Update am Abend:Wahl-Tsunami in den USA und Abschied von Janosch
von Katia Rathsfeld
Guten Abend,
die Midterms in den USA sind ein historischer Paukenschlag. Ein regelrechter Tsunami, wie unser Studioleiter in Washington, Elmar Theveßen, den erdrutschartigen Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen nennt. Vor allem die Eroberung der Senatssitze in bislang republikanisch dominierten Bundesstaaten habe "historisches Ausmaß".
Der Blick richtet sich aber heute auch für viele in ihre Kindheit. Denn heute wurde bekannt, dass der berühmte Autor und Illustrator Janosch gestorben ist. Seine Geschichten vom Bären und dem Tiger haben viele von uns mittlerweile Erwachsenen in den Bann gezogen - und faszinieren noch immer Millionen Kinder.
Midterms: Demokraten gewinnen beide Kammern
- Das ist passiert: Die Demokraten haben bei den Kongresswahlen die Mehrheit in Senat und Repräsentantenhaus gewonnen. Präsident Donald Trump erklärte, das Ergebnis anzuerkennen.
- Das ist der Hintergrund: Viele Menschen sind unzufrieden mit Trumps Politik. Steigende Lebenshaltungskosten, der Iran-Krieg, das Vorgehen gegen Migranten und Korruptionsvorwürfe prägten den Wahlkampf.
- Das sagen unsere Korrespondenten: "Das ist so historisch. Man nennt das hier einen blauen Tsunami, blau ist die Farbe der Demokraten. Das hat es zuletzt 1974 gegeben", berichtet der ZDF-Studioleiter in Washington, Elmar Theveßen. Damals hätten die Demokraten nach der Watergate-Affäre deutlich gewonnen.
Überraschende Erfolge bei den Midterms
- Das ist passiert: Die Demokraten haben bei den Midterms Senatssitze in den republikanischen Hochburgen Kansas, Texas und South Carolina gewonnen. Dort setzten sich Adam Hamilton, James Talarico und Annie Andrews durch. In Texas gewannen die Demokraten mit Gina Hinojosa auch das Gouverneursrennen, in Georgia mit Keisha Lance Bottoms.
- Das ist der Hintergrund: Die Ergebnisse sind historisch: Kansas hatte zuletzt 1932 einen Demokraten in den Senat gewählt, Texas 1988 und South Carolina 1998.
- Das sagen unsere Korrespondenten: Vom Sieg der Demokraten in Texas gehe "eine ungeheure Signalwirkung aus - auch eben nach Washington, D.C.", sagt ZDF-Korrespondent David Sauer. Für viele Menschen seien die Demokraten in Texas gar nicht "auf der politischen Landkarte" gewesen. "Das ist ein ganz klarer Denkzettel für Donald Trump."
Wer hat sich wo durchgesetzt? Wir haben alles Wichtige für Sie zusammengefasst:
Und was bedeuten die Wahlergebnisse nun für Trumps MAGA-Bewegung? ZDF-Korrespondentin Claudia Bates betont: "Das ist der Anfang vom Ende der Trump-Ära." Die Analyse bei ZDFheute:
Autor Janosch mit 95 Jahren gestorben
- Das ist passiert: Der Schriftsteller und Illustrator Janosch ist am Dienstag im Alter von 95 Jahren auf Teneriffa gestorben.
- Das ist der Hintergrund: Seinen Durchbruch feierte Janosch 1978 mit "Oh wie schön ist Panama". Seine friedliche Kinderbuchwelt war ein Gegenentwurf zur eigenen Kindheit, die Gewalt, Angst und eine strenge religiöse Erziehung prägten. Janosch stand seiner Rolle als Kinderbuchautor allerdings zwiespältig gegenüber.
- Darum ist das wichtig: Mit Tiger, Bär und Tigerente begeisterte Janosch Kinder und Erwachsene. Seine Bücher wurden in rund 40 Sprachen übersetzt und millionenfach verkauft. Sie erzählen von Freundschaft, Geborgenheit und dem Glück im Einfachen.
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