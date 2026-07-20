Klemmende Ruderpedale, überhitzte Triebwerke, Abstürze: Die Boeing 737 MAX hat zahlreiche Probleme. Piloten fliegen sie mit mulmigem Gefühl. Wie der Konzern ins Trudeln kam.

Boeing ist einer der größten Flugzeughersteller der Welt. Nach schweren Unfällen kommen Zweifel an der Sicherheit der Flugzeuge auf. Ist es gefährlich, mit einer Boeing zu fliegen? 20.07.2026 | 44:09 min

110 Jahre - das wäre ein Grund zum Feiern. Doch beim US-amerikanischen Hersteller von Luft- und Raumfahrttechnik Boeing ruckelt es seit Jahren gewaltig.

Dennis Tajer, Pilot bei American Airlines und Sprecher der US-Pilotenvereinigung APA, klebt sich regelmäßig einen Zettel ins Cockpit der Boeing 737 MAX. Er soll ihn daran erinnern, das automatische Enteisungssystem der Triebwerke rechtzeitig manuell auszuschalten.

Sobald man nicht mehr in den Wolken ist, kann sich das Triebwerk in fünf Minuten so stark aufheizen, dass es auseinanderbricht. Teile davon können den Rumpf durchschlagen und Passagiere verletzen. „ Dennis Tajer, fliegt als Pilot die 737 MAX

Innerhalb weniger Monate stürzen zwei neue "Boeing 737 MAX" ab, es sterben 346 Menschen. Eine Serie von fatalen Fehlern v.a. in der Technik und Software ist der Grund für die Unglücke. 04.03.2022 | 52:32 min

Eine lange Mängelliste bei der Boeing 737 MAX

Das Triebwerk-Problem ist nur ein Beispiel für die technischen Schwierigkeiten der Boeing 737 MAX, wie die ZDFinfo-Dokumentation "Boeing in der Krise - Absturz eines Giganten" zeigt. So wurden laut eines Berichts des US-Verkehrsministeriums von 2024 auch Kabel falsch verlegt. Laut Ministerium könnte das zu einem Kontrollverlust über das Flugzeug führen.

Im September 2024 warnte das National Transportation Safety Board (NTSB) vor klemmenden Ruderpedalen. Hinzu kommt ein erhöhtes Risiko bei Vogelschlag: Zweimal drang deshalb bereits Rauch in die Kabine oder ins Cockpit ein. Eine Lösung hierfür wartet derzeit noch auf ihre behördliche Zulassung.

Am Flughafen in Frankfurt am Main ist das Bugfahrwerk einer parkenden Lufthansa-Passagiermaschine vom Typ 787 Dreamliner eingeknickt. Mitglieder der Crew und des Bodenpersonals wurden verletzt. 04.06.2026 | 0:23 min

Abstürze und andere Unfälle der 737 MAX

Am 29. Oktober 2018 stürzte die erste 737 MAX, eine Maschine der indonesischen Fluggesellschaft Lion Air, ins Meer. 189 Menschen starben. Wenige Monate später, am 10. März 2019, stürzte eine 737 MAX von Ethiopian Airlines ab. 157 Passagiere verloren ihr Leben. Daraufhin entschieden Luftfahrtbehörden, dass weltweit alle 737 MAX-Maschinen am Boden bleiben mussten - für fast zwei Jahre.

Eine Boeing 747 muss dringend weiterfliegen. Allerdings gibt es ein Problem, das die Flugzeugmechaniker schnell lösen müssen. Eine Herausforderung für das Team. 11.07.2025 | 20:01 min

Ron Estes aus Kansas, Politiker der Republikanischen Partei, stellte das Flugverbot infrage. 2024 erhielt er 105.100 US-Dollar für seinen Wahlkampf von verschiedenen Akteuren der Luftfahrtindustrie. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches, doch scheint er angesichts von Sicherheitsbedenken der FAA im konkreten Fall nicht unvoreingenommen, wie die US-amerikanische Investigativjournalistin Katya Schwenk betont: "Der Abgeordnete macht sich Sorgen um die Gewinne von Boeing und dessen Zulieferer aus seinem Wahlkreis."

Panik über den Wolken : Wie man die Angst vorm Fliegen überwindet Statistiken belegen, dass Fliegen sehr sicher ist. Doch viele kämpfen mit Angst vor der Reise im Flugzeug. Traumaexpertin Jatzko erklärt, wie man den Teufelskreis durchbricht. von Bettina Blaß mit Video 42:32

Im selben Jahr starben zwei ehemalige Mitarbeiter aus der Branche, die auf die Missstände bei Boeing aufmerksam gemacht hatten, unter teils Aufsehen erregenden Umständen. Besonders der Fall des Whistleblowers John Barnetts wirft Fragen auf. Er beging nur wenige Tage nach seiner Aussage in einem Verfahren gegen Boeing Suizid. Barnett hatte das Unternehmen beschuldigt, ihn schikaniert zu haben, nachdem er auf erhebliche Mängel in der Qualitätssicherung im Boeing-Werk in North Charleston hingewiesen hatte.

Doku von ZDFinfo Sehen Sie die Doku "Boeing in der Krise - Absturz eines Giganten" am 30. Juli 2026 um 21:45 Uhr bei ZDFinfo oder jederzeit im ZDF-Streaming-Portal.

Boeing: Vom Ingenieursmythos zum Profit-Konzern

Wie konnte es so weit kommen, dass ein namhaftes Unternehmen immer wieder wegen Qualitätsmängeln Schlagzeilen macht? Im Juli 1916 gründete William Boeing sein Unternehmen, ab den 1960er Jahren war es berühmt für legendäre Modelle wie die 747 - den Jumbo-Jet.

Ende der 1990er Jahre beschäftigte das Unternehmen nach einer Fusion mit McDonnell Douglas zwischenzeitlich weltweit mehr als 200.000 Mitarbeiter. Kinder von Mitarbeitern traten stolz in die beruflichen Fußstapfen ihrer Eltern, das Unternehmen stand für Innovation und Zuverlässigkeit.

Doch genau diese Fusion mit McDonnell Douglas war 1997 der Wendepunkt. Dem neuen Führungsteam ging es Branchenkennern zufolge vor allem um höhere Rentabilität. Boeings Ingenieure wurden zunehmend entmachtet: Finanzergebnisse waren wichtiger als Innovationen. Zwischen 2012 und 2017 entließ das Unternehmen dann zehntausende Mitarbeiter.

Beim Landeanflug in New Jersey hat eine Boeing 767 einen Straßenmast mit sich gerissen, der daraufhin in einen Lkw krachte. Der Fahrer wurde laut US-Medien leicht verletzt. 04.05.2026 | 0:23 min

Mitarbeiter von Boeing schlagen Alarm

Mitarbeiter wie Merle Meyers aus der Qualitätsprüfung wiesen immer wieder auf Fehler hin. Doch es passierte nichts - außer, dass der Wert der Aktie und die Umsätze auf immer neuen Rekordhöhen stiegen. Im März 2019, also im Monat des zweiten Absturzes, lag der Aktienwert noch bei 440 Dollar pro Stück.

Doch die Probleme bei Boeing-Maschinen hörten nicht auf: 2024 gab es bei einer 787 in einem Triebwerk eine Explosion, eine 737 hatte einen Defekt im Hydraulik-System, eine Maschine des Typs 737 MAX verlor eine Türabdeckung während des Flugs.

Laut Sam Mohawk, Qualitätsprüfer in der Fertigung der 737 MAX, sind noch 1.600 Flugzeuge von diesem Typ im Einsatz, die möglicherweise technische Mängel haben könnten.