Autoschlange, Ticket ziehen, Schranke - das ist der typische Vorgang an Frankreichs Mautstationen. Aber nicht mehr überall. Auf einigen Autobahnstrecken heißt es inzwischen "Free-Flow", oder Französisch "flux libre". Aber Achtung: Die Mautstationen und Schranken sind verschwunden, die Maut hingegen nicht. Auf den Free-Flow-Abschnitten werden die Autos durch Sensoren automatisch erkannt und die Kennzeichen durch Kameras erfasst:

Wie hoch sind die Bußgelder?

Bezahlt werden muss innerhalb von 72 Stunden, ansonsten drohen Bußgelder, die per Post zugestellt werden.

Péage en flux libre: Wie bezahlen?

Aktuell warnt der ADAC vor Betrugsmaschen im Zusammenhang mit den Mautzahlungen. So werden gefälschte Mautforderungen per E-Mail oder SMS verschickt. Achten Sie auf die Absender und überweisen Sie nur über die gesicherten Nutzerkonten.

Unfälle, Staus und andere Stressfaktoren: Eine Urlaubsreise mit dem Auto bringt einige Herausforderungen mit sich. ADAC-Experte Thomas Müther erklärt, wie man diesen am besten begegnet.

Wer lieber offline bezahlt, kann das in vielen Tabakgeschäften tun - auch hier innerhalb von 72 Stunden und durch Angabe des Nummernschildes. Auf einzelnen Strecken (A79, A4) gibt es zusätzlich Bezahlautomaten.

Kay P. Rodegra, Experte für Reiserecht, beantwortet Zuschauerfragen rund um das Thema "Rechte beim Reisen". Was kann man beispielsweise tun, wenn Flüge ohne Begründung gecancelt werden?

Télépéage: Funktioniert das Verfahren weiterhin?

Ist man regelmäßig in Frankreich unterwegs und hat vielleicht deshalb ein E-Mautbadge (Télépéage), braucht man sich nicht umstellen. Die kleine Box wird an der Windschutzscheibe befestigt und erlaubt die Durchfahrt durch alle Mautstellen, ob mit Schranke oder ohne.

Große Mengen an Gepäck können bei einem Autounfall gefährlich werden. Eine gute Ladungssicherung ist unvermeidlich. Denn lose Teile können schwere Verletzungen und hohe Strafen verursachen.

Durch die Box werden die Gebühren automatisch erfasst und einmal im Monat per Lastschrift abgebucht. Auch aus dem Ausland kann die Maut-Box bestellt werden. Dafür fallen neben Versandgebühr, je nach Angebot, Aktivierungs- bzw. monatliche Grundgebühren (ca. zwei Euro) in den Nutzungsmonaten an.