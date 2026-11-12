Überschuldung nimmt zu: Darum sind so viele betroffen

Eine Überschuldung betrifft laut neuer Studie mehr als jeden zehnten Erwachsenen. Warum immer häufiger junge Menschen in Deutschland in die Schuldenfalle geraten - ein Überblick.

Darum sind so viele Deutsche überschuldet

Vor allem stark gestiegene Lebenshaltungs-, Energie- und Wohnkosten belasten die Ausgaben der Menschen (Symbolfoto). Quelle: imago images | McPHOTO

Die Überschuldung in Deutschland nimmt zu. Warum sind Männer stärker belastet als Frauen? Warum geraten immer häufiger junge Menschen in die Schuldenfalle? Und welche regionalen Unterschiede sind besonders auffällig? Die wichtigsten Fragen und Antworten hier im Überblick:

Wie ist das Gesamtbild?

Die Zahl der überschuldeten Menschen in Deutschland ist gestiegen. 7,36 Millionen Menschen ab 18 Jahren sind betroffen, wie aus dem neuen "Schuldneratlas" der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervorgeht. Das sind gut vier Prozent oder 293.000 Fälle mehr als im Vorjahr. Stichtag war der 1. Oktober. Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Creditreform-Wirtschaftsforschung, erklärt:

Die finanzielle Lage der privaten Verbraucher hat sich weiter verschlechtert. „ Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter Creditreform-Wirtschaftsforschung

Vor allem die stark gestiegenen Lebenshaltungs-, Energie- und Wohnkosten belasteten die Ausgaben, so Hantzsch. Zugleich trübe sich die Arbeitsmarktlage weiter ein. Als überschuldet gilt, wer seinen finanziellen Verpflichtungen dauerhaft nicht nachkommen kann.

Wegen einer neuen Berechnungsmethode sind die aktuellen Fallzahlen nach Angaben von Creditreform nicht direkt mit früheren Daten vergleichbar. Die Werte für 2025 wurden mit Hilfe eines mathematisch-statistischen Verfahrens rückwirkend neu berechnet. Dadurch ist ein Vergleich möglich.

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Was sind die Gründe für das Abrutschen in die Schulden?

Häufigste Gründe für Überschuldung sind laut Studie

Erkrankungen,

Sucht,

Unfälle,

Arbeitslosigkeit.

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Warum sind immer mehr junge Menschen betroffen?

Überdurchschnittlich stark gestiegen ist die Zahl überschuldeter junger Erwachsener unter 30 Jahren. Sie erhöhte sich um 5,8 Prozent auf 1,17 Millionen. Das sind 64.000 Fälle mehr als im Vorjahr.

Die Überschuldung junger Erwachsener ist in vielen Fällen von einem übermäßigen Konsumverhalten geprägt. „ Patrik-Ludwig Hantzsch,

"Buy now, pay later"-Angebote zum Beispiel verstärken dieses Verhalten. Dahinter stecken Bezahlmodelle, bei denen Kunden nicht sofort, sondern erst nach 30 Tagen oder in Raten zahlen können. Vielen sei dabei nicht bewusst, dass sie damit einen Kredit aufnehmen, sagt Ines Moers von der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung.

Hilfe und Beratung bei Schulden Eine erste Anlaufstelle bei Schulden sind kommunale Schuldnerberatungsstellen. Sie bieten kostenlose, professionelle Beratung und helfen bei Zahlungsplänen.



Eine klassische Schuldnerberatung bieten Wohlfahrtsverbände in Deutschland wie Caritas, Diakonie oder die Arbeiterwohlfahrt (AWO).



Auch der Bundesverband der Verbraucherzentralen hilft bei Fragen zu Dispo, Krediten, Verträgen und finanziellen Fehlentwicklungen. Viele Angebote sind kostenfrei.



Auch der Deutsche Familienverband, Landesverband Berlin e. V. berät und unterstützt überschuldete Menschen. Er ist Begründer der ersten spezialisierten Schuldnerberatungsstelle in der sozialen Arbeit im Land Berlin.

