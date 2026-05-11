Update am Abend: Wahl-Tsunami in den USA und Abschied von Janosch

Guten Abend,

die Midterms in den USA sind ein historischer Paukenschlag. Ein regelrechter Tsunami, wie unser Studioleiter in Washington, Elmar Theveßen, den erdrutschartigen Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen nennt. Vor allem die Eroberung der Senatssitze in bislang republikanisch dominierten Bundesstaaten habe "historisches Ausmaß".

Der Blick richtet sich aber heute auch für viele in ihre Kindheit. Denn heute wurde bekannt, dass der berühmte Autor und Illustrator Janosch gestorben ist. Seine Geschichten vom Bären und dem Tiger haben viele von uns mittlerweile Erwachsenen in den Bann gezogen - und faszinieren noch immer Millionen Kinder.

Mittagsmagazin vom 04.11.2026 um 13:31 Uhr. 04.11.2026 | 2:30 min

Midterms: Demokraten gewinnen beide Kammern

Das ist passiert: Die Demokraten haben bei den Kongresswahlen die Mehrheit in Senat und Repräsentantenhaus gewonnen. Präsident Donald Trump erklärte, das Ergebnis anzuerkennen.

Die Demokraten haben bei den Kongresswahlen die Mehrheit in Senat und Repräsentantenhaus gewonnen. Präsident Donald Trump erklärte, das Ergebnis anzuerkennen. Das ist der Hintergrund: Viele Menschen sind unzufrieden mit Trumps Politik. Steigende Lebenshaltungskosten, der Iran-Krieg, das Vorgehen gegen Migranten und Korruptionsvorwürfe prägten den Wahlkampf.

Viele Menschen sind unzufrieden mit Trumps Politik. Steigende Lebenshaltungskosten, der Iran-Krieg, das Vorgehen gegen Migranten und Korruptionsvorwürfe prägten den Wahlkampf. Das sagen unsere Korrespondenten: "Das ist so historisch. Man nennt das hier einen blauen Tsunami, blau ist die Farbe der Demokraten. Das hat es zuletzt 1974 gegeben", berichtet der ZDF-Studioleiter in Washington, Elmar Theveßen. Damals hätten die Demokraten nach der Watergate-Affäre deutlich gewonnen.

Mittagsmagazin vom 04.11.2026 um 13:47 Uhr. 04.11.2026 | 2:26 min

Überraschende Erfolge bei den Midterms

Das ist passiert: Die Demokraten haben bei den Midterms Senatssitze in den republikanischen Hochburgen Kansas, Texas und South Carolina gewonnen. Dort setzten sich Adam Hamilton, James Talarico und Annie Andrews durch. In Texas gewannen die Demokraten mit Gina Hinojosa auch das Gouverneursrennen, in Georgia mit Keisha Lance Bottoms.

Die Demokraten haben bei den Midterms Senatssitze in den republikanischen Hochburgen Kansas, Texas und South Carolina gewonnen. Dort setzten sich Adam Hamilton, James Talarico und Annie Andrews durch. In Texas gewannen die Demokraten mit Gina Hinojosa auch das Gouverneursrennen, in Georgia mit Keisha Lance Bottoms. Das ist der Hintergrund: Die Ergebnisse sind historisch: Kansas hatte zuletzt 1932 einen Demokraten in den Senat gewählt, Texas 1988 und South Carolina 1998.

Die Ergebnisse sind historisch: Kansas hatte zuletzt 1932 einen Demokraten in den Senat gewählt, Texas 1988 und South Carolina 1998. Das sagen unsere Korrespondenten: Vom Sieg der Demokraten in Texas gehe "eine ungeheure Signalwirkung aus - auch eben nach Washington, D.C.", sagt ZDF-Korrespondent David Sauer. Für viele Menschen seien die Demokraten in Texas gar nicht "auf der politischen Landkarte" gewesen. "Das ist ein ganz klarer Denkzettel für Donald Trump."

