Notlage in Südeuropa : Waldbrände: Griechenland bittet EU um Hilfe

27.07.2025 | 05:35 |

Extreme Hitze, Trockenheit und Wind fachen Waldbrände in Griechenland und in der Türkei an. Die Regierung in Athen fordert EU-Hilfe an, in der Türkei bedrohen Flammen Wohngebiete.