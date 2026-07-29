  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Brosius-Gersdorfs Doktorarbeit kein Plagiat - Uni hat geprüft

Frühere Verfassungsrichter-Kandidatin:Uni Hamburg: Doktorarbeit von Brosius-Gersdorf kein Plagiat

|

Kein wissenschaftliches Fehlverhalten: Die Universität Hamburg weist Plagiatsvorwürfe gegen die Juristin Frauke Brosius-Gersdorf nach Untersuchung ihrer Doktorarbeit zurück.

Prof. Dr. Frauke Brosius-Gersdorf

Die Universität Hamburg entlastet Juraprofessorin Brosius-Gersdorf: Die Plagiatsvorwürfe gegen sie seien unbegründet. Die frühere Verfassungsrichter-Kandidatur war daran gescheitert.

29.07.2026 | 0:41 min

Die Universität Hamburg hat die Doktorarbeit der früheren Verfassungsrichter-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf untersucht und kein Plagiat festgestellt. "Die zuständigen Gremien sahen somit den Vorwurf eines wissenschaftlichen Fehlverhaltens als nicht gerechtfertigt an", teilte die Universität auf ihrer Website mit. Das Verfahren ist abgeschlossen.

Vor ungefähr einem Jahr war bekanntgeworden, dass die Universität die Doktorarbeit Brosius-Gersdorfs von der sogenannten Ombudsstelle prüfen lässt. Hintergrund waren Berichte über angebliche Parallelen zwischen ihrer Arbeit und der Habilitationsschrift ihres Mannes, Hubertus Gersdorf.

Die Potsdamer Juraprofessorin Brosius-Gersdorf sollte vergangenes Jahr nach Vorschlag der SPD Richterin am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe werden. Die Union hatte aber erhebliche Vorbehalte gegen die Personalie. Es kam zum Streit in der Koalition. Die Wahl wurde abgesagt. Im August 2025 verzichtete Brosius-Gersdorf auf die Kandidatur.

Die Juristin Frauke Brosius-Gersdorf ist abgebildet.

ZDFheute live vom 07.08.2025: Die Juristin Frauke Brosius-Gersdorf verzichtet auf die Wahl zur Richterin am Bundesverfassungsgericht. Ein Grund: Fehlender Rückhalt aus der Union.

07.08.2025 | 27:46 min
Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress am 29.07.2026 um 11:55 Uhr in dem Beitrag "Kein Plagiat bei Brosius-Gersdorf".
Thema
Bundesverfassungsgericht

Mehr zu Frauke Brosius-Gersdorf

  1. Frauke Brosius-Gersdorf

    Wahl zur Verfassungsrichterin:Brosius-Gersdorf verzichtet auf Kandidatur

    mit Video1:57
  2. Markus lanz vom 15. Juli 2025: Markus Lanz, Frauke Brosius-Gersdorf

    Gesellschaft | Markus Lanz:Brosius-Gersdorf bei Lanz (15.7.2025)

    Video84:20
  3. Friedrich Merz (links) und Lars Klingbeil (rechts) während der Generaldebatte zum Haushalt 2025 im Deutschen Bundestag in Berlin am 09.07.2025.
    FAQ

    Nachfolge für Brosius-Gersdorf:Richterwahl: Wie beschädigt ist Schwarz-Rot?

    von Dominik Rzepka
    mit Video2:48
  4. Prof. Frauke Brosius-Gersdorf | Verfassungsrechtlerin
    Interview

    Leihmutter-Debatte:Brosius-Gersdorf: Frauen sollen selbst bestimmen dürfen

    mit Video6:04