Mittagsmagazin vom 04.11.2026 um 13:45 Uhr. 04.11.2026 | 1:45 min

Wer hat sich wo durchgesetzt? Wir haben alles Wichtige für Sie zusammengefasst:

Und was bedeuten die Wahlergebnisse nun für Trumps MAGA-Bewegung? ZDF-Korrespondentin Claudia Bates betont: "Das ist der Anfang vom Ende der Trump-Ära." Die Analyse bei ZDFheute:

ZDFheute live vom 04.11.2026 um 15:30 Uhr. 04.11.2026 | 32:17 min

Autor Janosch mit 95 Jahren gestorben

Das ist passiert: Der Schriftsteller und Illustrator Janosch ist am Dienstag im Alter von 95 Jahren auf Teneriffa gestorben.

Der Schriftsteller und Illustrator Janosch ist am Dienstag im Alter von 95 Jahren auf Teneriffa gestorben. Das ist der Hintergrund: Seinen Durchbruch feierte Janosch 1978 mit "Oh wie schön ist Panama". Seine friedliche Kinderbuchwelt war ein Gegenentwurf zur eigenen Kindheit, die Gewalt, Angst und eine strenge religiöse Erziehung prägten. Janosch stand seiner Rolle als Kinderbuchautor allerdings zwiespältig gegenüber.

Seinen Durchbruch feierte Janosch 1978 mit "Oh wie schön ist Panama". Seine friedliche Kinderbuchwelt war ein Gegenentwurf zur eigenen Kindheit, die Gewalt, Angst und eine strenge religiöse Erziehung prägten. Janosch stand seiner Rolle als Kinderbuchautor allerdings zwiespältig gegenüber. Darum ist das wichtig: Mit Tiger, Bär und Tigerente begeisterte Janosch Kinder und Erwachsene. Seine Bücher wurden in rund 40 Sprachen übersetzt und millionenfach verkauft. Sie erzählen von Freundschaft, Geborgenheit und dem Glück im Einfachen.

hallo Deutschland vom 04.11.2026 um 12:40 Uhr. 04.11.2026 | 3:06 min

ZDFheute Update am Abend : Die Nachrichten des Tages kompakt zum Feierabend Keine Zeit für endlose Nachrichtenfeeds? Der Newsletter bündelt die wichtigsten Themen, Hintergründe und Analysen in fünf Minuten Lesezeit von Montag bis Freitag. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Ratgeber: Was bei Erbschaftssteuer, Erbschein und Co. gilt

Mit dem Tod eines Angehörigen beginnt nicht nur die Zeit der Trauer - auch rechtliche und finanzielle Angelegenheiten müssen geregelt werden. Wir erklären, welche Schritte wichtig sind.

ZDFheute Xpress vom 04.11.2026 um 06:04 Uhr. 04.11.2026 | 1:03 min

Sport

Teil zwei des 4. Spieltags in der Ligaphase der Champions League steht an - und RB Leipzig erwartet einen starken Gegner. Ob die Leipziger ihre makellose Heimbilanz auch gegen Manchester City beibehalten können und was RB-Coach Martin Demichelis mit dem England-Klub verbindet, lesen Sie hier:

Alle Spiele, alle Tore und alles weitere Wissenswerte zum 4. Spieltag - auch dazu, wie sich Borussia Dortmund gegen Real Betis geschlagen hat - sehen Sie um 23 Uhr bei uns im ZDF und im Stream.

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

Ist das ein Bällebad? Oder Kunst? Weit gefehlt: Es sind Äpfel, die in der Türkei geerntet werden. Für viele Fotografen ein beliebtes Motiv.

ZDFheute Xpress vom 04.11.2026 um 10:25 Uhr. 04.11.2026 | 0:23 min

Streaming-Tipps für den Abend

Das Essen in Deutschlands Schulen hat einen schlechten Ruf. Food-Experte Sebastian Lege will wissen, was dort auf die Teller kommt, und zeigt Alternativen: lecker, gesund und bezahlbar. (Vier Folgen à 44 Minuten)

Besseresser vom 03.11.2026 um 11:33 Uhr. 21.10.2026 | 43:22 min

Rezept des Tages: Steinpilzrisotto und Kürbis-Ravioli

In der Küchenschlacht treten die Kandidaten heute mit vegetarischen Kreationen an, die Juror Christoph Rüffer überzeugen sollen. Darunter ein schlotziges Steinpilzrisotto mit Rucola und Kürbis-Ravioli mit Salbeibutter und Kürbiskernen. Den Download zu den Rezepten finden Sie hier.

Küchenschlacht vom 04.11.2026 um 14:15 Uhr. 04.11.2026 | 42:31 min

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