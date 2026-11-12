Trump sucht neuen Pressesprecher für das Weiße Haus

Donald Trump bot UFC-Chef Dana White öffentlich das Pressesprecheramt an und erklärte dies später zum Scherz. White lehnte ab. Nun kursieren neue Namen für den Job im Weißen Haus.

Bei einer überraschend einberufenen Pressekonferenz gemeinsam mit Donald Trump im Weißen Haus lehnte Dana White das Jobangebot des Präsidenten ab. Quelle: ddp

Seit Katie Zacharia Mitte Oktober nach wenigen Tagen im Amt entlassen wurde, sucht US-Präsident Donald Trump nach einem neuen Sprecher für das Weiße Haus. Die Republikaner gingen damit ohne fest besetzten Pressesprecherposten im Weißen Haus in die Midterm-Wahlen.

Verwirrung um Nominierung: Trumps Jobangebot an den UFC-Chef

Warum diese Stelle so lange unbesetzt blieb, hat mehrere Gründe. Neben den häufigen Personalwechseln im West Wing mischt sich Trump regelmäßig selbst in die Kommunikation seiner Regierung ein. Am 7. November sorgte er auf Truth Social für Aufsehen. Dort schrieb er, er wolle seinen langjährigen Freund Dana White, Chef der Kampfsportliga UFC, zum Pressesprecher für das Weiße Haus machen.

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Trump bezeichnete White als "gewalttätigen Kämpfer und Krieger".

Ich freue mich, bekannt geben zu können, dass dem großartigen Dana White, einem gewalttätigen Kämpfer und Krieger, der Posten des Pressesprechers der Vereinigten Staaten angeboten wurde. „ Donald Trump, US-Präsident

"Dana, bitte nimm den Job an!", schrieb der US-Präsident.

Verwechslung oder Scherz?

In sozialen Medien kursierte die unbestätigte Behauptung, Trump habe Dana White mit der ehemaligen Pentagon-Sprecherin Dana W. White verwechselt. Letztere galt als mögliche Kandidatin für einen Kommunikationsposten im Weißen Haus. Demnach könnte ihr Name auf einer Vorschlagsliste gestanden haben, die von der ehemaligen Stabschefin Susie Wiles vorbereitet worden war. Wiles hatte das Weiße Haus einen Tag zuvor verlassen.

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Medien spekulierten, der US-Präsident habe dem falschen Dana White, nämlich dem Kampfsport-Manager, ein Jobangebot gemacht. Bereits am nächsten Tag ruderte der Präsident wieder zurück. "Ich habe nur gescherzt, aber Dana findet die Idee toll", sagte er.

Bei einem gemeinsamen Auftritt am 9. November erteilte White dem Angebot eine Absage: "Vielen Dank für das Angebot, Sir, aber ich möchte nicht in die Politik gehen." Er habe null politische Ambitionen. Trump reagierte humorvoll mit den Worten "Das zu hören, macht mich völlig fertig. Auf Wiedersehen allerseits" - und verließ den Raum.

Warum der Job als Schleudersitz gilt

White scheint nicht der Einzige zu sein, der die US-Regierung nicht vor den Medien vertreten möchte. Ende August trat Karoline Leavitt zurück. Ihre Nachfolgerin Katie Zacharia hielt sich im Oktober lediglich fünf Tage im Amt. Zacharias einziger Auftritt dauerte 14 Minuten und beschränkte Fragen auf drei konservative Medien. Zudem geriet sie unter Druck, weil sie sich als Anwältin bezeichnete, obwohl sie 2011 bei der Anwaltsprüfung durchgefallen war.

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Nach der Absage Whites kursieren Berichte über Versuche Zacharias, den Job zurückzubekommen. Regierungsvertreter bezeichnen eine Rückkehr jedoch als ausgeschlossen.

Wer als Nachfolger gehandelt wird

Laut Insiderberichten von Fox News sucht Trump inzwischen gezielt nach einem Mann als nächsten Pressesprecher. Der Talkmaster Ben Ferguson und der CNN-Kommentator Scott Jennings gelten als aussichtsreiche Kandidaten. Ferguson bestätigte bereits in einer Fernsehsendung, dass sein Name im Gespräch sei. Jennings wich der Frage, ob er an der Position interessiert sei, im Oktober noch aus. Bei CNN bekräftigte er, dass Trump die "richtige Person" für diese Aufgabe finden müsse. Für seine Vorhaben in den kommenden zwei Jahren brauche der Präsident "einfach das stärkste Team, das man finden kann".

Der Politologe D. Stephen Voss von der University of Kentucky erklärte gegenüber Newsweek:

Normalerweise sind Pressesprecher vorzeigbar, aber langweilig, eine Stimme der Regierung. „ D. Stephen Voss, Politikwissenschaftler an der University of Kentucky

"Scott Jennings würde Starqualitäten in das Amt einbringen, die Präsidenten selten suchen", so Voss. Die Trump-Regierung breche jedoch häufig mit politischen Konventionen.

Hohe Anforderungen an die Kommunikation der Regierung

Obwohl die Funktion verfassungsrechtlich nicht vorgeschrieben ist, spielt der Pressesprecher im politischen Alltag Washingtons eine wichtige Rolle. Der ehemalige Pentagon-Pressesprecher John Kirby beschreibt gegenüber NPR: "Es wird erwartet, dass man täglich die Stimme und manchmal das Gesicht des Präsidenten in Sachfragen ist, was bedeutet, dass man Zugang zum Präsidenten haben muss."

Man müsse wissen, was der Präsident über ein bestimmtes Thema denkt, sei aber gleichzeitig der amerikanischen Öffentlichkeit gegenüber rechenschaftspflichtig.

Anne Sophie Feil ist Reporterin im ZDF-Studio Washington, D.C.