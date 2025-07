Update am Morgen: Waffenpause in Gaza - für Zucker und Mehl

Guten Morgen,

es scheint Bewegung zu geben gegen Hunger und Tod in Gaza . Hilfe rollt an, und zwar buchstäblich: Lastwagen fahren offenbar aus Ägypten über die Grenze nach Gaza. Israel lässt sie passieren, aber auch streng kontrollieren, berichtet das ägyptische Fernsehen.

Israels Armee hat angekündigt, ab diesem Montag um 6 Uhr Ortszeit Korridore einzurichten für die Fahrt der Konvois durch den Gazastreifen. Auch Zeitkorridore verspricht sie, in denen Hilfe ungestört verteilt werden könne. Täglich von zehn bis 20 Uhr werde sie "für humanitäre Zwecke" pausieren, jedenfalls in den nicht akut umkämpften Gebieten.

Am Wochenende hat Israel bereits begonnen, selbst Hilfsgüter nach Gaza einzufliegen. Mehl, Zucker, Konserven würden palettenweise abgeworfen, berichten Palästinenser den Medien nach draußen.

Dort beeilt sich die Welt, das als Folge ihres Drucks und Zuredens zu werten. Die humanitäre Pause und erste Hilfslieferungen "sind das Ergebnis auch meiner zahlreichen direkten Gespräche und klarer Forderungen der letzten Tage", hat Außenminister Wadephul am Sonntag kundgetan. Bundeskanzler Merz ließ fast zeitgleich wissen, gerade noch mit Israels Premierminister Netanjahu telefoniert zu haben in "großer Sorge zur katastrophalen Lage in Gaza".