Update am Abend: Personalwechsel in Berlin und BMW-Stellenabbau

Neue Posten für bekannte Gesichter und Stellenabbau bei BMW

Guten Abend,

es ist vollbracht, des Kanzlers Personalwechsel auf Regierungs- und Fraktionsebene ist vollendet. In der Regierung wurden drei Spitzenposten neu vergeben, CDU und CSU im Bundestag haben einen neuen Chef. Geräuschlos lief diese Rochade allerdings nicht ab. Eine weitere Erkenntnis des Tages: Die Krise der Autoindustrie macht auch vor BMW nicht halt.

Personalumbau in der Regierung

Das ist passiert: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die von Kanzler Friedrich Merz angekündigte Kabinettsumbildung offiziell vollzogen. Er ernannte Carsten Linnemann zum Gesundheitsminister, Steffen Bilger zum Verkehrsminister und Nina Warken (alle CDU) zur Kanzleramtschefin. Auch drei Entlassungsurkunden händigte Steinmeier aus: An Warken (als bisherige Gesundheitsministerin), an Thorsten Frei (als bisherigen Kanzleramtschef) und an Patrick Schnieder (als bisherigen Verkehrsminister). Lesen Sie hier, was Steinmeier den neuen Ministern und der neuen Kanzleramtschefin mit auf den Weg gab.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die von Kanzler Friedrich Merz angekündigte Kabinettsumbildung offiziell vollzogen. Er ernannte Carsten Linnemann zum Gesundheitsminister, Steffen Bilger zum Verkehrsminister und Nina Warken (alle CDU) zur Kanzleramtschefin. Auch drei Entlassungsurkunden händigte Steinmeier aus: An Warken (als bisherige Gesundheitsministerin), an Thorsten Frei (als bisherigen Kanzleramtschef) und an Patrick Schnieder (als bisherigen Verkehrsminister). Lesen Sie hier, was Steinmeier den neuen Ministern und der neuen Kanzleramtschefin mit auf den Weg gab. Das ist der Hintergrund: Für die Schnieder-Entlassung musste Merz parteiintern heftige Kritik einstecken. Steinmeier erkannte bei der offiziellen Entlassung des Verkehrsministers an, dass dieser mit der Infrastruktur-Sanierung vor einer "Herkulesaufgabe" gestanden habe, die "Zeit und auch Beharrlichkeit" erfordere. Zudem deutete der Bundespräsident Kritik daran an, dass die neuen Kabinettsmitglieder erst Anfang September im Bundestag vereidigt werden sollen.

heute in Deutschland, 29.07.2026, ab 14 Uhr 29.07.2026 | 3:28 min

Außerdem stellt sich der neue Verkehrsminister Steffen Bilger im heute journal den Fragen von Christian Sievers - ab 21:45 Uhr live im ZDF.

Frei ist neuer Chef der Unionsfraktion

Das ist passiert: Teil zwei des Merz'schen Personalumbaus. Wenige Stunden, nachdem die Regierungsposten offiziell neu besetzt wurden, hat die Unionsfraktion im Bundestag den bisherigen Kanzleramtschef Thorsten Frei zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt - mit 91,9 Prozent der Stimmen. Merz hatte Frei gemeinsam mit CSU-Chef Markus Söder vorgeschlagen.

Teil zwei des Merz'schen Personalumbaus. Wenige Stunden, nachdem die Regierungsposten offiziell neu besetzt wurden, hat die Unionsfraktion im Bundestag den bisherigen Kanzleramtschef Thorsten Frei zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt - mit 91,9 Prozent der Stimmen. Merz hatte Frei gemeinsam mit CSU-Chef Markus Söder vorgeschlagen. Das ist der Hintergrund: Frei tritt die Nachfolge von Jens Spahn an, der wegen der Debatte um seine Vaterschaft mithilfe einer Leihmutter zurückgetreten war und damit die Personalrochaden in Regierung und Fraktion in Gang gebracht hatte.

Frei tritt die Nachfolge von Jens Spahn an, der wegen der Debatte um seine Vaterschaft mithilfe einer Leihmutter zurückgetreten war und damit die Personalrochaden in Regierung und Fraktion in Gang gebracht hatte. Das sagt ZDF-Korrespondentin Andrea Maurer: Die Befürchtung, dass sich der Unmut der Unionsabgeordneten in einem schlechten Ergebnis für Frei zeigen könnte, habe sich nicht bewahrheitet. Es habe in der Fraktionssitzung zwar Kritik einzelner Abgeordneter gegeben, jedoch keine, "die so einschneidend gewesen wäre, dass sich ein größeres Drama entwickelt hätte", so Maurer bei ZDFheute live. Während es bei der Arbeit von Frei als Kanzleramtschef im Hintergrund "gerumpelt" habe, erfülle sich mit dem Fraktionsvorsitz für ihn nun der Wunsch, den er schon vor einem Jahr gehabt habe.

ZDF-Mittagsmagazin, 29.07.2026, ab 12 Uhr 29.07.2026 | 1:14 min

Wie Frei seine neue Aufgabe angehen will, erklärt er heute bei "Was nun, Herr Frei?" - ab 19:25 Uhr live im Stream und im TV.

