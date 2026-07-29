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Rekordflug: Qantas-Airbus fliegt 24 Stunden nonstop

Mit speziellem Langstrecken-Airbus:24 Stunden nonstop: Rekordflug von Australien nach Frankreich

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24 Stunden und 24 Minuten in der Luft: Ein speziell ausgebauter Qantas-Airbus fliegt nonstop mehr als 23.000 Kilometer. Ziel hinter dem Test: Die Fluglinie plant lange Direktflüge.

Testflug des Project Sunrise zwischen Melbourne und Toulouse

Ein Qantas-Airbus fliegt mehr als 24 Stunden nonstop von Melbourne nach Toulouse. Der Test ist Teil eines Projekts für künftige Ultralangstreckenflüge ohne Zwischenstopp.

29.07.2026 | 0:32 min

Von Australien nach Frankreich ohne Zwischenstopp: Ein speziell für Ultralangstrecken ausgebauter Airbus A350 ist nach 24 Stunden und 24 Minuten Flugzeit in Toulouse gelandet. Gestartet war die Maschine der australischen Gesellschaft Qantas in Melbourne. Sie legte 23.076 Kilometer zurück.

"Für die Crew hieß das: vom Winter in den Sommer zu fliegen, zwei Ozeane und drei Kontinente zu überqueren - und auf einem einzigen Flug gleich zwei Sonnenaufgänge und zwei Sonnenuntergänge zu erleben", teilte Airbus mit.

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Direktflüge nach London und New York geplant

Der Testflug war Teil eines seit Jahren geplanten und mehrfach verschobenen Projekts: Qantas will ab dem kommenden Jahr Direktflüge von Sydney nach London anbieten. Später soll auch New York ohne Zwischenstopp angeflogen werden. Je nach Wetterlage sollen die Maschinen rund 19 bis 21 Stunden unterwegs sein. Um der Ermüdung während der Ultralangstreckenflüge entgegenzuwirken, werden die Piloten in Vier-Stunden-Schichten arbeiten.

In einem ersten Testflug von Toulouse nach Melbourne hatte das Flugzeug rund 17.000 Kilometer in gut 19 Stunden zurückgelegt. Auf dem Rückflug simulierte das Flugzeug nun eine mögliche Route für tatsächliche Passagierflüge.

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Zusätzliche 20.000 Liter Treibstoff

Für das "Project Sunrise" hat Qantas zwölf speziell angepasste Airbus A350-1000 ULR bestellt - ULR steht für Ultra Long Range. Die Maschinen verfügen über einen zusätzlichen Treibstofftank mit 20.000 Litern Fassungsvermögen und bieten Platz für 238 Passagiere.

Die Maschine übertraf die bisherige Rekorddauer eines Demonstrationsflugs von Hongkong nach London aus dem Jahr 2005 um fast zwei Stunden. Ob der Qantas-Flug ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen wird, ist noch unklar.

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Quelle: dpa, AFP
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress in dem Beitrag "Umgebauter Airbus fliegt 24 Stunden am Stück" am 29.07.2026 um 10:29 Uhr.

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