Das soll sich nun ändern:

Künftig sollen Klein- und Kurzzeitkredite strenger geprüft werden. Ab dem 20. November müssen Anbieter laut der EU-Verbraucherkreditrichtlinie auch bei Beträgen von bis zu 200 Euro eine Kreditwürdigkeitsprüfung durchführen. Wer sich Geld bei der Bank leiht, soll außerdem künftig verständlicher darüber informiert werden, welche Kosten entstehen.

Insgesamt am meisten betroffen sind Menschen zwischen 30 und 49 Jahren. Hantzsch erklärt:

Vor allem die Leistungsträger der Gesellschaft, die mitten im Erwerbsleben stehen und finanzielle Belastungen schultern müssen, spüren die Folgen der Krisen. „ Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter Creditreform-Wirtschaftsforschung

Der Experte erwartet im kommenden Jahr keine Entspannung:

Die Zahl der überschuldeten Verbraucher wird aller Voraussicht nach weiter zunehmen. „ Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter Creditreform-Wirtschaftsforschung

Doku : Die Gerichtsvollzieher Geldnot, Schulden, Zwangsvollstreckung: Alexander Glatzel und Lars Hübner werden selten mit offenen Armen empfangen. Sie treffen von Armut betroffene Menschen, die Wege aus der Schuldenfalle suchen.

Wie Bundesländer und Städte abschneiden

Die höchsten Überschuldungsquoten, also der Anteil überschuldeter Personen im Verhältnis zu allen Erwachsenen, haben:

Bremen (15,89 Prozent)

Nordrhein-Westfalen (13,19 Prozent)

Sachsen-Anhalt (13,08 Prozent)

niedrigsten Werte erreichen:



Bayern (7,58 Prozent)

Baden-Württemberg (8,73 Prozent)

Brandenburg (9,15 Prozent) Dieerreichen:

ostdeutsche Bundesländer liegen allerdings unter dem Bundesdurchschnitt:



Thüringen ( 9,65 Prozent)

Sachsen (9,63 Prozent)

Brandenburg (9,15 Prozent) In allen Bundesländern stiegen die Quoten. Mehrereliegen allerdings

Das liege unter anderem an den niedrigeren Wohn- und Lebenshaltungskosten, sagt Hantzsch. Zudem

sei die Bevölkerung im Osten älter als im Schnitt,

seien die finanziellen Risiken im mittleren Erwerbsalter am größten

und ältere Menschen gerieten seltener in Überschuldung.

Regional gibt es große Unterschiede

geringsten ist die Überschuldung in den bayerischen Landkreisen:



Eichstätt (4,75 Prozent) und

Erlangen-Höchstadt (4,99 Prozent). Amist die Überschuldung in den bayerischen Landkreisen:

höchsten ist die Überschuldung in den Städten:



Gelsenkirchen (25,43 Prozent) und

Bremerhaven (23,67 Prozent). Amist die Überschuldung in den Städten:

Warum sind Frauen seltener überschuldet als Männer?

Bundesweit weisen etwa 4,39 Millionen Männer Überschuldungsmerkmale auf, bei Frauen sind es 2,97 Millionen. Männer sind laut Hantzsch häufiger selbstständig und tragen deshalb schneller finanzielle Risiken. Außerdem scheinen sie laut Creditreform eher zu höherem Konsum zu neigen und ihre Ausgaben bei sinkendem Einkommen weniger stark einzuschränken. Bei finanziellen Problemen scheinen sie häufig erst dann Hilfe zu suchen, wenn sich ihre Lage erheblich verschärft habe.

Für seinen "Schuldneratlas" wertet Creditreform anonymisierte Daten anhand amtlicher Register von Online-Händlern und weiteren Quellen aus. Unterschieden werden "weiche" vorgerichtliche Überschuldungsmerkmale wie Mahn- und Inkassoverfahren, "mittlere" wie Pfändungen oder Vollstreckungen sowie "harte" wie Privatinsolvenzen.

Eine einzelne Mahnung führt nicht automatisch dazu, dass ein Verbraucher als überschuldet eingestuft wird.

Quelle: dpa, KNA