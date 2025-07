CSD in Berlin: Protest Hunderttausender gegen Queerfeindlichkeit

Anders als der Bundestag hat der Bundesrat entschieden, am Christopher Street Day in Berlin an diesem Samstag die Regenbogenfahne zu hissen. Dies geschehe als "Zeichen für Vielfalt, Respekt und Toleranz", hieß es in einer Mitteilung der Länderkammer. Die Berliner CSD-Parade führt am Gebäude des Bundesrats vorbei.