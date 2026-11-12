Fahrschülerinnen berichten von Übergriffen und Missbrauch

Übergriffe in der Fahrschule:"Wenn du das jetzt richtig machst, dann knutsche ich dich"
von O. Copeland, L. Köhler, J. Kunert
Unpassende Kommentare, Belästigungen, Übergriffe: Vor allem junge Frauen berichten von Übergriffen während ihrer Fahrstunden. Auch der Fahrlehrerverband erkennt ein Problem.
Maria ist damals 17, will ihren Führerschein machen und sammelt eine Erfahrung, mit der sie nicht gerechnet hat. Während der Fahrstunde wird sie verbal belästigt - von einem deutlich älteren Fahrlehrer. Zunächst habe die Fahrstunde normal begonnen, sagt die heute 27-Jährige.
Doch mit der Zeit hätten sich die derben Bemerkungen und unpassenden Kommentare ihres Fahrlehrers gehäuft, sagt Maria, die eigentlich anders heißt.
Ihr Fahrlehrer habe sie immer wieder gefragt, ob sie einen Freund habe. Bemerkungen wie diese gehörten zum festen Bestandteil ihrer Fahrstunden. Schon damals seien ihr die Kommentare befremdlich vorgekommen. Sie habe versucht, sie wegzulächeln, sagt Maria.
"Habe mich so machtlos gefühlt"
Im Laufe der Zeit sei der Fahrlehrer dann immer aggressiver geworden. In einer Fahrstunde sei er an einer Kreuzung von jetzt auf gleich so hart auf die Bremse getreten, dass sie mit ihrem Kopf gegen den Sonnenschutz geknallt sei.
Danach habe sie mit ihrer Mutter geredet. Die Fahrschule tauschte den Fahrlehrer aus. Dennoch habe sie das Gefühl gehabt, die Fahrschule wolle das Thema unter den Teppich kehren, erinnert sich Maria.
Belästigung kein Einzelfall
Mit ihren Erlebnissen ist Maria nicht allein. Die Universität Braunschweig hat gerade eine Umfrage veröffentlicht, an der 928 junge Menschen anonym teilgenommen haben. Von den befragten Frauen gaben 41 Prozent an, selbst schon einmal unangenehme Witze oder Kommentare in der Fahrausbildung erlebt zu haben.
- Repräsentative Online-Befragung, durchgeführt im Juni/Juli 2026 in Braunschweig
- Ca. 10.000 Personen der Jahrgänge 2000 bis 2009 durch Adressziehung gewählt und angeschrieben
- Teilnahme anonym und freiwillig
- 928 Teilnehmende, 847 davon mit begonnener oder abgeschlossener Fahrausbildung
- 60 Prozent weiblich, 37,8 Prozent männlich
- Arbeitsgruppe: Gleichstellungsbeauftragte Stadt Braunschweig, Polizei, wissenschaftl. Leitung Ostfalia Hochschule
Stefanie Mulatsch ist Fahrschullehrerin und Eigentümerin der Fahrschule Boxenstopp im bayerischen Mühlhausen. Die 62-Jährige sagt, sie habe die Kommentare mancher männlicher Kollegen ihr gegenüber und den Fahrschülerinnen nicht mehr ausgehalten.
Sie berichtet von einer Frau, die zu ihr gewechselt sei, nachdem sie zuvor in einer anderen Fahrschule belästigt worden sei. Die Frau habe geschildert, dass ihr Fahrschullehrer für den Motorradführerschein während einer Fahrstunde ihr Gesäß kommentierte: "Jetzt bin ich dir fast hinten drauf gefahren, weil ich nur auf deinen Arsch geschaut habe."
Verhaltenskodex für die Fahrlehrerschaft
Sexuelle Belästigungen durch Fahrschullehrer seien eine "besonders schwere Berufsverletzung", so die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände (BFV). Bereits ein einmaliges Fehlverhalten könne daher zu einem Widerruf der Fahrlehrererlaubnis führen. Der Verband fordert unter anderem die Vermittlung eines Verhaltenskodex in den gesetzlich verpflichtenden Fortbildungen für die Fahrlehrerschaft.
Der größte Teil der Fahrlehrer und Fahrlehrerinnen gehe jedoch verantwortungsvoll mit der Lehrsituation um. BVF-Chef Jürgen Kopp sagt ZDFheute:
Fälle, wie Maria und Stefanie Mulatsch sie schildern, seien nur die Spitze des Eisbergs. Deshalb habe der Verband auch die Erarbeitung eines umfangreichen Schutzkonzeptes in Auftrag gegeben. Kopp sagt, man werde auf Fahrschulen zugehen und sensibilisieren.
Schwarz-rote Führerscheinreform
Stefanie Mulatsch sieht als einen Grund für Übergriffe das Abhängigkeitsgefälle zwischen Fahrlehrer und Fahrschülerin. Hinzu komme die Situation im Fahrschulunterricht, wo Fahrlehrer und Fahrschülerin lange Zeit auf engem Raum verbringen. Es existiere ein Machtgefälle.
Vergangene Woche hat auch der Gesetzgeber reagiert. Schwarz-Rot hat im Bundestag die Führerschein-Reform beschlossen. Im neuen Gesetz heißt es nun, Fahrlehrer müssten Fahrschüler gewissenhaft ausbilden. Und dann: "Sie haben bei der Ausbildung die Würde und Persönlichkeit der Fahrschüler zu achten und einen respektvollen sowie von Benachteiligungen und Belästigungen freien Umgang sicherzustellen."
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren
Umfrage zu sexueller Belästigung:Viele Fahrschülerinnen berichten von Grenzüberschreitungenvon Sina El Batanonymit Video0:19
- FAQ
Bundestag beschließt Änderungen:Führerschein-Reform: Das ist geplant - wird es günstiger?
Pflege und Führerschein:Bundestag berät über ReformpläneVideo1:38
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Regierung beschließt Führerscheinreformvon M. Feldhoff / A. SchwinningVideo1:42