassen und bricht mit ihren Kinofilmen Kassenrekorde. (The True Story of ..., 26 Minuten)

12.11.2026 | 25:55 min

Auch im Winter können schöne Pflanzen im heimischen Garten gedeihen. Garten-Expertin Anja Koenzen verrät Tipps und Tricks für eine Blütenpracht im Garten und auf dem Balkon im Winter. (Volle Kanne, neun Minuten)

12.11.2026 | 8:02 min

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Kai Budde und das gesamte ZDFheute-Team