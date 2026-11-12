Fahrschülerinnen berichten von Übergriffen und Missbrauch

Unpassende Kommentare, Belästigungen, Übergriffe: Vor allem junge Frauen berichten von Übergriffen während ihrer Fahrstunden. Auch der Fahrlehrerverband erkennt ein Problem.

"Wenn du das jetzt richtig machst, dann knutsche ich dich"

Mit einer Reform der Fahrschulausbildung soll es günstiger werden, einen Führerschein zu machen. Der Bundestag stimmt am Donnerstag über Gesetzespläne des Verkehrsministeriums dafür ab. 04.11.2026 | 0:19 min

Maria ist damals 17, will ihren Führerschein machen und sammelt eine Erfahrung, mit der sie nicht gerechnet hat. Während der Fahrstunde wird sie verbal belästigt - von einem deutlich älteren Fahrlehrer. Zunächst habe die Fahrstunde normal begonnen, sagt die heute 27-Jährige.

Doch mit der Zeit hätten sich die derben Bemerkungen und unpassenden Kommentare ihres Fahrlehrers gehäuft, sagt Maria, die eigentlich anders heißt.

Wenn du das jetzt richtig machst, dann knutsche ich dich. „ Fahrlehrer laut Maria

Ihr Fahrlehrer habe sie immer wieder gefragt, ob sie einen Freund habe. Bemerkungen wie diese gehörten zum festen Bestandteil ihrer Fahrstunden. Schon damals seien ihr die Kommentare befremdlich vorgekommen. Sie habe versucht, sie wegzulächeln, sagt Maria.

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"Habe mich so machtlos gefühlt"

Im Laufe der Zeit sei der Fahrlehrer dann immer aggressiver geworden. In einer Fahrstunde sei er an einer Kreuzung von jetzt auf gleich so hart auf die Bremse getreten, dass sie mit ihrem Kopf gegen den Sonnenschutz geknallt sei.

Ich habe mich so machtlos gefühlt und hatte tierisch Angst, etwas zu sagen, aus Sorge, nicht ernst genommen zu werden. „ Maria

Danach habe sie mit ihrer Mutter geredet. Die Fahrschule tauschte den Fahrlehrer aus. Dennoch habe sie das Gefühl gehabt, die Fahrschule wolle das Thema unter den Teppich kehren, erinnert sich Maria.

Autofahren zu lernen ist in Deutschland immer noch extrem teuer. Jetzt stellt der Verkehrsminister Pläne vor, um die Kosten zu senken - mit überraschenden Folgen. 11.02.2026 | 2:35 min

Belästigung kein Einzelfall

Mit ihren Erlebnissen ist Maria nicht allein. Die Universität Braunschweig hat gerade eine Umfrage veröffentlicht, an der 928 junge Menschen anonym teilgenommen haben. Von den befragten Frauen gaben 41 Prozent an, selbst schon einmal unangenehme Witze oder Kommentare in der Fahrausbildung erlebt zu haben.

Studie in Braunschweig zu Grenzüberschreitungen im Fahrschulunterricht Repräsentative Online-Befragung, durchgeführt im Juni/Juli 2026 in Braunschweig

Ca. 10.000 Personen der Jahrgänge 2000 bis 2009 durch Adressziehung gewählt und angeschrieben

Teilnahme anonym und freiwillig

928 Teilnehmende, 847 davon mit begonnener oder abgeschlossener Fahrausbildung

60 Prozent weiblich, 37,8 Prozent männlich

Arbeitsgruppe: Gleichstellungsbeauftragte Stadt Braunschweig, Polizei, wissenschaftl. Leitung Ostfalia Hochschule

Stefanie Mulatsch ist Fahrschullehrerin und Eigentümerin der Fahrschule Boxenstopp im bayerischen Mühlhausen. Die 62-Jährige sagt, sie habe die Kommentare mancher männlicher Kollegen ihr gegenüber und den Fahrschülerinnen nicht mehr ausgehalten.

Ich wollte mich eigentlich nicht selbstständig machen in meinem Alter. Aber ich habe so viel homophobes und sexistisches Verhalten gesehen, dass ich mir das nicht mehr ansehen konnte. „ Stefanie Mulatsch, Fahrlehrerin

Sie berichtet von einer Frau, die zu ihr gewechselt sei, nachdem sie zuvor in einer anderen Fahrschule belästigt worden sei. Die Frau habe geschildert, dass ihr Fahrschullehrer für den Motorradführerschein während einer Fahrstunde ihr Gesäß kommentierte: "Jetzt bin ich dir fast hinten drauf gefahren, weil ich nur auf deinen Arsch geschaut habe."

Wie viele Fahrstunden braucht man für den Führerschein, was kostet er, welche Altersgrenzen gelten? Und wie wirkt sich das alles im Straßenverkehr in Großbritannien, Italien und Frankreich aus? 17.10.2025 | 3:37 min

Verhaltenskodex für die Fahrlehrerschaft

Sexuelle Belästigungen durch Fahrschullehrer seien eine "besonders schwere Berufsverletzung", so die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände (BFV). Bereits ein einmaliges Fehlverhalten könne daher zu einem Widerruf der Fahrlehrererlaubnis führen. Der Verband fordert unter anderem die Vermittlung eines Verhaltenskodex in den gesetzlich verpflichtenden Fortbildungen für die Fahrlehrerschaft.

Der größte Teil der Fahrlehrer und Fahrlehrerinnen gehe jedoch verantwortungsvoll mit der Lehrsituation um. BVF-Chef Jürgen Kopp sagt ZDFheute:

Das Thema hängt bei uns sehr hoch. „ Jürgen Kopp, Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände

Fälle, wie Maria und Stefanie Mulatsch sie schildern, seien nur die Spitze des Eisbergs. Deshalb habe der Verband auch die Erarbeitung eines umfangreichen Schutzkonzeptes in Auftrag gegeben. Kopp sagt, man werde auf Fahrschulen zugehen und sensibilisieren.

Das Schutzkonzept wird nicht nur sagen "Du darfst das nicht", sondern klare Grenzen aufzeigen, was geht und was nicht. „ Jürgen Kopp, Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände

Ab dem Jahr 2027 soll der Autoführerschein um bis zu 1.000 Euro günstiger werden, sagt Bundesverkehrsminister Bilger der "Welt". Mitunter sollen neue Prüfungsregeln die Kosten senken. 09.10.2026 | 0:26 min

Schwarz-rote Führerscheinreform

Stefanie Mulatsch sieht als einen Grund für Übergriffe das Abhängigkeitsgefälle zwischen Fahrlehrer und Fahrschülerin. Hinzu komme die Situation im Fahrschulunterricht, wo Fahrlehrer und Fahrschülerin lange Zeit auf engem Raum verbringen. Es existiere ein Machtgefälle.

Der Fahrlehrer kann Auto fahren, die Fahrschülerin nicht, sie ist auf die Hilfe des Fahrlehrers angewiesen. Dadurch fühlen sich viele Fahrlehrer wie Helden. „ Stefanie Mulatsch, Fahrlehrerin

Vergangene Woche hat auch der Gesetzgeber reagiert. Schwarz-Rot hat im Bundestag die Führerschein-Reform beschlossen. Im neuen Gesetz heißt es nun, Fahrlehrer müssten Fahrschüler gewissenhaft ausbilden. Und dann: "Sie haben bei der Ausbildung die Würde und Persönlichkeit der Fahrschüler zu achten und einen respektvollen sowie von Benachteiligungen und Belästigungen freien Umgang sicherzustellen."