BMW streicht Tausende Stellen

Das ist passiert: Nun trifft es auch BMW. Der Münchner Autobauer will bis Ende des nächsten Jahres mehrere Tausend Arbeitsplätze abbauen - auch in Deutschland. Besonders auf die Bereiche Verwaltung und Entwicklung ziele das umfangreiche Abfindungsprogramm ab, heißt es. Die Produktion sei ausgenommen.

Nun trifft es auch BMW. Der Münchner Autobauer will bis Ende des nächsten Jahres mehrere Tausend Arbeitsplätze abbauen - auch in Deutschland. Besonders auf die Bereiche Verwaltung und Entwicklung ziele das umfangreiche Abfindungsprogramm ab, heißt es. Die Produktion sei ausgenommen. Das ist der Hintergrund: Seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr hatte BMW wegen des schwierigen China-Geschäfts sowie des technologischen Wandels und der US-Zölle bereits senken müssen. Sparmaßnahmen sollten intensiviert werden.

Seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr hatte BMW wegen des schwierigen China-Geschäfts sowie des technologischen Wandels und der US-Zölle bereits senken müssen. Sparmaßnahmen sollten intensiviert werden. Das sagt Stephanie Barrett aus dem ZDF-Wirtschaftsteam: "BMW schlägt sich trotz Absatzproblemen in China bislang ganz gut durch die Krise." Deutsche BMW-Werke seien im Schnitt besser ausgelastet als etwa die von Mercedes oder VW. Wegen der Belastungen durch das wirtschaftliche Umfeld ziehe der Konzern nun jedoch Konsequenzen und senke die Kosten vor allem am Standort Deutschland. Ungewöhnlich deutliche Worte habe BMW-Vorstandschef Milan Nedeljkovic zu den Gründen der Krise gefunden und damit sowohl die EU als auch die Bundesregierung kritisiert: "Dieses Mal ist es eine substantielle Veränderung der Spielregeln unserer Industrie und damit unseres Geschäftsmodells. Das ist auch eine Folge marktferner politischer Zielvorgaben."

heute in Deutschland, 29.07.2026, ab 14 Uhr 29.07.2026 | 2:31 min

Ausführlich informiert

Die umstrittenen Energiegesetze von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche sind vom Kabinett gebilligt worden. Es geht um Änderungen des EEG sowie um ein Netzpaket. Einen Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten finden Sie hier.

heute in Deutschland, 29.07.2026, ab 14 Uhr 29.07.2026 | 2:15 min

Ratgeber: So schlafen Sie bei Hitze besser

Immer mehr warme Nächte rauben vielen Menschen den Schlaf. Klimaanlagen sind oft ausverkauft oder teuer. Mit einfachen Haushaltstricks lassen sich Schlafzimmer und Körper abkühlen.

Volle Kanne, 28.07.2026, ab 09:05 Uhr 28.07.2026 | 5:58 min

Der sportliche Tag

Nach der FIFA-Ankündigung, eventuell WM-Anteile an finanzkräftige Investoren zu verkaufen, erwägt die UEFA einen WM-Boykott. Zumindest soll über diesen Schritt diskutiert werden.

ZDF-Mittagsmagazin, 29.07.2026, ab 12 Uhr 29.07.2026 | 2:36 min

Den geplanten FIFA-Investorendeal analysiert auch ZDFheute live ab 20 Uhr.

Schlagzeilen

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24 Stunden und 24 Minuten in der Luft: Ein speziell ausgebauter Qantas-Airbus fliegt nonstop mehr als 23.000 Kilometer. Hintergrund des Tests: Die Fluglinie plant lange Direktflüge.

ZDFheute Xpress, 29.07.2026, 10:29 Uhr 29.07.2026 | 0:32 min

Ein Lichtblick

Ein 16-jähriger Rettungsschwimmer rettet einen zehnjährigen Jungen vor der Küste Kaliforniens aus meterhohen Wellen. Trotz starker Strömung bringt er ihn mit Hilfe sicher an Land:

ZDFheute Xpress, 29.07.2026, 12:13 Uhr 29.07.2026 | 1:58 min

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"Sugar": Für Melanie geht ein Traum in Erfüllung, als die bekannte Influencerin Chloe sie zu einer Kreuzfahrt mit Ziel Australien einlädt. Doch der Urlaubstrip geht furchtbar schief - die beiden werden unwissentlich als Drogenkuriere eingesetzt. Eine wahre Geschichte. (Drama, 1 Std. 37 Min.)

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29.07.2026 | 43:40 min

Rezept des Tages: Kreative Focaccia mit Gemüse

Mit frischem Gemüse und Kräutern entsteht auf der Focaccia eine farbenfrohe Blumenwiese. Mario Kotaska zeigt, wie aus einfachem Hefeteig ein kreativer Hingucker mit würziger Tomatenbutter wird. Für das Rezept finden Sie hier den Download.

Volle Kanne, 29.07.2026, ab 09:05 Uhr 29.07.2026 | 5:32 min

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